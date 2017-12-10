Đàn bà mạnh mẽ dám yêu dám hận, sâu đậm cỡ nào cũng không bao giờ làm điều này

Yêu - Hôn nhân 10/12/2017 06:30

Mạnh mẽ không dễ dàng. Nhưng phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải học cách mạnh mẽ.

Đàn bà ấy mà, nặng tình nặng nghĩa, càng yêu càng hy sinh hết thảy. Với họ, tình yêu là không có điều kiện, họ cho không nghĩ, lo không suy, thế nào cũng là vì đối phương. Chính vì vậy mà không hẳn là vì đàn ông không đủ lòng, mà là vì đàn bà đã tự mình làm hết chuyện đàn ông nên làm.

Phụ nự mạnh mẽ thì có phần khác đôi chút. Họ dám yêu dám hận, dám cho hết thảy, cũng dám dứt tình như không. Nhưng có thế nào, với họ, tình yêu cũng không quan trọng bằng giá trị của mình. Họ có thể hy sinh, nhưng không chỉ vì tình yêu, vì chồng, mà còn vì chính bản thân họ, vì gia đình và sự nghiệp.

Phụ nữ mạnh mẽ thực tế lắm. Với họ, không mơ mộng chính là không tổn thương. Họ có thể tha thứ nhưng không nhắm mắt cho qua. Họ có thể bao dung nhưng không ngó lơ quá nhiều lần cho một lỗi sai. Mạnh mẽ không dễ dàng. Nhưng phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải học cách mạnh mẽ.

Và dù đã có chồng hay chưa, có yêu sâu đậm cỡ nào, đàn bà mạnh mẽ cũng nhất quyết không làm những điều này:

Không bao giờ níu kéo người tổn thương mình

Với phụ nữ mạnh mẽ, họ không đủ vị tha cho kẻ khiến mình đau. Họ có thể tha thứ cho chồng, nhưng nhất định không chấp nhận một lỗi sau quá nhiều lần. Đơn giản vì họ trân quý bản thân mình. Họ có thể hy sinh vì tình cảm, nhưng khi đối phương không xứng đáng, tàn nhẫn thế nào họ cũng không níu kéo. Không hẳn là họ không biết đau, mà dù có đau đến thấu tim gan cũng không quay đầu lại nhìn. Với họ, dù là lý do gì, họ sẽ không bao giờ chấp nhậnngười khiến họ đau lòng.

Đàn bà mạnh mẽ dám yêu dám hận, sâu đậm cỡ nào cũng không bao giờ làm điều này - Ảnh 1
Mạnh mẽ không dễ dàng. Nhưng phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải học cách mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Không giấu cảm xúc thật

Phụ nữ mạnh mẽ không giấu cảm xúc của chính mình, họ không cố gồng lên để tỏ ra không sao. Ngược lại, họ luôn rất thành thật với cảm xúc của mình với đối phương. Nói cách khác, họ luôn tôn trọng cảm xúc của mình và cả đối phương. Họ sẵn sàng nói về điều mình không vui, ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với bạn đời. Vì họ hiểu, nếu không thể nói nhau nghe về điều mình không vui, thì sẽ có lúc cả hai muốn tìm một chỗ dựa khác. Với họ, trong hôn nhân, hay cả tình yêu, điều tệ nhất chính là trò chơi đoán ý với nhau. Trong khi chúng ta có thể nói với nhau mọi điều, gạt bỏ cái tôi của chính mình, mọi chuyện không phải đơn giản hơn sao?

Không gò bó đối phương

Đàn bà mạnh mẽ không kiểm tra từng tin nhắn của chồng, càng không đợi chồng cả đêm chỉ để biết chồng đã đi đâu, đi với ai. Họ luôn cho đàn ông khoảng không riêng mà vẫy vùng. Vì hôn nhân  không chỉ là thế giới cùa hai người, mà là thế giới của từng người ghép lại. Chồng có điều anh ấy thích, có các mối quan hệ riêng, và mình nên tôn trọng điều đó. Đừng khư khư ôm lấy chồng, ép anh ấy từ bỏ thế giới của mình để đến với bạn. Điều quan trọng trong hôn nhân đôi khi không phải là kẻ thứ ba, mà chính là thiếu niềm tin. Cứ tin chồng đi, đủ để anh ấy có đi đâu cũng muốn trở về.

Quá nhạy cảm hoặc phụ thuộc

Phụ nữ mạnh mẽ tinh ý nhưng không nhạy cảm quá mức. Họ họ luôn biết để có một tình yêu hay hôn nhân bền vững, việc cân bằng cảm xúc của mình cũng rất quan trọng. Chuyện gì có thể ngó lơ, họ sẽ không truy cứu. Việc gì phải làm rõ ràng, họ chắc chắn không bỏ qua. Họ có thể là chú mèo lười thích cọ người vào bạn đời, nhưng tuyệt nhiên không yếu đuối, càng không phụ thuộc ủy lụy. Họ biết gì là vừa đủ, thế nào là cần thiết, cân đo đong đếm từng hành động lời nói của mình. Đàn ông vừa nể vừa thương phụ nữ như họ cũng là vì vậy, thu hút nhưng không phụ thuộc, tinh tế nhưng không hề yếu ớt.

Đàn bà mạnh mẽ dám yêu dám hận, sâu đậm cỡ nào cũng không bao giờ làm điều này - Ảnh 2
Đàn ông vừa nể vừa thương phụ nữ như họ cũng là vì vậy, thu hút nhưng không phụ thuộc, tinh tế nhưng không hề yếu ớt - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ thứ tha cho kẻ ngoại tình

Với phụ nữ mạnh mẽ, ngoại tình là cấm kỵ, họ không bao giờ tha thứ. Họ biết rõ giá trị của mình xứng đáng gấp ngàn lần những gì phải nhận từ kẻ bội bạc. Họ không tiếc hy sinh và yêu thương, nhưng chắc chắn không để chúng phí phạm. Ngay cả khi đối phương đã hối hận, hối lỗi cỡ nào, họ cũng nhất quyết ra đi. Với họ, tình yêu đẹp thật, nhưng không đẹp đến mức chấp nhận sự bất công. Và vị họ biết mình nắm được thì sẽ buông được, thà đau một lần chứ không cam chịu cả đời.

Đừng chỉ biết hy sinh

Đàn bà mạnh mẽ sẵn sàng hy sinh hết lòng nhưng sẽ không chỉ biết tận tụy. Họ không chỉ là một người vợ đợi chờ chồng về sau tiệc tùng với bạn bè. Họ muốn khi họ đợi thì chồng cũng phải biết về sớm với vợ con. Họ cho nhiều mà cũng mưu cầu nhiều. Họ  muốn nhận lại, họ muốn được trân trọng. Vì với họ, không mối quan hệ nào có thể bền vững khi chỉ có một người hy sinh quá nhiều.

Phụ nữ, rõ ràng không ai mạnh mẽ được. Nhưng đừng đến khi phải trải qua vài lần bể dâu ở đời mới tự khắc lớn lên. Khôn ngoan trước đã, học cách mạnh mẽ trước đi, ít ra vẫn là có thể bảo vệ mình đôi chút.

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