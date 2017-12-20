10 hành động của các chàng trai để giữ lửa cho một tình yêu lâu dài...

Con gái luôn có những suy nghĩ phức tạp hơn những chàng trai, đôi lúc lại nắng mưa mỗi ngày “dâu”, hay những trục trặc trong cuộc sống. Hãy luôn lắng nghe cô ấy, để khi cô ấy thoải lòng, niềm hạnh phúc sẽ được tăng lên. Và hãy chia sẽ cho cô ấy những vấn đề của bạn, sẽ khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn nhiều... Không quên những lời nói ngọt ngào nhé, con gái ai cũng thích rót mật vào tai cả, nhưng bạn nói đúng lòng mình, với giác quan của một người con gái, họ sẽ cảm nhận được. Đừng nói quá nhiều, quá mật, cô ấy sẽ chán ngấy ngay thôi...

Đúng là thời bây giờ, ai chủ động mà chẳng được. Nhưng thực ra đối với con gái, vẫn có chút ái nại khi họ chủ động, sợ rằng mình yêu đối phương nhiều hơn và sợ rằng anh ấy sẽ chán mình. Vì thế, hãy chủ động với cô ấy và hãy hiểu rằng cô không phải không yêu bạn mà chỉ là “làm giá” chút thôi... Đừng quên những nụ hôn, nó sẽ khiến nàng thích đến phát điên đây....

3. Suy nghĩ chín chắn, là bờ vai vững chắc để cô ấy tựa vào

Hãy cho cô ấy an toàn khi ở bên cạnh bạn - Ảnh: Internet

Một người con gái sẽ khổ lắm nếu yêu đúng chàng trai có suy nghĩ quá trẻ con. Con gái dù có mạnh mẽ, tự chủ đến đâu, thì vẫn là con gái. Các chàng trai nhớ nhé, hãy suy nghĩ cho những cô gái của mình. Cô ấy cũng mong manh như bao cô gái khác, hãy luôn là chỗ dựa tinh thần và thể chất vững chắc cho cô ấy.

4. Đừng bỏ qua những điều nhỏ nhặt

Quan tâm và để ý đến cô ấy nhiều hơn - Ảnh: Internet

Sự lớn lao được xây dựng từ những hành động nhỏ nhặt. Mỗi sáng hãy chúc cô ấy một buổi sáng tốt lành, trưa dặn cô ấy nghỉ ngơi, tối sau khi trò chuyện hãy facetime và gửi gắm một nụ hôn xa. Chỉ như thế thôi, là đủ lắm rồi. Thật ra con gái không hề khó hiểu, không hề phức tạp, chỉ cần bạn để ý một chút, là bạn sẽ hiểu ngay thôi...

5. Dành thời gian cho cô ấy

Công việc có bận bịu đến đâu, hãy luôn dành cho cô ấy một khoảng thời gian để hâm nóng tình cảm. Những bộn bề của cuộc sống, chỉ cần khoảng lặng bên nhau, là đủ để bình yên lắm rồi.

6. Đừng nên tính toán, sân si tình cảm với cô ấy

Bạn đừng bao giờ tính toán những tình cảm cho đi, sẽ khiến cô ấy nghi ngờ về tình cảm của bạn đấy. Người con trai khi yêu, sẽ dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất, dù cô ấy đôi lúc giận hờn, đôi lúc khó hiểu. Nhưng tất cả chỉ vì cô ấy yêu bạn mà thôi.

7. Những món quà ngọt ngào

Những món quà nhỏ, đôi khi là cả một niềm hạnh phúc to lớn - Ảnh: Internet

Con gái, ai mà không thích quà. Các bạn trai đừng để cô gái của mình đòi quà rồi mới tặng nhé! Hãy để ý, cô ấy muốn gì, cô cần gì, đôi lúc chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm cô rung động lắm rồi.

8. Vài lời khen

Thi thoảng, những lời khen cuả bạn sẽ khiến cô ấy tự tin hơn, tự tin với chính mới, tự tin để yêu bạn. Con gái ai mà không muốn mình đẹp, vậy thì bạn tiếc gì những lời khen, những lời khen phải thật lòng đấy nhé.

9. Không được quên những ngày quan trọng của nhau

Khi ta yêu nhau, thì có bao nhiêu ngày cần phải kỷ niệm. Không cần phải khư khư những ngày đầu tiên yêu nhau, đầu tiên hôn nhau hay kỉ niệm 1 tháng, 2 tháng yêu nhau. Bạn chỉ cần nhớ ngày sinh nhật của cô ấy, ngày đầu tiên hai người đến với nhau, cho cô ấy một cái bất ngờ nho nhỏ. Đối với những cô gái như thế là đủ lắm rồi.

10. Và cuối cùng, hãy yêu cô ấy một cách thật lòng

Chỉ cần bạn thật lòng, cô ấy sẽ chẳng nỡ rời xa bạn đâu - Ảnh: Internet

Bất cứ hành động yêu đương nào của bạn, đều thể hiện mức độ tình cảm của bạn đối với đối phương. Chỉ cần để ý một chút thôi, mối quan hệ của bạn sẽ được hạnh phúc và lâu dài hơn. Chỉ cần bạn thật lòng, cô ấy sẽ ở lại. Nhưng nếu bạn thật lòng, mà cô ấy vẫn đi, thì hãy để cho cô ấy đi... Hãy nghĩ theo một cách đơn giản rằng cô ấy và mình không thuộc về nhau. Đừng cố gắng giữ một người không thuộc về mình ở lại.