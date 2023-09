Đàn ông sẽ chọn người vợ có những phẩm chất này

Người phụ nữ biết cảm thông và chia sẻ

Đàn ông luôn khao khát tìm kiếm một người phụ nữ biết cảm thông và chia sẻ. Thay vì giận dỗi vì những lý do không đáng thì những người phụ nữ ngồi lại để tìm hiểu tâm trạng người đàn ông của mình, lắng nghe nhưng tâm sự, nỗi lòng của anh ấy. Từ đó đồng cảm và đưa ra lời động viên, an ủi và chia sẻ, cùng anh ấy vượt qua khó khăn. Đó mới là người phụ nữ đàn ông kiếm tìm để cưới làm vợ. Bởi ở bên những người vợ như vậy đàn ông luôn cảm thấy yên tâm và bình an.