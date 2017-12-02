Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tìm gặp nhân tình của chồng trước khi nói chuyện với người đàn ông của mình. Đơn giản vì họ biết mình là vợ, cuộc hôn nhân này chỉ có hai vợ chồng thế thì việc gì phải đi tìm người thứ 3 giải quyết. Chồng có ngoại tình thì vẫn là chồng mình, có ả đàn bà nào chồng để ý thì mình vẫn là vợ. Đàn bà dại là tự hạ vị trí của mình ngang bằng với nhân tình để nói chuyện, vốn không đáng và cũng không cần thiết. Cứ ngồi xuống mà hỏi thẳng chồng, lời anh ta nói nghe rồi cũng đừng tin hết, đo lường mà nghĩ, so đo mà tính. Đàn bà có chồng ngoại tình đừng tin ai tuyệt đối ngoài tin chính bản thân mình. Có thế thì nhân tình mới sợ, chồng mới nể.

Đàn bà khi bị phản bội, bình tĩnh chẳng nổi. Đàn bà có chồng ngoại tình, vốn không dễ dàng kiềm chế. Vì vậy mà khóc lóc không ít, điên cuồng không thiếu. Nhưng đàn bà nên nhớ, có thế nào cũng phải giữ được kiêu hãnh của mình. Chồng đã mất, đàn ông đã là của thiên hạ, thì đến cả kiêu hãnh của mình cũng không còn thì phải thế nào? Có khóc cũng không khóc trước mặt kẻ phản bội. Có đau thế nào cũng không được tỏ yếu đuối. Nếu sợ thấy bạn khóc, họ đã không gian dối, nếu biết bạn sẽ đau, họ vốn không ngoại tình. Lúc đó, phải nhớ rằng là họ đã tổn thương mình thế nào, nên thấy không đáng hơn là đau lòng quá nhiều. Đàn bà bị bội bạc, không thể tỏ ra mạnh mẽ thì cũng không hạ thấp chính mình. Đau thì chịu, khóc thì tự mình nghe, có thế nào thì khi đứng trước người đàn ông không còn thủy chung cũng phải mạnh mẽ nhất có thể. Đừng ủ dột, đừng tự hành hạ mình, vốn kẻ làm bạn đau vẫn sống tốt đấy thôi.

Vợ khôn có đứng trước phòng khách sạn của chồng và nhân tình thì cũng chỉ là ngó một cái rồi quay lưng đi. Không phải là không giận, cũng không phải là không dám làm gì. Chỉ là họ hiểu, đánh ghen vốn không khiến mọi chuyện tốt hơn. Mất mặt mình, chồng cũng chẳng nể nang hơn. Đàn bà đừng dại dùng bạo lực với đàn ông bội bạc khi đó vốn dĩ không phải là thế mạnh của mình. Đàn bà muốn mạnh phải mạnh ở sự bình tĩnh và khôn ngoan. Đàn bà muốn chồng ngoại tình nể, thì phải nể ở cách ứng xử và khôn khéo.

Vì thực chất chẳng có đàn ông nào sợ một người vợ giỏi đánh đấm nhân tình, họ chỉ sợ đàn bà dù chẳng nói lời nào nhưng vẫn có cách trả thù tàn nhẫn nhất. Cứ cho là đàn bà đánh ghen hung tợn dữ dằn lắm đi, đàn ông có sợ chắc là sợ sự tàn độc của đàn bà bị phản bội, chứ nể thì không được mấy phần. Lắm khi, sợ quá rồi lại bỏ chạy, lại xem thường không chừng. Đàn bà độc ở cách ứng xử và lòng dạ, chứ không hơn nhau ở việc làm đau thể xác của kẻ khác.

Thế nào mới là đánh ghen khôn ngoan?

Đàn bà khôn đánh ghen thì không đánh vào thể xác của nhân tình, họ đánh vào túi tiền, vào lòng tự trọng của đàn ông. Chồng cứ bồ bịch đi, thậm chí có dọn sang nhà bồ thì cũng cứ mặc. Vợ ở nhà tự kiếm tiền, tự nuôi con, tự làm đẹp. Bồ vốn không thể làm vợ nổi, bồ chỉ để yêu. Chồng rồi cũng chiều không nổi nhân tình chỉ thích yêu đương. Khi chồng trở về thì tiền không có, lại thấy gia đình đủ đầy, vợ lại ngày một xinh đẹp. Vậy thì có thấy hổ thẹn không, có thấy mình không có tự trọng và nghèo nàn dưới chân vợ không? Đàn bà khôn đánh ghen sẽ không dìm kẻ khác mà phải tự nâng mình lên, càng phải xinh đẹp và sống tốt hơn bao giờ hết. Đàn ông mải miết cám dỗ rồi cũng sẽ tự về, tới đó mới là biết ai phải hối hận, ai khinh ai mới rõ.

Đàn bà, lấy chồng rồi thì lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh. Lạnh để biết đo lường lòng dạ đàn ông, lạnh để đủ vững vàng khi bị phản bội và lạnh để khôn ngoan thương lấy mình và con. Chồng đã ngoại tình rồi thì mặc đi, sống xinh đẹp, sống rực rỡ nhất có thể. Chiêu trả thù tàn nhẫn nhất của đàn bà có chồng ngoại tình chính là cứ để hai kẻ bội bạc bên nhau đến khi họ biết họ thế nào cũng không sống tốt nổi bằng mình. Đó mới là cách đàn bà khôn đánh ghen…