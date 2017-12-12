Do đó, mọi lời nguyện biện cho việc ngoại tình mà nàng giáp thứ 13 nào cũng thấy thương cảm từ đàn ông chính là “Anh không hạnh phúc với vợ”.

Kết quả một nghiên cứu cho biết, 56% đàn ông ngoại tình với mong muốn có thể hạnh phúc hơn. Và phần lớn đàn ông thế này thỏa mãn với những gì họ đang lén lút. Họ không hề tính chuyện dài lâu với nhân tình, thật ra chỉ muốn lấp đầy ham muốn, tự trọng của bản thân ở hiện tại.

Dĩ nhiên, không phải cô nàng nhân tình nào cũng tin ngay nhưng đàn bà thì ai chả thích yêu bằng tai, nên thế nào cũng sẽ dần mủi lòng với lý do kia. Dù là vị thế có thấp hèn thì đàn bà ai cũng muốn đủ an yên để ở bên một người, muốn yêu được yêu, muốn công khai cũng không sợ, không sợ dèm pha, càng không muốn tội lỗi lấy mình.

Đàn ông ngoại tình được thăng hoa ái ân tình, nhưng mất mát thì lại đếm không xuể

Đàn ông mang một tiếng thành công ở đời nào chỉ là người hiển hách giỏi giang, tiền chất ngất cung phụng vợ con. Đàn ông muốn tự nhận mình hơn người thì phải là trụ cột gia đình, giỏi kiếm tiền và cũng không hèn kém yêu thương với vợ con. Hơn thua với thiên hạ mà đến cả vợ con cũng không thể lo được thì cũng chỉ là đàn ông bại. Vợ mình không thương nổi, không đủ tài cán khiến cô ấy hạnh phúc thì còn mấy sức mà lớn tiếng nhận mình hơn người với thiên hạ đâu.

Một khi ngoại tình, đàn ông mất hầu như là cả tư cách, bản lĩnh lẫn tự trọng.

Là tư cách làm cha, khi rõ ràng một người cha đúng nghĩa sẽ không thiếu thủy chung để con phải lạc lõng về sau.

Là tư cách làm chồng, khi đã ngoại tình thì còn có thể mạnh miệng nói mình là chồng, hay đến một lúc vương tay ra cũng không níu nổi vợ mình.

Đàn ông ngoại tình, hiển hách với thế gian rồi cũng là kẻ không có bản lĩnh khi không xứng đáng làm chồng nữa. Ra ngoài có lớn tiếng được với ai, kiêu hãnh là kẻ có vợ con đủ đầy thì tự trọng tự lúc nào cũng đã mục rửa vì thiếu thủy chung. Làm đàn ông thế này, há là quá bại rồi không?

Đàn ông ngoại tình, rồi sẽ có lúc bất lực với chính tội lỗi của mình

Sẽ đến lúc, đàn ông lạc lối mò mẫm quay về nhà. Sau khung cửa bếp là dáng vợ tảo tần suốt tháng năm bão bùng cùng họ, là người như trút bỏ hết thanh xuân để bằng lòng in hằn già nuôi cạn kiệt tuổi xuân để làm vợ, làm mẹ. Còn đàn ông thì thế nào, tháng năm qua, vóc dáng bảnh bao, lòng dạ tham lam, nghĩa tình cạn cùng, liệu có còn xứng đáng? Một người đáng để họ yêu thương vốn không đủ, chỉ muốn hơn muốn mới mẻ hào nhoáng.

Đáng tiếc, quay về rồi thì lại chỉ bất lực với tội lỗi của mình. Thế gian này không bao dung kẻ tham lam, kẻ bội bạc ắt phải trả giá. Thành công mấy, mất vợ con rồi cũng là kẻ thua cuộc. Hơn thua nhau ở đời mấy, làm kẻ bội bạc cũng là thấp hèn. Đàn ông thành đạt, quên rằng đằng sau mình luôn là người vợ tảo tần. Nhưng phụ nữ nghĩa tình vốn không là vật phẩm chỉ biết ở yên cả đời. Họ rồi sẽ trả lại đàn ông ngoại tình hết thảy cô liêu và ân hận phần đời còn lại.

Thế thì, đàn ông ngoại tình, rốt cuộc thì các anh đáng trách hay đáng thương đây?