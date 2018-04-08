Những tuyệt chiêu làm lành với chồng sau cãi nhau, đảm bảo 1 phát ăn ngay!

Phụ nữ yêu 08/04/2018 05:18

Cuộc sống vợ chồng vốn rất nhiều phức tạp, và mâu thuẫn cãi vã là điều không thể nào tránh khỏi. Là một người phụ nữ thì cần mềm mỏng, khéo léo để giải quyết vấn đề.

Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, tuyệt đối không được chiến tranh lạnh, vì như thế sẽ rất dễ dẫn tới những hậu quả khó lường. Cũng đừng nghĩ rằng vì mình là phụ nữ nên sẽ để đàn ông làm lành trước. Khi đó, vợ phải là người xử lý uyển chuyển, mềm mỏng để cuộc sống gia đình được yên ấm.

Lấy “nước mắt” làm vũ khí

Nước mắt vốn là vũ khí đặc quyền của phái yếu. Khi cuộc cãi vã đến đỉnh điểm, không ai chịu nhường ai thì phụ nữ hãy dùng tới chiêu này. Nhiều người đàn ông sợ phải nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, vì thế khi trông thấy vợ mình khóc thì họ ngay lập tức chào thua.

Vợ rơi nước mắt thì chồng sẽ mủi lòng và mọi chuyện đương nhiên sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào người phụ nữ cũng lấy nước mắt ra để giải quyết mọi chuyện, mà phải xem xét tùy từng trường hợp.

Những tuyệt chiêu làm lành với chồng sau cãi nhau, đảm bảo 1 phát ăn ngay! - Ảnh 1

Vợ rơi nước mắt thì chồng sẽ mủi lòng và mọi chuyện đương nhiên sẽ dễ dàng giải quyết hơn - Ảnh Internet

Vì nước mắt cùng lắm chỉ có tác dụng 1 vài lần, nếu quá nhiều thì chồng sẽ cảm thấy bạn yếu đuối, vô dụng, từ thương bỗng chuyển sang khó chịu.

Nhắn tin xin lỗi

Nhiều người có lòng tự trọng quá cao, dù biết mình có lỗi nhưng vẫn không thể mở lời. Vì vậy, bằng những nhắn tin xin lỗi, chồng có thể thấy được sự hối hận và thành ý muốn làm lành của bạn.

Sau khi nhận được tin nhắn đó, chắc chắn không còn người đàn ông nào có thể giận dỗi được nữa.

Nấu 1 bữa cơm thật ngon

Tình yêu của đàn ông thông qua cái dạ dày và cơn giận của họ cũng tiêu biến nhờ những món ngon của vợ. Vì thế, nếu muốn xoa dịu 1 người đàn ông đang tức giận thì hãy nấu cho anh ấy một bữa ăn thật ngon. Sau khi cãi vã, vợ vẫn xuống bếp nấu cơm phục vụ mình thì chồng nào mà giận được nữa. Được ăn ngon rồi tự khắc chồng sẽ dịu dàng ngay.

Những tuyệt chiêu làm lành với chồng sau cãi nhau, đảm bảo 1 phát ăn ngay! - Ảnh 2
Sau khi cãi vã, vợ vẫn xuống bếp nấu cơm phục vụ mình thì chồng nào mà giận được nữa - Ảnh: Internet

Làm 1 người vợ, đừng bao giờ đuổi chồng ra ngoài ăn sau khi cãi vã, vì làm như vậy là tạo cơ hội cho chồng ăn “phở” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dùng con cái để hàn gắn

Đối với những cặp vợ chồng có con rồi thì đứa con là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất giữa 2 người. Vì thế, khi 2 vợ chồng có lỡ xảy ra tranh cãi thì hãy nhờ tới con cái giúp đỡ.

Có những lời bạn không tiện nói ra, không tiện thể hiện thì hãy nhờ con cái nói hộ. Chính sự ngây thơ của đứa con sẽ khiến chồng bạn dễ dàng tha thứ cho vợ hơn.

Dùng “chuyện ấy” như 1 liều thuốc

Vợ chồng dù có cãi nhau to thế nào cũng không bao giờ được ngủ riêng. Có nhiều bà vợ hễ giận chồng là bắt anh mang chăn gối đi chỗ khác ngủ, như vậy sẽ khiến chồng cảm giác thiếu thốn trong “chuyện ấy” và anh ấy rất có thể đi tìm người thứ 3 để giải tỏa.

Những tuyệt chiêu làm lành với chồng sau cãi nhau, đảm bảo 1 phát ăn ngay! - Ảnh 3

Nhiều người có lòng tự trọng quá cao, dù biết mình có lỗi nhưng vẫn không thể mở lời - Ảnh Internet

Chỉ có những người vợ dại mới đuổi chồng ngủ riêng.

Khi cãi vã, vợ hãy giả vờ im lặng rồi ôm chầm lấy chồng từ phía sau, vuốt ve anh. Khi đó, cơn giận nào cũng sẽ tan.

Khi lên giường, thấy anh vẫn còn giận, vợ nên chủ động tiến lại ngỏ ý cho anh biết mình muốn làm “chuyện đó”. Hãy chuẩn bị cho mình 1 bộ đồ ngủ thật quyến rũ, chắc chắn chồng bạn sẽ không thể chối từ. Và như thế thì vợ chồng tự nhiên làm lành với nhau rồi.

Khi thấy đàn ông làm những hành động này, đừng ảo tưởng anh ấy thích bạn

Khi thấy đàn ông làm những hành động này, đừng ảo tưởng anh ấy thích bạn

Con gái là chúa hay ảo tưởng, người ta vẫn thường nói như vậy, dù hơi khó nghe nhưng bạn phải công nhận là rất đúng phải không?

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