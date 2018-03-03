Vợ thông minh sẽ làm 4 điều này để chồng không chán mình

Phụ nữ yêu 03/03/2018 11:43

Muốn giữ được người đàn ông bên cạnh mình, bạn phải thông minh và khéo léo. Muốn chồng không chán mình thì đây là 4 việc làm khôn ngoan mà các bà vợ phải thuộc lòng mỗi ngày.

1. Đừng đào bới quá khứ, đừng mang nó ra để nói "bóng gió" mỗi ngày

Mỗi người sẽ trải qua 1, 2 mối tình trước khi đi đến kết hôn. Vậy nên việc chồng bạn đã từng yêu bao nhiêu người, tình cảm có đậm sâu hay không thì nên nhớ chẳng quan trọng bằng việc bây giờ bạn chính là vợ của anh ấy, và anh ấy chính là của riêng bạn. Có rất nhiều bà vợ thắc mắc về quá khứ của chồng, thậm chí có người còn đào bới cho bằng được để xem chồng có còn lưu luyến người cũ hay không. Nhưng việc gì phải thắc mắc quá khứ của chồng khi mà chính bạn cũng có quá khứ.

Cố gắng nhắc lại những chuyện cũ với những cô bạn gái cũ của chồng chỉ khiến anh ấy khó chịu. 

2. Đừng tự dưng lại thay đổi cảm xúc đến mức để chồng thấy khó hiểu

Vợ thông minh sẽ làm 4 điều này để chồng không chán mình - Ảnh 1
Bạn có thể không nói chuyện với chồng nhưng nhất định phải thông báo với anh ấy về sự im lặng của mình . Ảnh Internet

Rõ ràng sáng anh ấy đi làm bạn còn ôm hôn vui vẻ mà tối về lại tỏ ra chán nản rồi gắt gỏng trong khi chồng còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Bạn không chọn cách tâm sự, chia sẻ với chồng mà thay vào đó là sự im lặng.

Việc vui, buồn là tâm lý khó tránh khỏi nhưng mọi thứ đều phải có lý do của nó. Bạn có thể không nói chuyện với chồng nhưng nhất định phải thông báo với anh ấy về sự im lặng của mình và đưa ra thời điểm nhất định để nói chuyện lại với anh ấy.

3. Không cần giám sát 24/7

Là vợ chồng cùng nhau chung sống, chia sẻ những buồn vui nhưng chắc chắn là ai cũng có công việc riêng của mình. Không thể cứ một chuyện nhỏ nhất cũng gọi cho chồng hay thậm chí là tra khảo xem bây giờ anh ấy đang ở đâu, đi với ai...Hơn nữa việc các bà vợ nói nhiều như vậy thì chỉ đến 2, 3 ngày thôi là các ông chồng đã phát chán rồi.

Phụ nữ càng tạo không gian riêng tư cho chồng thì càng khiến anh ấy mê hoặc bạn hơn. Thay vì kiểm soát thì hãy để chồng ra xã hội và có những mối quan hệ thật tốt. Tất nhiên với điều kiện là những mối quan hệ ấy bạn có thể kiểm soát và nắm bắt được. Nhưng nên nhớ việc giám sát quá mức thì sớm muộn cũng khiến chồng càng chán.

4. Đừng cứ hễ cáu giận là buông những lời không hay

Vợ thông minh sẽ làm 4 điều này để chồng không chán mình - Ảnh 2
Khi tức giận hãy bình tĩnh ôm chồng ngủ một giấc thật ngon để sáng hôm sau tỉnh dậy bạn sẽ thấy thật thoái mái hơn. Ảnh Internet

Vì chút chuyện không vui ở ngoài mà bạn trút sự tức giận lên chồng của mình. Hay thậm chí bạn còn đập phá và xưng hô không đúng với chồng, đó là điều cực kỳ tối kỵ với các bà vợ thông minh.

Trong khi giận dữ con người ta thường mất hết kiểm soát, không lường trước được lời nói mà dễ làm nhau tổn thương. Vì thế khi tức giận hãy bình tĩnh ôm chồng ngủ một giấc thật ngon để sáng hôm sau tỉnh dậy bạn sẽ thấy thật thoái mái hơn.

5. Không nên quá lệ thuộc

Những cô vợ thông minh nên biết mình cần mạnh mẽ và yếu mềm đúng lúc đúng chỗ. Lúc nào bạn cũng tỏ vẻ yếu đuối, không có chồng thì chẳng làm được việc gì. Bạn tưởng vậy sẽ khiến chồng muốn bao bọc mình hơn, nếu vậy thì lầm to vì thực sự đàn ông vốn không thích phụ nữ bi lụy, dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông. Tư tưởng của đàn ông là cần một cô vợ mãnh mẽ và thông minh. Một cô vợ có chiều sâu cùng mình gây dựng tổ ấm gia đình và cả trên con đường sự nghiệp luôn khiến đàn ông say mê không dứt.

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