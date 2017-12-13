Phụ nữ biết lo cho bản thân, có kiêu hãnh riêng với chính mình rõ ràng đã lọt vào mắt xanh của đàn ông. Cô ấy biết mình muốn làm gì, nên làm gì và tự có trách nhiệm với hết thảy mình làm. Cô ấy không thích dựa dẫm, càng không vì khó khăn mà đổ lỗi cho bất cứ ai. Dạng phụ nữ này luôn khiến đàn ông vừa an tâm, lại thấy rất muốn có được. Vì họ đáng tin cậy, tự lập và lúc nào cũng tự tin với chính mình.

Với phụ nữ, làn da luôn là quan trọng hơn hết. Không hẳn là phải có một làn da không tì vết thì cô ấy mới tự tin. Đơn giản vì cô ấy tự hào với những gì mình có, tự thấy yêu thương những gì mình có. Và họ đủ khôn ngoan để hiểu phụ nữ chỉ đẹp nhất khi họ tự tin.

3. Bản lĩnh và độc lập

Phụ nữ như cô ấy không cần đàn ông để hạnh phúc hơn, vì chính cô ấy có thể tự khiến mình sống vui vẻ mỗi ngày. Cô ấy độc lập, tự chu cấp cho chính mình, tự là đại gia của bản thân mà không cần ai khác. Cô ấy cũng không dễ khuất phục trước khó khăn, dám đương đầu cũng đủ bản lĩnh để đi tiếp. Cô ấy cầm lên được thì cũng đủ sức buông bỏ được, nồng nàn mà cũng không thiếu tuyệt tình khi cần. Phụ nữ như cô ấy, đàn ông vừa muốn có được, vừa nể trọng.

4. Không ích kỷ

Người phụ nữ thế này luôn suy nghĩ cho vị thế của người khác, không vị kỷ, cũng không chỉ biết nghĩ cho mình. Cô ấy nhiều vị tha và bao dung. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy cũng muốn đối phương đủ chân thành và tôn trọng mình.

5. Không thích làm lớn chuyện không cần thiết

Đây rõ ràng là nét tính cách của một người phụ nữ trưởng thành và có nghĩ suy chín chắn. Chuyện gì không đáng thì không lưu tâm, chuyện nhỏ cũng không cần làm lón. Cô ấy cũng không muốn dùng chuyện này để giải quyết chuyện khác. Cái gì ra cái đó, thẳng thắn khi cần, lơ là khi nên. Đàn ông lại cực thích dạng phụ nữ thế này, vì đơn giản đàn ông luôn muốn đơn giản hóa mọi chuyện.

6. Tạo hứng thú cho người đối diện

Phụ nữ thế này luôn tiếp thêm động lực cho người đối diện. Cô ấy biết bạn đam mê gì và hơn ai hết, cô ấy luôn ủng hộ bạn hết mình. Đơn giản vì cô ấy tôn trọng điều bạn thích, cũng muốn cùng bạn xây dựng ước mơ của mình. Đây là một phần tính cách làm nên một người vợ sẵn sàng hậu thuẫn cho chồng trong tương lai.

7. Chủ động giải quyết mâu thuẫn

Đây là người phụ nữ sắc sảo, đủ thông minh và chính chắn để chủ động hòa giải. Hơn hẳn những giận hờ thiếu nghĩ suy của phụ nữ khác, cô ấy luôn nhìn ra mấu chốt vấn đề và có hướng giải quyết trong mọi mâu thuẫn. Đàn ông luôn sợ những giận hờn của phụ nữ, vì vậy với dạng phụ nữ này, đàn ông thật sự thấy sự khác biệt và thu hút.

8. Chân thành khi gần gũi

Cô ấy không e dè khi tình cảm của hai người bước đến giai đoạn gắn kết. Cô ấy chân thành trong từng cái ôm, chiếc hôn, đơn giản vì yêu mà sống thật nhất. Từ đó mà bạn cũng không thấy quá e ngại hay sợ tổn thương cô ấy. Cuộc sống hôn nhân về sau cũng dễ chia sẻ về chuyện tế nhị cùng nhau, hạnh phúc cũng dễ dàng hơn.

9. Luôn tích cực trong cuộc sống

Phụ nữ tích cực luôn khiến đàn ông hứng thú. Đơn giản vì tích cực nơi họ có thể truyền cảm hứng cho người đối diện, để lại những ấn tượng khó phai. Và đàn ông luôn cần một người phụ nữ như thế ở bên để cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống.

10. Luôn thấy may mắn khi có cô ấy ở bên

Khi có cô ấy ở bên, bạn luôn thấy mình thật may mắn, khi thế gian này đâu phãi ai cũng tìm được người vừa khít với mình. Đơn giản là cảm giác đúng người, đúng lúc, bình yên đến mức thấy mình quá được ưu ái. Đó chính là người phụ nữ đáng để bạn hạ mình hỏi một câu trọn đời.