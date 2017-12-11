4 dấu hiệu trong hôn nhân ‘tố cáo’ phụ nữ có chồng mà cũng như không

Yêu - Hôn nhân 11/12/2017 16:57

Sau đây là 4 dấu hiệu cho thấy bạn lấy chồng nhưng lại không hề có được một người chồng đúng nghĩa

Bạn có thể là một người vợ trên danh nghĩa nhưng lại không có một người chồng đúng nghĩa trong gia đình. Nhớ lại xem, sau khi bạn tiến vào lễ đường linh thiêng, bạn đã từng nghĩ từ giờ mình sẽ hạnh phúc mãi về sau. Nhưng chồng của bạn đã quên rằng đám cưới mới chỉ là bước đầu của một cuộc hôn nhân dài.

Sau đây là 4 dấu hiệu cho thấy bạn lấy chồng nhưng lại không hề có được một người chồng đúng nghĩa

1. Anh ấy không về nhà

Nếu chồng bạn thường không về nhà vào buổi tối thì rõ ràng anh ấy không là một người chồng đúng nghĩa. Bạn không thể là vợ chồng với một người thậm chí không ở cạnh bạn. Anh ấy ra ngoài trễ cùng bạn bè phần lớn những ngày trong tuần. Hay anh ấy có lúc đi đâu đó mà không cho bạn biết. Thậm chí anh ấy còn không thiết tha về nhà với vợ con và nói với bạn rằng anh ấy có quá nhiều việc phải làm. Nếu tất cả những điều này đang xảy ra với bạn thì rõ ràng chồng bạn vốn không hiểu rõ rốt cuộc hôn nhân là thế nào.

Anh ấy có thể vì công việc mà ít khi về nhà. Nhưng nếu như vậy, bạn phải thấy được sự cố gắng hết mình của anh ấy vì gia đình. Có ít thời gian dành cho nhau, điều này có nghĩa là sẽ dần có nhiều chuyện không hay xảy ra. Nên nhớ, ai cũng bận rộn cả, nhưng quan trọng vẫn là cách chúng ta chia sẻ và gắn kết với nhau để vợ chồng không lạc mất nhau.

4 dấu hiệu trong hôn nhân ‘tố cáo’ phụ nữ có chồng mà cũng như không - Ảnh 1
Nên nhớ, ai cũng bận rộn cả, nhưng quan trọng vẫn là cách chúng ta chia sẻ và gắn kết với nhau để vợ chồng không lạc mất nhau - Ảnh minh họa: Internet

2. Không xem gia đình là số 1

Chồng của bạn quá bận rộn và không còn ưu tiên cho gia đình. Anh ấy có thể vì quá cuồng công việc mà quên hết mọi thứ. Anh ấy cũng vì những thú vui sở thích như thể thao, trò chơi điện tử hoặc những tiệc tùng với bạn bè mà quên vợ con. Và rất nhiều thứ anh ấy đang ưu tiên hơn hết, ngoại trừ bạn và gia đình. Rõ ràng, thế này thì anh ấy khó có thể là người chồng cả đời của bạn.

3. Anh ấy không chung thủy

Một người đàn ông không thể chỉ thủy chung với mình bạn thì vốn dĩ không xứng đáng để làm chồng. Rất nhiều đàn ông cố tình che đậy mối quan hệ yêu đương vụng trộm của họ. Họ còn có thể cậy dựa vào sự tin tưởng của bạn mà lừa dối. Chính vì sự không chung thủy mà họ chưa bao giờ xem bạn là duy nhất, càng không một lòng sắt son đến cuối đời. Phải nhớ, bạn xứng đáng được đối xử một cách chân thành. Và dối lừa trong hôn không công bằng và quá tàn nhẫn với bạn. Đây là điều quá rõ ràng để cho thấy người này không thể là chồng đúng nghĩa của bạn.

4. Anh ấy không yêu bạn

Sẽ rất đau lòng khi thấy rằng chồng không hề yêu bạn. Dù rằng anh ấy có tỏ ra thế nào, không nói và thể hiện rằng anh ấy yêu bạn thì rõ ràng không thể là một người chồng tốt.

Sẽ luôn có những trường hợp dù rằng yêu thật lòng nhưng đàn ông vẫn không thể thể hiện rõ để bạn thấy. Không hẳn vì anh ấy không yêu bạn, mà có thể cách anh ấy thể hiện không  như bạn mong muốn. Nhưng có thế nào, dù ít hay nhiều, bạn vẫn có thể thấy anh ấy yêu bạn.

4 dấu hiệu trong hôn nhân ‘tố cáo’ phụ nữ có chồng mà cũng như không - Ảnh 2
Một người đàn ông không thể chỉ thủy chung với mình bạn thì vốn dĩ không xứng đáng để làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi người đàn ông này không vì bạn sẻ chia hay thấu hiểu. Anh ấy cũng không muốn làm điều gì để bạn vui hơn khi gặp chuyện không vui. Thậm chí, anh ấy còn bỏ mặc bạn để một mình bạn đối mặt với nhiều vấn đề. Lúc này, hãy xem xét lại tình yêu của chồng mình. Hôn nhân, là một chặng đường tiếp nối khó khăn hơn của tình yêu. Hôn nhân không thể tồn tại nếu chỉ có tình yêu. Nhưng không còn tình yêu, hôn nhân cũng không tồn tại nổi.

Do đó, nếu một ngày, bạn biết rằng chồng không còn yêu bạn nữa thì cũng phải tự đối mặt một sự thật, là anh ấy sẽ không thể là người chồng đầu bạc răng long với bạn.

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Đến một hôm, chồng không hề nhớ đó là ngày sinh nhật vợ, lại nhờ tôi đi mua quà sinh nhật cho khách, tôi hoàn toàn đã sụp đổ hy vọng chồng sẽ tự có ý thức về sự vô tâm của mình. Tôi bắt đầu nghĩ cách tìm lại người chồng của mình.

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Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng vợ chồng hôn nhân

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