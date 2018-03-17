Đàn ông 'chấm điểm' sự khác nhau giữa những cô nàng để cưới và chỉ để yêu

Vậy hãy cùng xem tiêu chí lựa chọn người phụ nữ để cưới và để yêu của đàn ông khác xa nhau như thế nào.

Phụ nữ để cưới: Đàn ông nói không quan trọng phụ nữ thông minh nhưng đó là đối với những cô nàng chỉ để yêu, còn cưới về thì lại khác. Đàn ông thích 1 cô gái có sự thông minh và biết cách sống, vì chỉ có như thế mới có thể gắn bó lâu dài. Không ai lại muốn mình bị rơi vào trạng thái xấu hổ vì sự “kém hiểu biết” của vợ.

Phụ nữ để yêu: Không quan trọng, thông minh hay không cũng có thể yêu được, chỉ cần hình thức đẹp 1 chút là được.

Đương nhiên, thông minh ở đây không có nghĩa là nhà thông thái, chỉ đơn giản phải biết những điều cơ bản và biết khi nào cần nói, khi nào phải dừng.

Đàn ông thích 1 cô gái có sự thông minh và biết cách sống vì chỉ có như thế mới có thể gắn bó lâu dài - Ảnh Internet

Sự trung thực

Phụ nữ để yêu: Chỉ cần trung thực 50%, thỉnh thoảng nói dối vẫn chấp nhận được.

Phụ nữ để cưới: Trung thực 100%, điều căn bản của một người tốt là phải sống trung thực. Và đương nhiên nếu họ đang cố tình muốn giấu diếm, nói dối 1 chuyện gì đó nghĩa là họ đang làm điều gì sai trái và muốn lừa dối.

Liệu 1 người vợ không trung thực với chồng thì gia đình có hạnh phúc được hay không?

Tốt bụng

Phụ nữ để yêu: Nếu không xác định chuyện trăm năm, chàng sẽ không quan tâm tỉ mỉ tới nàng và chuyện nàng tốt bụng hay không thì dường như không quan trọng lắm.

Phụ nữ để cưới: Một khi đã muốn cưới người con gái nào đó làm vợ, các chàng sẽ để ý từng li từng tí một. Một người con gái có lòng tốt, luôn giúp đỡ những người xung quanh sẽ khiến chàng rất muốn cưới về làm vợ.

Ngược lại, một cô gái luôn ghanh ghét, đố kỵ và mong muốn người khác kém hơn mình thì sẽ khiến chàng sợ và bỏ chạy dài.

Một người con gái có lòng tốt, luôn giúp đỡ những người xung quanh sẽ khiến chàng rất muốn cưới về làm vợ - Ảnh Internet

Sự cảm thông và lắng nghe

Phụ nữ để yêu: Cô gái không bao giờ thông cảm với người yêu của mình mà chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân thì đương nhiên sẽ khiến các chàng cảm giác chán chường và chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Phụ nữ để cưới: Trong cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện mệt mỏi và lúc nào đàn ông cũng cần người phụ nữ bên cạnh biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm. Chỉ đơn giản khi chàng buồn, bạn hãy lắng nghe chàng thật nhiều, như thế cũng đủ khiến chàng xác định bạn là cô dâu mà chàng mơ ước rồi.

Nam giới thường đánh giá cao phụ nữ có thể lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho mình.

Sự tự lập

Phụ nữ để yêu: Nếu chỉ yêu, chàng có thể chiều chuộng bạn trong 1 thời gian nhất định nhưng cũng sẽ nhanh chóng muốn "đá" bạn đi.

Phụ nữ để cưới: Một cô gái có lối sống tự lập, biết tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không phải nhờ vả, dựa dẫm vào ai mới là cô gái có thể làm người vợ tốt.

Đàn ông vốn có thiên chức bảo vệ, nhường nhịn phụ nữ nhưng nếu quá ỷ lại vào họ thì phụ nữ không khác gì đứa trẻ chưa trưởng thành. Việc gì cần nhờ, hãy nhờ, còn việc gì tự mình làm được thì hãy mạnh mẽ giải quyết. Nếu cứ mãi dựa dẫm vào người đàn ông của bạn thì họ sẽ mệt mỏi, chán nản thậm chí không còn tôn trọng bạn nữa.