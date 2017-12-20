6 nét thu hút hơn cả chân dài ngực khủng khiến đàn ông một lần gặp, cả đời say mê

Phụ nữ yêu 20/12/2017 06:30

Với đàn ông, phụ nữ đẹp chưa hẳn là thu hút nhất. Nếu bạn không được xinh đẹp thì vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt vì những nét tính cách này.

Thông minh và hài hước

Phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã thông minh. Nhưng phụ nữ thông minh luôn biết cách khiến mình xinh đẹp trong mắt đàn ông. Đó là sự khôn khéo trong ứng xử, hài hước trong cách nói chuyện lại khiến đàn ông một lần tiếp xúc mà cả đời lại khó quên.

Phụ nữ thông minh luôn là hình mẫu đàn ông muốn chinh phục. Đơn giản vì khi ở cảnh người phụ nữ thế này, đàn ông luôn cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ, càng khám phá lại càng muốn hiểu thêm.

Phụ nữ luôn thích nói về chính mình để người đối diện có thể hiểu, và không hề biết rằng đàn ông không mấy thích điều này khi lần đầu gặp gỡ. Phụ nữ thông minh lại luôn khéo léo và đầy đáng yêu để lôi kéo sự chú ý của đàn ông, khiến đàn ông thấy tò mò và chủ động muốn tìm hiểu về mình.

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Phụ nữ thông minh luôn biết cách khiến mình xinh đẹp trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Duyên dáng và bí ẩn

Phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp cũng vì sự duyên dáng, nữ tính. Phụ nữ có được trời ban nhan sắc nổi trội thế nào mà vẫn không có sự duyên dáng thì đàn ông cũng dần chán ghét. Nhưng phụ nữ không cần xinh đẹp, nhưng nhẹ nhàng trong lời nói, khéo léo trong hành động lại như mật ngọt với đàn ông, thử một lần là say đến cuối đời.

Và có yêu ai đến thế nào thì phụ nữ cũng nên giữ lại một vài phần bí ẩn cho chính mình. Với đàn ông, đừng phô trương hết thảy với họ, phải để họ thấy tò mò, càng tìm lại càng muốn nhiều hơn. Hãy có một cuộc sống thú vị, những điều riêng biệt duy nhất chỉ bạn có. Đàn ông càng tiếp xúc sẽ càng thu hút khó rời.

Đảm đang và đầy tinh tế

Con đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất chính là đường dạ dày. Đàn ông nào cũng mong tìm thấy một người vợ đảm đang và tinh tế. Dù không biết nấu ăn, cũng hãy nên có 1 2 món mình có thể làm tốt nhất có thể. Với đàn ông, không quan trọng bạn nấy ăn ngon ra sao, mà là món ăn đó bạn đã bỏ tâm sức làm cho anh ấy.

Và cũng hãy tinh tế trong việc lắng nghe và thấu hiểu. Đàn ông không cần bạn làm gì cho họ, đôi khi họ chỉ muốn được lắng nghe để thấy dễ chịu hơn. Đàn ông không cần phụ nữ quá tháo vát, thật ra họ chỉ muốn một người phụ nữ biết điều.

Dù quyến rũ nhưng vẫn kín đáo

Đừng nghĩ cứ ăn mặc hở hang, thiếu vải là đàn ông sẽ thích. Với đàn ông, không phải phụ nữ ăn mặc thiếu vải, đồ hiệu sang trọng mới là thu hút nhất. Thật ra, quan trọng là phụ nữ biết mặc sao để dù kín đáo vẫn gợi cảm, dù không xa xỉ nhưng vẫn phô trương hết cái đẹp của mình. Đó mới là phụ nữ biết ăn mặc, biết khiến mình trở nên quyến rũ.

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Có yêu ai đến thế nào thì phụ nữ cũng nên giữ lại một vài phần bí ẩn cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Kiên định và độc lập

Phụ nữ độc lập như một vườn hoa có khung trời riêng, có hương thơm riêng biệt, không vì ai sinh sôi, cũng không vì ai ngát hương. Cũng chính vì vậy mà đàn ông càng muốn sở hữu, càng bị thu hút đến mơ mẩn. Hãy là người phụ nữ có cuộc sống mình mong muốn, làm điều mình thích, không ràng buộc, cũng không dựa dẫm ai. Có tiền của mình, không vì tiền đến với ai, cũng không vì tiền mà rời bỏ ai. Bạn càng độc lập, đàn ông càng muốn có được bạn.

Không những vậy, hãy thật kiên định và quyết đoán với mọi thứ trong cuộc sống của mình. Đừng vì ai mà thay đổi lộ trình, cũng đừng vì tình yêu mà đổi thay mình. Bạn xinh đẹp và quyến rũ nhất khi là chính bạn chứ không là một ai khác.

Thực tế và tích cực

Phụ nữ sống đừng thực dụng nhưng nhất định phải thực tế. Phụ nữ càng thực tế, đàn ông càng mê mệt. Đàn ông không thích phụ nữ quá lãng mạn, họ thích phụ nữ sống thật nhất có thể. Một phụ nữ sống thực tế, lắm lúc không cần quá xinh đẹp, chỉ cần đủ độc lập, đủ khôn khéo cũng đã nổi bật trong mắt đàn ông rồi. Đàn ông không thích phụ nữ tự tô hồng cuộc đời mình. Họ lại bị quyến rũ với mẫu phụ nữ biết rõ mình đang ở đâu, là ai và phải làm điều gì.

Và hơn hết, hãy sống thật tích cực. Chính sự lạc quan, vui vẻ của bạn sẽ khiến mọi chàng trai đều phải ngoái nhìn!

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