Đàn bà khôn muốn chồng nể, bồ sợ thì có ghen cũng phải cho ĐẸP!

Phải nhớ, đàn bà độc ở cách ghen, ghen sao mình vẫn đẹp người, đẹp mặt còn chồng và bồ phải tự thấy xấu mặt, xấu người vậy mới được!

Thật ra, hôn nhân cần ghen tuông để thêm vài dư vị bù vào những nhàm chán của cuộc sống chỉ có vợ có chồng. Ghen để còn biết giữ, ghen để còn biết thương. Không biết ghen chính là không còn yêu, không thèm ghen chính là không muốn giữ. Nhưng đã ghen thì phải ghen cho đẹp. Đàn bà ghen mà hùng hùng hổ hổ, vô tội vạ, không màng mặt mũi chồng còn thì chỉ là đàn bà dại. Tôi có quen một người chị, ghen thế nào lại đâm ra mất chồng, khiến con cũng mất cha. Chị không chỉ ghen qua từng câu nói vu vơ, còn ghen tới mức mất cả lý trí. Từ ngày nghe tin chồng chị thân thiết với một cô đồng nghiệp cùng công ty là y như rằng phút giây nào chị cũng phải theo sát chồng. Đến công ty thì anh phải kè kè điện thoại vì cứ 5 10 phút là chị nhắn tin, giữa trưa là gọi video để thấy bằng được mặt anh. Ra khỏi chỗ làm thì đi đâu chị cũng nằng nặc đòi đi theo, bám tới cả những tiệc tùng của đối tác, bạn bè. Chị cứ bảo, anh bảnh bao, lại giỏi giang thế thì sao mà không giữ chặt?

Nhưng giữ chồng mà chặt quá lại khiến mọi thứ bung bét đổ vỡ. Ban đầu anh còn nghĩ cho vợ hay ghen, rồi thì lại đâm ra khó chịu đến mức mệt mỏi. Đỉnh điểm là khi anh đi gặp đối tác là phụ nữ nước ngoài, chỉ mới vừa thân thiết đôi chút là chị ở đâu chạy ào tới, mắng nhiếc đủ điều, còn tính động tay động chân với người ta. Cũng may là lần đó khách của anh không hiểu tiếng Việt. Nhưng lần đó lại như giọt nước tràn ly, anh đã không chịu nổi nữa. Anh đòi ly hôn ngay sau đó, mặc chị khóc lóc van xin thế nào. Anh đã cho chị quá nhiều cơ hội, chỉ là chị lại không thể sửa đổi. Giữ chồng mà chặt quá lại khiến mọi thứ bung bét đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet Vậy mới thấy ghen tuông quá mức, rốt cuộc chỉ có một cái kết là gia đình tan nát. Lại kể, có chuyện người đàn bà biết chồng ngoại tình, nhưng cũng không đánh ghen long trời lở đất. Chị chỉ lẳng lặng theo dõi chồng, theo đến tận nhà nghỉ rồi gõ cửa. Chồng thấy vợ mà mặt mày hoảng hốt. Chị cũng chẳng làm gì khác ngoài cười một cái rồi nói nhẹ tênh: “Chơi gì thì chơi, đừng mang họa về nhà, bao em chuẩn bị đây, xài cho cẩn thận anh nhé!”. Thế rồi chị quay gót đi luôn. Chồng nghe thôi đã mất hồn, bỏ cả bồ chạy theo vợ về nhà.

Cũng có chị vợ còn cao tay hơn, mời hẳn cả nhân tình của chồng về nhà ăn cơm cho biết mặt nhau. Cô ả là đồng nghiệp làm cùng chồng, thế thì cũng phải đối xử cho đẹp mặt chồng. Trong lúc ăn, chị kể chuyện vu vơ về anh chồng của chị đồng nghiệp cùng công ty ngoại tình. Chị cười ha hể kể chuyện chị vợ kia mua luôn xô axit về tạt cho hả dạ. Chị còn thêm vào, nếu là chị, chị trét thuốc lở loét vào đáy quần của chồng, còn thuê người bôi cả bột ớt vào “chỗ kín” của nhân tình thì mới vui. Mới nghe thế thôi mà mặt chồng chị xanh ngắt, cô đồng nghiệp kế bên cả đũa cũng đánh rơi. Qua hôm đó rồi chồng chị cũng không to gan nổi mà dây dưa với bồ. Còn cô đồng nghiệp kia nằng nặc đòi chuyển luôn sang phòng khác làm dù đang được sếp nâng đỡ. Chị thấy vậy mà hả dạ lắm. Ai cũng không hiểu chuyện gì, chỉ chị biết mình đạt mục đích rồi. Chị chẳng cần động tay dơ mình, vậy mà cũng khiến chồng cun cút về nhà, còn bồ sợ bỏ chạy mất tích. Phải nhớ, đàn bà độc ở cách ghen, ghen sao mình vẫn đẹp người, đẹp mặt còn chồng và bồ phải tự thấy xấu mặt, xấu người vậy mới được! - Ảnh minh họa: Internet Còn một người chị khác tôi quen khi có chồng ngoại tình, chị chỉ cười khẩy rồi nói đàn bà đẹp, thì làm gì cũng phải cho đẹp, ghen hay đánh ghen cũng phải đẹp. Chị đến gặp bồ của chồng, nước hoa thơm xa xỉ, son phấn đẹp hút hồn, quần áo cũng không thua ai. Chị chỉ quăng vài tờ tiền vào mặt cô ta, như phí mua vui cho chồng chị. Còn người đàn ông bội bạc kia, chị càng đẹp, càng có tiền, càng không cho anh ta động vào . Chị kiêu hãnh đẹp đẽ đến mức cả chồng và ả bồ cũng phải ngoái nhìn. Thế thì còn gì bằng? Vì vậy, cứ nghĩ xem, đầu bù tóc rối khổ sở lao đến cho nhân tình vài bạt tay rồi chồng cũng có nể mình không, hay vẫn ôm ấp bồ đẹp hơn mình? Đàn bà một khi có suy nghĩ ghen hay đánh ghen, phải nhìn mình trước đã, đã đẹp hết mức chưa? Còn có ghen, có đánh ghen cũng phải cho đẹp, cho kiêu hãnh vào. Ghen thì tinh tế nhưng đủ để chồng sợ mà không dám tòm tèm. Đánh ghen mà khiến đàn ông choàng tay ôm nhân tình, điên tiết nhìn mình thì mình thua rồi. Phải để cho đàn ông thấy cay cú không cam tâm, ly hôn không dám mà sống cũng không dễ dàng với mình. Không làm gì mà chồng cũng sợ đến mức quay về cầu xin, đó mới là đánh ghen đẹp. Phải nhớ, đàn bà độc ở cách ghen, ghen sao mình vẫn đẹp người, đẹp mặt còn chồng và bồ phải tự thấy xấu mặt, xấu người vậy mới được!

Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ CHỌN và CHỊU Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ chọn và chịu. Chọn rồi thì phải chịu, chịu không nổi thì nhất định phải chọn lại. Đàn bà hơn nhau không phải là đã chọn đúng hay sai, chịu hay không chịu những gì, mà là dám chọn, dám chịu và không ngại chọn lại khi sai lầm.

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