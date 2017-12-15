Đàn bà có chồng không làm được những điều này thì đời như ‘vứt đi’!

Đàn bà có gia đình không có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ mới đủ sức chăm lo cho chồng con. Đàn bà cũng như đàn ông, ai cũng có ước mơ, đam mê riêng, cũng cần theo đuổi đến cùng. Vì vậy, bạn có quyền giữ gìn cơ hội đi theo mong muốn của mình, dù bạn có gia đình hay chưa. Đàn bà đừng nghĩ có chồng rồi mà vẫn đòi hỏi ước mơ là tham vọng. Với đàn bà, chồng con quan trọng thật, nhưng ước mơ cũng cần thiết không kém. Đừng từ bỏ ước mơ chỉ để làm vợ, làm mẹ, vì chắc chắn sau này bạn sẽ hối hận. Một người không dám theo đuổi đam mê mãi mãi dây dứt về sau. Hãy để nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ đồng hành cùng ước mơ của bạn. Đừng bỏ cuộc, cũng đừng đánh đổi, nhé!

Đàn bà có chồng đừng mang suy nghĩ trông cậy hết bạc tiền vào chồng. Với đàn bà , tiền của chồng là tiền dành cho gia đình, tuyệt đối không phải là tiền chỉ dành riêng cho mình. Mà đàn bà, không có tiền của chính mình chính là lâm vào tình trạng không an toàn nhất. Trong gia đình, đàn bà không thể tự sức kiếm ra tiền, đồng nghĩa với việc không có tiếng nói, cũng không thể tự nuôi lấy mình và con khi đổ vỡ xảy ra. Vì vậy, đàn bà nhất định phải tự kiếm ra tiền, dù là ít hay nhiều. Nếu nhiều thì một tay gánh vác giúp chồng, nếu ít thì vẫn là tự có tiền để mua thứ mình muốn, không phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Tiền với đàn bà, đừng trông mong vào người khác, nhất là đàn ông.

Đàn bà đã làm vợ, làm mẹ thì phải học được cách buông được cái tôi để dung hòa vợ chồng. Hôm nay mình sai, cũng đừng ngại nói xin lỗi. Ngày mai chồng sai, cũng hạ mình đôi chút để chồng nhận ra phải trái. Thật ra, cái tôi của ai cũng lớn, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Buông cái tôi đôi chút cũng không có nghĩa là cam chịu. Đơn giản là bạn nên biết khi nào nên mềm mỏng, lúc nào nên cứng rắn để cùng chồng giải quyết mâu thuẫn. Đừng nghĩ cho cái tôi của mình quá nhiều mà đến lúc giữ không nổi chính mái ấm của mình.

Bỏ một người chồng quá tệ

Đàn bà đã lấy chồng, sai lầm nhất chính là không nỡ bỏ một người chồng quá tệ. Vài lần “không nỡ” đó vừa rút tháng năm thanh xuân của đàn bà, vừa bào mòn tình cảm của đàn bà. Thời gian vốn không nhiều, tình cảm cũng đâu có dư dả, sao phải lãng phí vì người không trọng mình. Biết là khó buông, biết là còn vương, nhưng vẫn là phải mạnh mẽ một lần. Một lần đau rồi thôi, còn hơn là đau một đời, đau không lối thoát.

Đàn bà, suy cho cùng, cũng đừng từ bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Nếu đó là một hạnh phúc không có bóng dáng đàn ông, cũng đừng ngại. Mình còn có gia đình, còn có con để vui vầy. Đến một lúc, đàn bà sẽ hiểu có thể bỏ được một người đàn ông tệ chính là tự cho mình một hạnh phúc rõ ràng khác.

Thủy chung

Đàn bà lấy chồng, dại nhất chính là chọn con đường ngoại tình. Đàn bà ngoại tình, vốn không thể may mắn như đàn ông, chỉ có mất trắng cả con và kiêu hãnh. Đời này không có cảm thông cho đàn bà ngoại tình, càng không có một con đường nào dễ dàng sau đó. Vì vậy, tuyệt nhiên một lần cũng đừng dấn thân vào ranh giới chết đó. Chồng sai là lỗi ở chồng, đừng khiến mình sai theo chồng. Khổ quá thì ly hôn, không hợp thì chưa tay, muốn tựa vào người khác thì phải dứt khoát với quá khứ khác. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải có một hạnh phúc danh chính ngôn thuận. Đừng đến khi bị phát hiện, lòng an yên không nổi, con cũng không còn, bất hạnh nhường nào?