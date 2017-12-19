Đời đàn bà có 7 điều nhất định đừng đợi chờ

Đàn bà có chồng ngoại tình thường nghĩ rồi chồng sẽ về, chồng sẽ không bỏ vợ con. Nhưng đừng dại, đừng chờ làm gì một người ra đi không đắn đo, một kẻ chỉ thích đi chứ chẳng muốn về. Và cho dù ta có đợi được họ về, có chắc họ sẽ lại không đi. Thanh xuân của đàn bà ngắn lắm, chi không nổi cho dục vọng của đàn ông đâu. Vài lần không nỡ, mấy câu đợi chờ, thế là xong xuân sắc đàn bà, liệu có chắc đổi được một tiếng thủy chung về sau? Hay kẻ chứng nào lại tật nấy, rong ruổi không có ngày về? Đừng, đàn bà ngàn vạn lần đừng đợi kẻ bội bạc. Nếu có thể là vợ, là nhà của đàn ông thì nhất định chỉ để đợi người thủy chung quay về. Đừng biến nhà thành bến đỗ tạm bờ, đừng khiến mình trở thành những dung túng để đàn ông ngoại tình bám víu. Đàn bà lấy chồng nào nhất thiết phải khổ sở như thế.

Đời đàn bà đâu có dài, vài lần ngoảnh lại lại ngót hết tuổi xuân. Đàn bà giỏi đợi chờ, nhưng đừng nghĩ mình đủ dẻo dai với thời gian. Có những điều đàn bà đừng đợi, đừng chờ, vì khi quay lại, vốn dĩ là vô nghĩa hết thảy…

Đàn bà luôn quá tự tin rằng mình có thể thay đổi bản chất của một người đàn ông. Đàn ông tệ thì ngàn đời vẫn tệ. Dù rằng ta có tốt với họ hơn, quản họ chặt hơn thì cũng mọi thứ vẫn sẽ là như vậy. Đừng mong rằng tình yêu của đàn bà có thể thay đổi họ, cũng đừng nghĩ chỉ cần ta đánh cược một lần đàn ông sẽ đổi thay. Đợi một kẻ thay đổi là sự đánh đổi ngu ngốc nhất của đàn bà. Đừng dại, đàn bà không đủ sức đâu, muôn đời cũng không đợi nổi.

Đợi đến khi cô đơn mới nhớ tới gia đình, bạn bè

Đàn bà lấy chồng đừng cậy hết vào chồng, cũng đừng nghĩ đời mình chỉ có chồng. Đừng đợi đến khi không còn ai bên mình mới nhớ ra rằng mình còn gia đình và bạn bè. Đời này, chồng có thể thành người dưng, nhưng gia đình sẽ luôn là người thân. Chồng có thể bỏ đi, nhưng bạn bè thì không. Vì vậy, dù có chồng hay không, vẫn hãy luôn nhớ mình còn gia đình để yêu thương, bạn bè để giữ gìn. Đàn bà phụ thuộc quá vào đàn ông, xem là đàn ông là tất cả vốn khó có thể hạnh phúc vẹn tròn được.

Đợi đến khi con khôn lớn mới nhớ đến ước mơ của chính mình

Đàn bà hay đàn ông, ai cũng có ước mơ cần theo đuổi. Không phải cứ là đàn bà thì phải đặt ước mơ sau gia đình. Cũng không phải chỉ có đàn ông mới có quyền theo đuổi đam mê đến cùng. Nên nhớ rằng, đàn bà có chồng hay chưa, đã có con hay chưa cũng đều có quyền làm điều mình muốn. Và đừng nghĩ sẽ phải lựa chọn giữa ước mơ và chồng con. Mình có thể đi chậm hơn, từng bước thôi, không có nghĩa là mình bỏ cuộc. Gia đình quan trọng, ước mơ cũng cần thiết không kém. Đời người, hối hận nhất chính là đến cuối đời vẫn không thực hiện được điều mình muốn nhất.

Đợi đến khi chồng ngoại tình mới biết mình phải xinh đẹp hơn

Đàn bà thường có quá nhiều việc phải lo toan. Chồng đi làm thế nào, quần áo tinh tươm chưa. Con học hành sao rồi, ăn uống có đầy đủ không. Việc nhà bề bộn, việc ở công sở cũng không thiếu. Quanh đi quẩn lại, lo cho hết thảy rồi lại không đủ thời gian ngắm nhìn một lần trong gương. Cũng chưa từng hỏi mình nay da dẻ ra sao, vóc dáng thế nào, tuổi già có đến chưa. Cứ vậy rồi năm qua tháng lại, chỉ đến khi nghe ngóng được chồng ngoại tình rồi mới giật mình nhìn lại mình thì có quá trễ không? Đàn bà, sống đừng chỉ để lo cho chồng con, cũng phải nhớ phải chăm sóc chính mình. Chồng đủ đầy tươm tất, chồng không thiếu thứ gì, nhưng quay sang cứ nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối thì cũng có ngày chán nản. Làm vợ, đừng chỉ làm đẹp chỉ để ngắm mình trong gương không hổ thẹn, mà còn đẹp để giữ lấy chồng, giữ mái ấm gia đình. Phải nhớ, phụ nữ đẹp mới có quyền, phụ nữ đẹp mới được quà, nhé!

Đợi khi ly biệt rồi mới biết phải trân trọng người bên mình

Sống ở đời, mỏng manh nhất chính là phận người. Hôm nay gặp, cũng chưa chắc mai còn cười được với nhau. Ly biệt vốn chưa bao giờ báo trước với ai tiếng nào, đến là đến thôi. Vì vậy, còn nhìn thấy được người bên cạnh mình thì hãy trân trọng từng phút giây. Vì ta không thể biết được lúc nào thì một cái quay lưng đi chính là một cuộc đời đã kết thúc. Đáng sợ nhất không phải là ly biệt, mà là cảm giác ân hận suốt đời vì mình chưa kịp trân trọng.

Đợi khi cái chết tìm đến mới biết yêu cuộc sống

Ai rồi cũng sẽ đến lúc mắt mờ chân run, cận kề cái chết. Thật ra, khi ấy, chúng ta sẽ không còn nhớ mình từng hận thù sân si gì với ai, còn động lại hết thảy là niềm vui hạnh phúc. Đừng đợi đến khi cái chết tìm đến mới biết cuộc sống này từng đẹp đến nhường nào. Hãy bắt đầu từ hôm nay, yêu thương từng phút giây trong đời mình. Còn được sống chính là thứ hạnh phúc đẹp đẽ nhất.