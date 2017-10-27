Phía sau một người phụ nữ nóng tính là một tình yêu kiên nhẫn

Phụ nữ yêu 27/10/2017 18:14

Người ta vẫn thường nói, phía sau một người đàn ông thành công là dáng hình một người phụ nữ biết hi sinh. Nhưng cũng có một sự thật khác, là phía sau một người phụ nữ nóng tính là một dáng hình kiên nhẫn, một tình yêu vị tha.

Không chỉ phụ nữ, mà bất kì chủ thể nào trong cuộc sống này cũng không ai tự vỗ ngực tự hào, rằng tôi chưa bao giờ nóng nảy, hoặc tôi không phải là một người nóng tính.

Bởi bản chất, trong những lúc yên bình dịu dàng, không ai cần “xù lông” lên ứng phó với cuộc đời cả. Nhưng, sẽ có một khoảng đột nhiên nào đó, khi đối diện với một tình huống, hoàn cảnh, sự việc mang tính thách thức, đi ngược với mong muốn, kì vọng của bản thân.. tự nhiên ai cũng sẽ có những phản xạ nóng nảy. Và, phụ nữ cũng thế.

Nhưng, phụ nữ có nhiều lý do xác đáng để nóng nảy hơn. Có khi, là sự hời hợt trong tình cảm đặc biệt trong những ngày chu kì, khiến phụ nữ dễ dàng “nổi đóa” trước một sự việc tưởng chừng bình thường. Có khi, trướng hàng tá những áp lực của cuộc sống, bỗng dưng phụ nữ thèm cảm giác được nhỏ bé, yếu đuối nhưng bị khước từ, thế là có thể ngay lập tức mở cửa cho những bức bối, nóng nảy tràn ra. Có khi, đang sẵn sàng tâm lý đón nhận những điều tích cực, tuyệt vời, ấm áp nhưng bỗng chốc nhận lại toàn những chuỗi tiêu cực, thờ ơ, tâm lý phụ nữ cũng trở nên bất ổn ngay tức khắc.

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Có khi, đang sẵn sàng tâm lý đón nhận những điều tích cực, tuyệt vời, ấm áp nhưng bỗng chốc nhận lại toàn những chuỗi tiêu cực, thờ ơ... - Ảnh minh họa: Internet

Lý do “chính thức” thì còn nhiều nhưng đại loại như kể trên. Thế nhưng, phụ nữ còn muôn vàn lý do nhỏ nhoi khác để trở nên nóng nảy. Có khi chỉ là không được ăn món mình thích, không được mua món đồ mình yêu, không được mặc chiếc váy đẹp nhất vào thứ hai, cây son bị gãy, hộp phấn bị vỡ, đôi giày bị đứt quai hoặc có khi là quần áo trong tủ chỉ đủ mặc một tuần mà không phải… một tháng.

Nhưng, lại nhưng, cần nhấn mạnh một điều rằng, phụ nữ có thể nổi nóng với thế giới vì những lý do to tát, hoặc chí ít là “có lý” hoặc “chính thống”. Và, sẽ chỉ phản xạ nóng nảy bởi những tác động rất nhỏ với người đàn ông mà mình yêu thương, tin cậy. Bởi họ sẽ luôn tâm niệm rằng, với chàng trai này, dáng hình này, mình có thể sống là mình, không cần gắng gượng dung hòa, không cần nỗ lực để tỏ ra dịu dàng càng không cần phải che giấu cảm xúc không hài lòng trước một sự việc, sự vật nào đó.

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Họ sẽ chỉ phản xạ nóng nảy bởi những tác động rất nhỏ với người đàn ông mà mình yêu thương, tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Và cái nhưng cuối cùng, là không phải người đàn ông nào cũng đủ vị tha và kiên nhẫn để lắng nghe, chia sẻ, vỗ về, yêu thương phụ nữ sau những lần nóng nảy ấy. Có thể giới hạn chịu đựng sẽ là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm nhưng cũng có khi cả đời. Có thể, gặp đươc người đàn ông vị tha này ngay lần yêu đầu tiên, lần yêu thứ hai, thứ ba hoặc cũng có khi chẳng may mắn gặp được.Thế mới nói, phụ nữ không hơn nhau ở sự nghiệp, sắc đẹp hay danh vọng. Phụ nữ hơn nhau ở những khoảnh khắc bản thân được sống hết mình, được âu yếm, thương yêu, vỗ về, che chở, chia sẻ bằng một tình yêu chân thành, kiên nhẫn không cầu kì, đòi hỏi.

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