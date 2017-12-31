Những lời khuyên cứ tưởng là hữu ích trong tình yêu nhưng sự thật thì….

Yêu - Hôn nhân 31/12/2017 18:12

Có những lời khuyên cứ tưởng là hữu ích trong tình yêu nhưng sự thật thì lại rất vô bổ!

Tình yêu muôn màu muôn sắc và chắc chắn bất đồng, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Vì thế người trong cuộc đã tìm đến lời khuyên từ những người khác. Tuy nhiên có những lời khuyên cứ tưởng hữu ích trong tình yêu nhưng sự thật thì lại rất vô bổ!

Phụ nữ đừng dại mà yêu người ít tuổi hơn mình

Quan điểm này thường xuất phát từ những người bạn thân hay chính các bậc phụ huynh. Bởi họ cho rằng con trai bằng tuổi hay kém hơn con gái thì còn rất trẻ con, chưa có suy nghĩ chín chắn để cho một mối quan hệ lâu dài. Rồi cưới nhau xong phụ nữ sẽ nhanh già hơn nên dễ khiến chồng ngoại tình.

Tuy nhiên sự thật thì không hoàn toàn đúng. Đôi khi sự trưởng thành và tuổi tác tỷ lệ nghịch với nhau. Có những người đàn ông 30 tuổi nhưng do được cha mẹ quá bao bọc, nuông chiều mà anh ta có cách hành xử giống như một câu nhóc. Thế nhưng có những anh chàng tuổi đôi mươi nhưng rất phong trần, bản lĩnh, trầm tĩnh, hiểu lý lẽ trong cuộc đời. Vì vậy nếu đã yêu ai đó tự bạn là người hiểu rõ anh ấy nhất có thực sự phù hợp với mình hay không, đừng từ bỏ một người đàn ông xứng đáng để rồi phải ân hận cả đời.

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Đừng từ bỏ một người đàn ông xứng đáng để rồi phải ân hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi nào tranh cãi quá nhiều thì không phải  yêu nhau

Nhiều người cho rằng đã yêu nhau thì chỉ có những lời mật ngọt, những hành động lãng mạn dành cho nhau mà thôi. Thế nên nếu cãi vã, mâu thuẫn quá nhiều thì chứng tỏ đó không phải là tình yêu.

Tuy nhiên bạn đừng dại mà nghe lời khuyên này. Mỗi người đều có cái tôi riêng, có sở thích, cá tính riêng nên có những mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm là điều bình thường. Vấn đề là chúng ta nên nhẹ nhàng giải quyết, ngồi lại để tìm hiểu xem đâu là đúng, đâu là sai để có phương án đi đến thống nhất chung ổn thỏa nhất. Tránh những cãi vã, xích mích không đáng có.

Cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình

Nhiều người lại cho rằng trong tình yêu cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Thế nên chẳng cần phải níu giữ hay hâm nóng tình yêu làm gì? Thay vào đó hãy cứ kệ cho tình yêu đến đâu thì đến là tốt nhất.

Tuy nhiên điều này không hoàn toàn là đúng. Yêu mà không tìm cách để vun vén, bồi đắp tình cảm để cả hai hiểu nhau, yêu thương nhiều hơn thì khó mà bền vững được. Vấn đề là vun vén sao cho thật khéo để đối phương không cảm thấy ngợp thở, họ vẫn cảm nhận được tình yêu nơi bạn nhưng vẫn có không gian riêng cho mình.

Những lời khuyên cứ tưởng là hữu ích trong tình yêu nhưng sự thật thì…. - Ảnh 2
êu mà không tìm cách để vun vén, bồi đắp tình cảm để cả hai hiểu nhau, yêu thương nhiều hơn thì khó mà bền vững được - Ảnh minh họa: Internet

Đã yêu thì yêu nhưng đừng dại mà yêu nhiều hơn đàn ông

Nhiều cô gái trẻ hiện nay có quan niệm rằng phụ nữ khi yêu thì đừng dại mà yêu nhiều hơn đàn ông. Bởi như vậy chứng tỏ bản thân sẽ bị lép vế với người đàn ông của mình.

Thế nhưng phụ nữ đừng dại mà tin vào lời khuyên này nhé. Bởi yêu thì không nên tính toán thiệt hơn. Hãy nhớ rằng mình cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Cả hai cùng chung chí hướng, cùng yêu thương và trao gửi tình cảm cho nhau chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Đã yêu thì nên thật thà với nhau

Nhiều người cho rằng khi đã yêu nhau thì nên thật thà với nhau mọi chuyện. Có như vậy cả hai mới hiểu nhau, gắn bó và yêu thương nhiều hơn.

Tuy nhiên đừng dại mà nói ra những bí mật của riêng bạn với người yêu. Bởi biết đâu bí mật đó sẽ khiến người yêu khó chịu và cả hai sẽ dẫn đến chia tay thì sao. Thật thà trong tình yêu là điều quan trọng nhưng phải thật thà đúng lúc, đúng chỗ - đó mới là sự khôn khéo để tình yêu luôn trọn vẹn.

 

Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết

Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết

Tôi hay nói với mấy ông bạn rằng, đùa với ai thì đùa, đừng đùa với vợ. Các ông khi ấy nhiều người cười ha hả, nói một câu, đàn bà thì có gì mà sợ. Tôi lắc đầu, vốn dĩ luôn có nhiều ông chồng quá xem thường người đàn bà bên cạnh mình.

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