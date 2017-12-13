Nhiều người có thể nói rằng, ngoại tình là vì yêu, mà tình yêu thì không có lỗi. Đừng đùa nữa, có còn trẻ dại gì nữa đâu mà cứ nói về một tình yêu không có lỗi. Tình yêu của người trưởng thành đã có gia đình , chứ có phải là của đứa trẻ tập tành là người lớn đâu mà thiếu nghĩ suy đến vô tư như thế. Có lỗi hay không, cứ nhìn vào vợ bị chồng bội bạc đau lòng đến nhường nào, cứ thấy con trẻ mong ba ngoại tình mỗi đêm ra sao. Nhìn đi để biết tình yêu có thể đúng nhưng tình yêu làm tổn thương người khác thì sai hoàn toàn. Đừng lấy tình yêu để phủ nhận tội lỗi, cũng đừng khiến tình yêu trở thành vũ khí gây thương tích cho người khác.

Tôi thường được nghe kể những câu chuyện ngoại tình , của thiên hạ có, của chính những người tôi yêu quý cũng có. Người đàn ông hôm nay là chồng mẫu mực, là cha gương mẫu, vậy mà ngày mai trên mặt báo lại là tình nhân của một cô gái trẻ đẹp. Thậm chí, một người chồng người khác, một kẻ vợ người ta cũng đến với nhau như bao kẻ độc thân ngoài kia. Chuyện cứ như là thường tình, như mỗi ngày đều xảy ra, đến lúc chẳng còn quá bất ngờ nữa. Vậy mà, đau thương thì chưa khi nào dễ dàng cho những người vợ, và cả những đứa trẻ vô tội. Một kẻ ngoại tình hay hai kẻ bội bạc, rốt cuộc có từng nghĩ vì mình mà bao người thương đau?

Lớn cả rồi, đã làm cha làm mẹ thì nên hiểu chúng ta đã không có quyền nói một câu tình yêu không có lỗi nữa rồi. Nếu khi còn trẻ, lúc vẫn chỉ còn chịu trách nhiệm mỗi mình mình, yêu sai thế nào cũng được, yêu có lỗi cũng không sao. Lúc đó còn có thể lựa, còn có quyền đổi thay. Giờ thì đã khác rồi, mình sống hay yêu đều ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác, tình yêu của mình cũng nào có thể chỉ vị kỷ vì mình nữa.

Nếu đã không còn tình để nghĩ cho người mình từng chọn làm bạn đời cùng mình qua bão táp đã từng, thì cũng phải ngó mắt sang con trẻ ngây dại bên cạnh. Con mình cần đủ đầy cha mẹ, con mình cần một gia đình không đổ vỡ. Con mình cần tương lai, con mình cũng cần yêu thương. So với thứ tình yêu bùng nổ như bản năng, chưa hề biết có thể kéo dài được bao lâu thì cái nào quan trọng hơn?

Dù rằng, rồi thì cũng có những chuyến đò phải đi hai bận dở dang đâu đó ngoài kia. Nhưng phải hiểu, nếu thật sự đã không thể cố gắng nữa, thì cũng nên có một cái kết rõ ràng nhất trước khi đến với tình yêu khác. Kết thúc chia ly chẳng ai muốn, nhưng vẫn hơn là cảm giác tội lỗi ngoại tình, là làm đau người khác vì bội bạc.

Và cũng nên hiểu, dù là lý do gì, trong hoàn cảnh nào, ngoại tình chưa bao giờ là đúng. Là đàn ông hay đàn bà, đã ngoại tình, sai luôn là sai. Đừng ngụy biện, cũng đừng nhân danh bất hạnh khổ sở hay tình yêu cao thượng. Không ai bắt mình sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cũng không ai tước đoạt quyền được yêu thương của mình. Thế gian này, không ai lên án ai mưu cầu hạnh phúc. Chỉ có khi hạnh phúc của bạn là bất hạnh của nhiều người khác thì không ai có thể cảm thông được.

Hơn hết, liệu có chắc rằng, người hôm nay khiến bạn phản bội gia đình, có thể cùng bạn đi con đường chẳng mấy dễ dàng ở phía trước. Tình yêu hôm nay bạn cho là không có lỗi, có đủ bền vững nổi không khi xây nên từ bội bạc dối lừa. Và thứ niềm tin nào đủ sức vững vàng khi hai kẻ từng ngoại tình để tìm đến với nhau đây? Và có liệu lấy gì đảm bảo rằng sau hết thảy, bạn sẽ không hối hận và ăn năn đến hết đời. Vì nhân tình thì nhiều vô kể, còn gia đình thì sau cùng cũng chỉ có một. Vì nhân tình bỏ gia đình, gia đình không thể tìm lại được. Vì gia đình bỏ nhân tình, thế gian rồi cũng đầy kẻ sắm vai nhân tình khác. Đừng dại, bạn cược không nổi đâu!

Vì vậy, ngàn vạn lần cũng đừng chọn con đường ngoại tình. Cảm xúc không sai, nhưng cướp chồng người, giành cha con trẻ, bội bạc nghĩa phu thê chính là tội lỗi. Là thứ tội lỗi đeo bám bạn suốt đời, không thể trốn tránh, càng trả một đời cũng không dứt. Làm người trưởng thành rồi, có yêu cũng phải yêu lý trí, nghĩ mình một cũng phải nghĩ cho gia đình mình mười. Đừng mù quáng lầm lối, đến lúc như phá nát hết gia đình, quay về rồi lại một đời hẩm hiu…