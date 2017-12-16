Ly hôn rồi, đàn ông hối hận, đàn bà không hối tiếc. Vì kẻ không biết giữ, khó lòng an yên, người đã từng hy sinh, luôn xứng đáng hạnh phúc.

Đàn ông thường nghĩ, ly hôn rồi, người phải hối hận nhất chính là đàn bà. Vì đàn bà chịu thứ tha thêm, vì đàn bà rồi sẽ thấy đời mình thiếu đàn ông sẽ không sống nổi. Còn đàn ông, rồi sẽ có không ít những cuộc tình mới mẻ, việc gì phải muộn phiền. Thế là đàn ông cứ bình thản đặt một bút ký tên, nghĩ rằng đời mình giờ đã thanh thản hơn, hào nhoáng cũng tha hồ mà tận hưởng. Đàn ông không quay đầu nhìn lại, cũng không níu kéo dáng hình đàn bà ngóng theo, cứ thế mà đi. Đời còn dài như thế, vẫn là nên nếm thử vài mật ngọt xa lạ. Đàn ông không màng, cám dỗ vẫy gọi kia mà, thú vui hào nhoáng quá, vẫn là hơn vợ cũ. Đàn bà thường nghĩ, ly hôn rồi, mình liệu có hối tiếc không? Với đàn bà, ký ức là thứ tài sản quá nặng nề nhưng vứt lại không đặng. Tháng ngày sau ly hôn, thường là lúc đàn bà hoang hoải nhất. Đàn bà không mạnh mẽ, sinh ra đã thế, quẩn quanh với đời rồi vẫn là thế. Đứng trước chia lìa, đàn bà luôn yếu đuối đến mong manh. Không có người đàn bà nào có cuộc sống dễ dàng khi mới ly hôn cả. Mạnh mẽ mấy cũng từng khóc vài bận, bản lĩnh ra sao cũng thấy mình chịu không nổi đổ vỡ.

Nhưng rồi thì cũng đến ngày, đàn ông bắt đầu mỏi gối chùng chân. Rong ruổi mải rồi cũng muốn về nhà, chơi bời thỏa rồi lại thèm mùi cơm gia đình. Nhưng thế gian này, vốn dĩ chỉ có nơi có vợ mới là nhà. Nhân tình ngoài kia, xinh đẹp mấy, biết yêu chiều mấy, rồi cũng sẽ bỏ đi khi tiệc tàn rượu cạn. Giữa những hư thực cám dỗ, đàn ông lại tìm không nổi một người đợi mình về khi chiều buông. Tiền tài rồi cũng không mua được chân tình sắt son, ai ngoài kia rồi cũng không thể bằng vợ. Nhưng đáng tiếc, vợ đi rồi, vốn không thể trở về. Gia đình đổ vỡ rồi, liệu đàn ông còn đủ niềm tin để tìm một cái khác? Lúc này, đàn ông mới hiểu hóa ra, ly hôn rồi, người hối hận nào có phải là đàn bà đâu, mà chính là họ, luôn luôn là họ. Vì không biết giữ, mất rồi mới thấy hối. Vì không trân trọng, nên về sau đều không xứng đáng có lại lần hai.

Ngược lại, đàn bà sau ly hôn, khi đã vượt qua những ngày tháng hoang hoải, lại chưa từng hối tiếc. Họ bắt đầu một cuộc sống khác, đáng để sống, đáng để hy vọng và hạnh phúc hơn. Đàn bà sau ly hôn luôn đẹp hơn, đằm thắm hơn, lại sống đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì họ không còn vướng bận quá khứ nữa, đã từng cố gắng thì cũng không phải hối hận. Họ yêu bản thân mình hơn, trân trọng mỗi ngày hơn. Đàn bà ly hôn rồi, ngọt như đường, nhưng lại cuốn hút như mật ong rừng hữu hạn. Họ dần nhận ra giá trị của mình và tự tin với những đổ vỡ đã qua. Vì họ biết, họ đáng được sống hạnh phúc hơn, đáng được trân trọng hơn bao giờ hết. Ly hôn rồi, đàn ông hối hận, đàn bà không hối tiếc. Vì kẻ không biết giữ, khó lòng an yên, người đã từng hy sinh, luôn xứng đáng hạnh phúc. Đàn ông nên nhớ, thú vui ở đời này nhiều lắm, hoa lạ cỏ thơm cũng không thiếu. Nhưng mãi mãi, vợ là duy nhất, không ai có thể như vợ. Ly hôn rồi, bội bạc rồi, đàn ông sẽ chỉ có bất hạnh, đừng dại. Đàn bà nên hiểu, tháng năm qua đi, kẻ không đáng đừng giữ, mình không thương mình thì còn đợi ai. Ly hôn rồi, bội bạc qua rồi, đàn bà sẽ hạnh phúc, chắc chắn là như thế.

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ Khi nảy sinh những mối quan hệ sau lưng vợ, đàn ông thường cố gắng che giấu hết mức có thể. Phụ nữ nhất định phải thật tinh ý để nhận ra những chiêu thức đàn ông dùng để che mắt vợ.

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