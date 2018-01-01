Bí kíp của đàn bà khôn ngoan, nói câu nào chồng mát dạ câu đó, cả đời cũng không phản bội

Phụ nữ yêu 01/01/2018 06:30

Đàn bà làm vợ thì nên học cách lời nào nói ra cũng là vàng ngọc với chồng. Đàn bà khôn ngoan luôn nói câu nào chồng mát dạ câu đó, thế nào cũng không thể phản bội.

Người ta thường bảo đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Cũng không sai, nhưng đàn ông cũng yêu bằng tai. Chỉ là với điều kiện, đàn bà đủ khôn ngoan để những lời mình nói câu nào cũng là mật ngọt với chồng. Với đàn ông, mật ngọt đó không là lời lãng mạn mà là điều anh ta muốn nghe, muốn được công nhận. Vậy đâu là những câu nói chồng muốn nghe ở vợ mỗi ngày nhất?

“Em luôn tin tưởng mọi quyết định của anh”

Đàn ông nào cũng muốn tận hưởng cảm giác được tin tưởng và tôn trọng từ người phụ nữ của mình. Và nếu vợ cho anh ấy sự tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định lớn trong gia đình thì anh ấy sẽ vô cùng trân trọng. Một câu “Em luôn tin tưởng những quyết định của anh” cũng giúp chồng thêm mạnh mẽ và bản lĩnh. Nó có ý nghĩa với anh ấy hơn bất cứ câu từ ngọt ngào nào khác. Vì anh ấy biết mình là chồng, mình là chỗ dựa của mình và mình có trách nhiệm bảo vệ vợ con đến cùng. Đến một lúc nếu chới với quá, mỏi mệt quá, anh ấy lại nhớ đến sự tin tưởng của vợ mà sẽ lại cố gắng hơn, hoàn thiện mình tốt hơn để không khiến vợ thất vọng.

Bí kíp của đàn bà khôn ngoan, nói câu nào chồng mát dạ câu đó, cả đời cũng không phản bội - Ảnh 1
Đàn ông nào cũng muốn tận hưởng cảm giác được tin tưởng và tôn trọng từ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Em luôn trân trọng những gì anh làm”

Vợ khôn ngoan và vợ vụng về khác nhau rõ rệt ở cách thể hiện sự trân trọng với người đàn ông của vợ mình. Với nhiều người vợ, dù rất cảm kích những gì chồng đã làm vì mình nhưng cũng chỉ im lìm không nói gì. Thế thì chồng cũng không hề biết  được. Nên nhớ, trong hôn nhân ai cũng có nhu cầu được công nhận và trân trọng. Vì vậy, đừng ngại ngợi khen, đánh giá tích cực những sự cố gắng, hành động ý nghĩa của chồng. Đừng quên nói “Cảm ơn” khi chồng giúp bạn làm việc gì, cũng đừng e dè một lời khen khi chồng làm tốt điều gì. Chính những câu nói tích cực đó sẽ cho chồng cảm giác thành tựu, được quý trọng và ngưỡng mộ.

“Em muốn anh”

Trong hôn nhân, đừng bỏ qua những câu nói lãng mạn có tính “mời gọi” để giữ lửa vợ chồng. Một tin nhắn hay lời thì thầm vào tai chồng “Em muốn anh” của vợ cũng khiến chồng đứng ngồi không yên vì nhớ mong, tan làm là chạy ngay về nhà với vợ.

“Em xin lỗi, em sai rồi!”

Đàn ông sẽ luôn bao dung và đủ thứ tha cho người phụ nữ của mình, với điều kiện họ nhận được lời xin lỗi và biểu hiện hối lỗi từ đối phương. Nếu lỗi là do bạn, đừng ngại nói xin lỗi. Vì nếu bạn im lặng, thì bạn đời dù có muốn tha lỗi cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu bạn sai, hãy thẳng thắn hối lỗi và tìm cách sửa sai cùng chồng. Việc biết sai không trốn tránh thế này luôn khiến chồng tôn trọng và yêu thương bạn hơn.

Bí kíp của đàn bà khôn ngoan, nói câu nào chồng mát dạ câu đó, cả đời cũng không phản bội - Ảnh 2
Đàn ông sẽ luôn bao dung và đủ thứ tha cho người phụ nữ của mình, với điều kiện họ nhận được lời xin lỗi và biểu hiện hối lỗi từ đối phương - Ảnh minh họa: Internet

“Hôm nay chồng em nhìn thu hút quá!”

Đàn ông cũng rất thích nghe nịnh, cũng như mọi người đều thích nghe khen. Vì vậy, nếu có một sáng, chồng khoác bộ quần áo bạn mới mua thật bảnh bao, lịch lãm thì cũng đừng tiếc lời khen dành cho anh ấy. Giữa vợ chồng, càng lâu năm, càng nên giữ những sự khen ngợi để khơi gợi thu hút, quyến rũ lẫn nhau. Không những vui tai để gắn kết mà còn khiến đối phương càng thêm tự tin hơn.

“Em thật sự rất hạnh phúc”

Đàn ông luôn muốn đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Đôi khi nụ cười vui vẻ của vợ lại mang đến cảm giác thành tựu nơi chồng. Anh ấy luôn cố gắng làm mọi thứ để vợ có thể hạnh phúc, để tự hào rằng mình là người chồng người cha tốt. Vì vậy, hãy để anh ấy biết anh ấy đã làm rất tốt rồi và bạn thật sự rất hạnh phúc. Đây cũng chỉ là sự biết ơn mà còn là động lực để chồng ngày một hoàn thiện mình, nỗ lực vì vợ con hơn.

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Đàn bà lấy chồng rồi sẽ nhận được gì - Câu trả lời khiến người vợ nào cũng nước mắt tuôn rơi

Vậy thì rốt cuộc hôn nhân cho đàn bà được những gì, cộng lại hàng dài mỏi mệt hay là trừ hoài những niềm vui?

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