Những điều phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại khiến đàn ông điên đảo

Tưởng chừng như việc buộc tóc là điều vô cùng giản đơn mà mỗi người phụ nữ vẫn làm hàng ngày. Thế nhưng hầu hết đàn ông đều bị cuốn hút khi thấy hành động vuốt và buộc tóc của phái đẹp. Những chuyên gia tâm lý cho biết, vùng cổ của nữ giới là một trong những điểm thu hút và hấp dẫn bậc nhất. Việc bạn buộc tóc cao sẽ khéo léo khoe ra ưu điểm này và cũng là lý do vì sao mà đàn ông lại thấy hành động này quyến rũ đến lạ.

Cắn môi là một thói quen vô thức. Hành động này có đủ sức làm tan chảy trái tim của bất cứ người đàn nào dù cho họ có mạnh mẽ đến đâu. Khi nàng giận dỗi và cắn môi còn thể hiện nàng là một người có cá tính mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần yểu điệu và gợi cảm.

Khi nàng giận dỗi và cắn môi còn thể hiện nàng là một người có cá tính mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần yểu điệu và gợi cảm - Ảnh: Internet

Biết nũng nịu với chàng

Nũng nịu với người đàn ông của mình hiển nhiên là đặc quyền chỉ có ở phái nữ. Nếu bạn biết tận dụng lợi thế này chắc chắn sẽ trở nên cực kì quyến rũ và đáng yêu trong mắt chàng. Khi bạn cần được giúp đỡ, hãy khéo léo chia sẻ và nhờ chàng làm cùng với ánh mắt mong chờ, cử chỉ đáng yêu. Chẳng có người đàn ông nào nỡ lòng từ chối người phụ nữ như vậy. Nếu “dùng đúng liều lượng” thì đây sẽ là cách kéo người đàn ông càng gần bạn hơn vô cùng hiệu quả.

Nũng nịu là đặc quyền riêng của phái nữ - Ảnh: Internet Vén tóc

Vuốt tóc nhẹ nhàng giấu ra sau tai là hành động cực kì nữ tính. Và đây cũng là cử chỉ có khả năng thu hút phái mạnh bậc nhất. Kể cả những người phụ nữ có mái tóc dài hay những ai có mái tóc xoăn cá tính đều có thể gây chú ý tới cánh mày râu bằng cách này. Khi làm điều này, trong mắt đàn ông bạn đang có sự e thẹn, bối rối và càng khiến bạn trở nên đáng yêu hơn.

Ánh mắt tập trung

Người ta thường ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi khi nó còn sở hữu sức mạnh hơn cả ngàn lời nói và hành động. Trong cuộc đối thoại với chàng, nếu bạn tập trung nghe chàng nói thì đây là điều sẽ khiến họ bị mê hoặc. Đó không chỉ là thể hiện sự tôn trọng của bạn với người đối diện mà còn khiến các phụ nữ trở nên nhỏ bé trong mắt cánh đàn ông.

Trong cuộc đối thoại với chàng, nếu bạn tập trung nghe chàng nói là điều sẽ khiến họ bị mê hoặc - Ảnh: Internet

Mặc áo của chàng

Chắc chắn rằng nhìn những cô nàng trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của chàng cũng là một trong những điều khiến nam giới thấy thú vị và đáng yêu. Phụ nữ mặc sơ mi đàn ông sẽ càng trở nên quyến rũ bởi lấp ló sau lớp áo rộng đó là một thân hình đặc biệt cuốn hút.