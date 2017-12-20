Trách nhiệm là bệ phóng cho hôn nhân bền vững. Nếu mọi điều trong gia đình, bạn đều phải một tay làm, một mình gánh vác. Nếu bạn đời vốn chỉ giữ chức danh vợ chồng, không cùng bạn sẻ chia. Nếu họ thích rong chơi còn hơn việc nghiêm túc lắng nghe bạn và con cái chia sẻ…Thì rõ ràng họ không hề có trách nhiệm với gia đình. Đây rõ ràng không phải người có thể cùng bạn bền vững răng long đầu bạc. Lúc này, đừng cam chịu hay xem là lẽ dĩ nhiên. Nên nhớ, hôn nhân luôn cần con số 2 để đủ đầy và vẹn tròn, thiếu 1 là thiếu tất cả. Điều bạn nên làm lúc này là thẳng thắn đưa ra vấn đề với đối phương.

Trong hôn nhân , sự va chạm thân mật luôn là thước đo chuẩn nhất cho mức độc tình yêu. Tình yêu càng mặn nồng thì những cái ôm, chiếc hôn và tình dục càng đầy tình cảm và thăng hoa. Nhưng một khi tình cảm đã mai một thì hào hứng ôm ấp, gần gũi cũng không còn. Ngay cả khi nhẹ nhàng, thấu hiểu thường ngày từ đối phương cũng dần mất đi. Đừng xem thường những dấu hiệu này chỉ vì suy nghĩ hôn nhân lâu ngày sẽ không còn nồng nàn như thuở ban đầu. Hôn nhân càng lâu năm, sẽ dần mất sự lãng mạn, nhưng chắc chắn vẫn đủ đầy những tiếp xúc thân mật và tình nguyện gần gũi. Do đó, nếu vợ chồng bạn bắt đầu xuất hiện những biểu hiện này, hãy nghiêm túc nhìn lại xem cuộc hôn nhân của mình đang thiếu điều gì. Hôn nhân cũng như một hành trình dài, đi vài bước lại nhìn lại vài bước, thế mới mong trọn đời về sau.

Một ngày, đến cả việc gọn gàng tươm tất cho chính mình, bạn đời cũng không màng quan tâm. Thậm chí là lôi thôi đến mức bề bộn, nhếch nhác trong những cuộc gặp quan trọng. Bạn nên hiểu, đây rõ ràng là dấu hiệu không hề tốt trong hôn nhân. Tình yêu và hôn nhân có một điểm chung, chính là khiến người trong cuộc luôn tốt hơn, dù là một vài khía cạnh nào đó. Vì vậy, nếu đối phương dần không biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình thì chính là họ không thấy đủ để khiến mình trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này, hãy nhìn lại tình cảm và hôn nhân của mình để cùng tìm ra giải pháp nhé!

Hay đổ lỗi cho bạn và người khác

Người không thích nhận lỗi về mình mà chỉ hướng về đổ trách nhiệm cho người khác, rõ ràng là vì không chân thành và thiếu sự gắn kết. Trong hôn nhân, đây là dấu hiệu rõ ràng rằng bạn đời đang không có sự hợp tác và buông thả mối quan hệ của hai người. Một cuộc hôn nhân không có lòng tin, chỉ có đổ lỗi không thể nào là tốt đẹp được.

Không muốn gặp gỡ bạn bè của bạn

Khi được đề nghị cùng bạn đi đến những buổi gặp mặt bạn bè, đối phương luôn từ chối. Thậm chí, họ còn tỏ ra bực bội, không hề hào hứng thì bạn nên tìm hiểu nguyên do. Bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc đời bất cứ ai. Và nếu bạn đời của bạn tỏ ra không thích, thậm chí là ghét bạn bè của bạn thì rất dễ nảy sinh những vấn đề không hay trong tương lai.

Không nhớ những ngày lễ, kỷ niệm

Hôn nhân đôi khi không cần quá cầu kỳ, chỉ là cảm giác được nhớ đến và trân trọng. Nhưng trong những ngày lễ hay kỷ niệm của cả hai, bạn đời đều dần không còn nhớ đến. Đừng tự an ủi rằng họ quá bận rộn để nhớ, hay hôn nhân lâu ngày còn cầu gì những điều như thế. Thật ra, không ai bận đến mức quên đem đến niềm vui cho bạn đời của mình. Và hôn nhân càng lâu năm càng phải có những sự trân trọng mỗi dịp như thế để nhắc nhở nhau cùng giữ gìn gia đình. Vì vậy, đừng chủ quan, hãy xem lại nhé!

Giấu diếm những điều rất bình thường

Từ việc họ đang xem cái gì, cuộc gọi từ ai, tin nhắn thế nào, đối phương đều không muốn bạn biết. Hôn nhân cần khoảng không riêng để duy trì cảm giác thoải mái nhưng không phải là giấu diếm ngay cả những điều quá bình thường. Ngay cả khi bạn hỏi điều gì đó, họ cũng ấp úng không rõ ràng thì đừng bỏ qua. Rõ ràng đây là dấu hiệu đối phương đang không chân thành với bạn.

Hay không về nhà

Bạn thường thấy bạn đời về nhà trễ, đôi khi là cả vài ngày đều không thấy anh ấy đâu. Thậm chí khi bạn cần anh ấy nhất cũng không thấy bóng dáng đâu. Đừng tin vài lời anh ấy bạn, cũng đừng quá thông cảm đến mù quáng. Nên nhìn nhận lại xem, liệu bạn đời có bận tới mức không thể về nhà, hay họ đang có một mối quan hệ khác. Hay chỉ vì chán nản gia đình mà đối phương không còn muốn về? Hãy từ tốn đi tìm câu trả lời nhé!