Đàn bà muốn bình yên phải biết đối mặt với buồn thương của chính mình

Đàn bà, từng nghĩ mình sẽ sống một đời an yên, có chồng có con, vậy mới là hạnh phúc. Và ai cũng từng nghĩ như thế, như một khái niệm thượng đế đã an bài. Nhưng đời này, luôn có những ngoại lệ đau lòng, luôn có những điểm cắt nhất định phải đứt đoạn. Như việc, chồng rồi sẽ không ở bên ta và đời ta từ nay chỉ còn lại ta cùng con cái. Ý niệm đến cuối đời chung lối, cuối cùng vẫn là không thể giữ được. Nhưng đàn bà phải nhớ, đến một lúc, đàn bà có thể không có chồng nhưng nhất định phải biết sống vì mình và con cái. Đàn bà có đi qua được quãng đường sống không cần đàn ông thì mới biết mình có thể can trường và mạnh mẽ nhường nào. Không hẳn là không cần tình yêu, mà là cần một tình yêu xứng đáng. Không phải là một hạnh phúc khiếm khuyết gượng gạo, mà là một hạnh phúc dù không đủ đầy vẫn trọn vẹn. Có như thế, mới là bình yên, mới là hạnh phúc.

Bình yên của đàn bà là đối mặt với buồn thương của chính mình

Đàn bà, còn nhìn mà đau, còn nghe mà khóc, chính là còn chưa thể bình yên. Đàn bà muốn bình yên, nhất định phải đối mặt với buồn thương của chính mình. Còn buồn thì cũng đừng bắt mình phải vui. Còn thương cũng đừng bắt mình phải hận. Thật ra, không hẳn là dây dưa, mà là có đối mặt được với chính mình mới có lúc dứt khoát đoạn tuyệt. Dù là có gặm nhấm muộn phiền, có vài lần khóc vì nhớ thương cũng đừng dối mình trốn tránh. Cứ buồn đi, cứ khóc đi, rồi lòng dạ mới có ngày bình yên. Đừng dối mình, đừng gạt bản thân, mình luôn đáng được sống với chính cảm xúc. Bình thản mà sống, từ tốn với cảm xúc, rồi sẽ có ngày, mọi điều đều chỉ là hồi ức để nhìn lại. Có đi qua bão tố mới biết mình dẻo dai, có đối mặt với chính mình mới mong yên yên ổn ổn...

Và bình yên của đàn bà, là trân trọng hiện tại. Điều gì qua rồi, điều gì không còn, đều chỉ nên gói gọn vào một ngăn của quá khứ. Muốn ngắm thì lôi ra xem, muốn hoài niệm cũng có thể nhìn lại. Nhưng tuyệt nhiên, đừng sống với quá khứ. Đàn bà, mỏi mấy cũng đừng quay đầu lại, kiệt quệ ra sao cũng phải đi tiếp. Ngẩng đầu mà đi, kiêu hãnh mà bước tiếp. Bình yên, vốn chỉ có ở hiện tại, hạnh phúc cũng chỉ ở hôm nay, đàn bà nhé!