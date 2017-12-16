Và với địa chỉ email cũ, dù vợ có quản chặt thế nào cũng không thể phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. So với việc liên lạc bằng điện thoại thì lời mật ngọt qua một đại chỉ email không ai hay biết vẫn dễ dàng hơn.

Nhiều người chồng từng ngoại tình thú nhận rằng, trong thời gian họ có mối quan tâm khác về vợ, họ sẽ sử dụng một địa chỉ mail khác. Và email này để tạo hoàn toàn không để dùng để làm việc hay với mục đích tốt đẹp nào khác, vì vậy luôn được giấu rất kỹ lưỡng.

Do đó, nếu bạn hay thấy chồng hay gọi điện nhắn tin, hỏi thì anh ấy cứ bảo làm việc, nhật ký điện thoại lại hoàn toàn trống không thì nên cảnh giác nhé! Vì rất có thể “công việc” mà anh ấy nói là một cô nàng xinh đẹp nào đó!

Khi có nhân tình thì đàn ông thế nào cũng muốn nhắn tin đưa đẩy với đối phương. Nếu họ sử dụng điện thoại vợ thường thấy thì rất dễ khiến vợ phát hiện. Đó là lý do họ sẽ có một chiếc điện thoại khác để vợ không nghi ngờ. Và thường đàn ông sẽ nói đây là điện thoại dùng cho công việc, vợ không tiện đụng chạm vào.

Cài ứng dụng bảo mật riêng tư

Điện thoại là nơi chứa tội lỗi của chồng. Từ trước đến nay, chồng bạn chưa khi nào phải cài những ứng dụng để bảo mật riêng tư cho điện thoại của anh ấy. Nhưng gần đây mỗi khi bạn cầm đến điện thoại của chồng thì có không ít những phần mềm như vậy. Đơn giản vì anh ấy đang cố gắng che đậy chuyện xấu mình đang làm. Đàn ông phạm lỗi càng cảm thấy không an tâm, cố gắng dùng mọi cách để qua mắt vợ.

Và thường là khi bạn hỏi tới, anh ấy sẽ nói vì muốn điện thoại được an toàn hơn, nhiều dữ liệu cần được giữ kín. Nhưng đừng vội tin, đây luôn là cách để chồng che giấu bí mật ngoại tình tài tình nhất!

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý đến việc cài nhạc chuông của chồng. Thường thì đàn ông không mấy thích thú với việc cài nhạc chuông riêng như phụ nữ, hầu như chỉ một loại nhạc cho nhiều người. Nhưng nếu anh ấy ngoại tình thì rất có thể sẽ có nhạc chuông riêng cho nhân tình của mình. Không hẳn là vì lãng mạn hay gì, chỉ là để báo trước cô ta gọi đến, anh ấy có mấy giây để chuẩn bị cách nói chuyện sao cho không để bạn phát hiện mà thôi.

Luôn có đồ dùng dự phòng

Sau những phút giây bên nhân tình, đàn ông thường chuẩn bị quần áo, nước hoa để che đi dấu vết ngoại tình tội lỗi.

Hãy tinh ý xem, nếu trước khi ra khỏi nhà, chồng còn mang theo những thứ dự phòng như thế thì rất có thể anh ấy đang có nhân tình sau lưng bạn rồi!

Luôn có một người bạn tự dưng thân thiết đến lạ

Phần lớn đàn ông “tòm tèm” bên ngoài luôn có một người bạn thân rất đỗi thân thiết. Người bạn thân này sẽ cho anh ta qua đêm rất nhiều ngày. Người bạn thân này cũng hay ở bên “hẹn hò” với anh ta khi không có vợ ở bên, dù là ngày hay đêm. Và thật sự, sự xuất hiện quá thường xuyên của người bạn thân này chỉ là để che đậy cho tội lỗi ngoại tình của anh ta.

Do đó, bỗng dưng chồng có một người bạn thân mà bạn không hề biết như thế thì đừng chủ quan nhé!