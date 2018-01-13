Đàn ông sợ nhất những tính cách gì ở phụ nữ?

Phụ nữ yêu 13/01/2018 17:01

Phụ nữ luôn luôn vô cùng khó hiểu và đàn ông thì rất muốn chinh phục và tìm hiểu phụ nữ. Thế nhưng, đôi khi nhiều tính cách quá khó để đàn ông có thể hiểu được, vì thế khiến họ sợ hãi hơn là tò mò.

Hay suy diễn

Khi bạn nói chuyện với 1 người con gái, bạn nói 1 điều hết sức đơn giản nhưng người ta có thể suy ra cả trăm ngàn điều nguy hiểm khác. Đó là "căn bệnh kinh niên" của phụ nữ .

Hoặc có thể khi bạn vô tình liếc nhìn 1 cái cũng khiến người ta tưởng rằng bạn đang có tình ý với họ. Ngay lập tức, phụ nữ có thể suy diễn ra những điều trên trời dưới biển mà đàn ông không tài nào hiểu được.

Ví dụ chồng đi về khuya, dù đã giải thích với vợ rằng do xe bị thủng lốp, nhưng đảm bảo cả đêm hôm đó, vợ anh ta sẽ thấp thỏm không yên nghĩ rằng nhất định chồng đã ngoại tình và có thể ngay sáng hôm sau, cô vợ sẽ âm thầm lục lọi điện thoại của chồng để điều tra.

Đương nhiên, cảnh giác là tốt nhưng suy diễn vô cớ lại là chuyện khác. Và thực tế không ai thích 1 người hay suy diễn cả.

Đàn ông sợ nhất những tính cách gì ở phụ nữ? - Ảnh 1
Cảnh giác là tốt nhưng suy diễn vô cớ lại là chuyện khác - Ảnh Internet

Ghen tuông mù quáng

Đàn bà ai mà không có máu “Hoạn Thư”? Thế nhưng ghen tuông theo kiểu mù quáng như vậy thì không những không giữ được người yêu/ chồng mà con dễ mất họ như chơi.

Trong tình yêu, ghen vốn dĩ là 1 gia vị, thế nhưng nó cũng giống mọi thứ gia vị khác, nêm vừa thì ngon nhưng quá tay chăc chắn sẽ hỏng cả nồi.

Ghen tuông mù quáng không những có thể phá vỡ hạnh phúc mà nó còn khiến bạn trông như 1 kẻ vô học, thiếu hiếu biết. Và đương nhiên chẳng có chàng trai nào thích 1 cô nàng hơi đụng 1 tý là ghen lồng lộn lên cả.

Suốt ngày càm ràm

Đàn ông sợ nhất những tính cách gì ở phụ nữ? - Ảnh 2
Không ai thích ở cạnh 1 người suốt ngày lải nhải - Ảnh Internet

Phụ nữ thường nói nhiều, và quy luật bình thường là cái gì quá cũng không tốt, ngay cả lời nói. Nói đúng lúc đúng chỗ người khác sẽ cảm thấy bạn sang hơn. Nói không đúng nơi đúng chốn rất dễ gây ra những hậu quả khó lường.

Nhất là đối với đàn ông, không ai thích ở cạnh 1 người suốt ngày lải nhải, càm ràm về 1 chuyện mà nhắc lại nhiều lần. Chuyện gì cũng vậy, chỉ nói 1 lần duy nhất rồi dừng lại, không nên làm người khác khó chịu vì tính càm ràm của bạn. Bởi vì mỗi người đều rất mệt mỏi vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền, hằng ngày về tới nhà chỉ muốn nghỉ ngơi lại nghe được những lời khó chịu, hỏi ai mà không bực cho được?

Tính đố kỵ, ích kỷ

Thường thì trông thấy 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn mình, đàn bà hay có xu hướng ghen ghét, nói xấu, thậm chí vùi dập người ta xuống để ngang bằng hoặc thấp hơn mình.

Đó là bản chất đáng sợ của phụ nữ mà không người đàn ông nào chấp nhận được. Một người phụ nữ như vậy, làm sao trở thành người vợ người mẹ tốt được đây.

Tóm lại, phụ nữ à, hãy không ngừng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để có được cuộc sống tốt hơn và đừng để đàn ông gặp bạn phải chạy mất dép vì những tính cách ở trên nhé.

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Từ khóa:   đàn ông phụ nữ tình yêu tính cách

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