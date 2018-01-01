3 đặc điểm chỉ có đàn ông chung tình mới có

Tình yêu vốn chỉ có duy nhất, có khác là ở quan niệm của từng người. Nhưng dù thế nào thì đích đến cuối cùng của tình yêu chính là có thể tìm thấy một người đủ thiếu hiểu, chia sẻ và thủy chung đến cùng.

Ngoại tình ngày càng nhiều, vì vậy cũng không thể trách vì sao phụ nữ dần mất lòng tin vào đàn ông, luôn cảm thấy khó khăn để tìm một người thủy chung. Nhưng đừng quá bi quan, đàn ông tốt không thiếu, đàn ông chung thủy vẫn còn rất nhiều. Nếu bạn gặp được người đàn ông có 3 đặc điểm này thì thật quá may mắn rồi!

Nhưng hãy tin đi, đàn ông thủy chung vẫn còn “tồn tại” và luôn có những nét nổi bật để ta nhận dạng rõ ràng. Hãy cùng xem những đặc điểm của đàn ông thủy chung nhé!

Cội nguồn của hôn nhân chính là thủy chung. Tình yêu chỉ giúp người ta tìm thấy nhau, còn thủy chung mới khiến ta qua hết cám dỗ bão giông mà đi đến đầu bạc răng long. Hạnh phúc, đến cuối cùng không phải là đã trải qua điều gì, mà đến cuối cùng, mình còn lại gì. Mà đời này, đâu phải điều gì cũng hoàn mỹ, chuyện gì cũng không thể vẹn toàn. Vì vậy, để tìm một người sẵn sàng bên ta cả ngày bão tố lẫn hôm mưa tan, vốn không dễ dàng.

Nhưng hãy tin đi, đàn ông thủy chung vẫn còn “tồn tại” và luôn có những nét nổi bật để ta nhận dạng rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Điềm đạm

Kiểu đàn ông này thường không thích chủ động làm quen người khác, họ luôn giữ vẻ điềm đạm. Dù vậy, không không phải là người chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ là tính cách họ có phần trầm lắng.

Ở nơi đông người, người đàn ông thế này thường chỉ im lìm nghe người khác nói chuyện. Họ kiên nhẫn lắng nghe, và dù có nêu ý kiến cũng là người cuối cùng lên tiếng. Họ không vội vàng, cũng không hiếu thắng cướp lời người đang nói. Đơn giản vì họ không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, dù rằng họ rõ ràng luôn có tài hơn người khác.

Đàn ông thế này luôn có những suy nghĩ rất nhạy bén, tinh tế về cuộc sống. Họ luôn nghĩ cho người khác, đầy thấu hiểu và sẻ chia. Nhất là với người phụ nữ họ yêu, họ sống hết mình, nhiều khi cũng không mong cầu gì nhiều ở đối phương ngoài một vị trí đặc biệt. cũng đừng nghĩ đây là dạng đàn ông sống không hề thú vị. Thật ra, họ thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, luôn rừng rực yêu thương, một cá thể sống trầm lặng nhưng lại đầy thú vị. Và chỉ có ở bên người họ yêu, họ mới thể hiện hết khía cạnh đẹp đẽ và đầy màu sắc của mình.

Sống đàng hoàng, minh bạch

Đàn ông thế này một khi yêu bạn luôn rất rõ ràng, không liên quan hay vấn vương gì người cũ nữa. Và khi đã lựa chọn bạn, họ sẽ không dễ bị cám dỗ mê hoặc và luôn cho bạn cảm giác an toàn và chắc chắn nhất. Khi ở cạnh người phụ nữ khác ngoài bạn, họ rất rõ ràng, không gần gũi, cũng không thân mật. Họ cũng thể hiện sự sở hữu và khẳng định “chủ quyền” khi bạn ở bên một người khác giới khác.

Đàn ông thế này một khi yêu bạn luôn rất rõ ràng, không liên quan hay vấn vương gì người cũ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ luôn thấy vị trí của mình trong thế giới của họ, trong từng ánh mắt, nụ cười, hy vọng và cả những kế hoạch tương lai. Đơn giản vì khi đã yêu bạn, bạn là một phần thế giới của họ, là tia nắng đẹp đẽ nhất mà họ muốn giữ gìn. Vì vậy, mà họ luôn vì bạn mà làm mọi điều, cũng không muốn vì ai để bạn tổn thương. Ở người đàn ông này, là sự nghiêm túc trong tình cảm, minh bạch trong từng hành động yêu thương. Với người đàn ông, bạn luôn có thể tin tưởng tuyệt đối đến cuối đời.

Sống giản dị

Đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ có những vụng trộm sau lưng bạn. Họ không bao giờ có bạn gái thân, em gái kết nghĩa hay bất cứ một người phụ nữ nào khác khiến bạn phải lo ngại. Từ bạn bè, gia đình đến đồng nghiệp của họ, họ đều muốn để bạn biết hơn. Và cứ thử để ý xem, đây luôn là những người sống rất đàng hoàng và đứng đắn trong hành động, phẩm chất. Và hơn hết, trong tất cả những lần tụ tập, họ luôn muốn mang bạn đi cùng. Đây là cách họ từ tốn dẫn dắt bạn vào thế giới của họ, muốn bạn an tâm về sự thùy chung thành thật của họ.