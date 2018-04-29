Tuyệt chiêu khiến những bà vợ 'cũ kỹ' trở nên mới mẻ trong mắt chồng

Phụ nữ, dù lúc trước có đẹp đến đâu, nhưng 1 khi đã cưới chồng rồi, ở gần nhau quá nhiều sẽ khiến đàn ông không còn cảm giác rung động và ham muốn. Bởi vì gần nhau lâu ngày thì ai cũng thấy vẻ đẹp đó bỗng trở nên bình thường. Vì thế, đừng ngồi đó mà trách chồng bội bạc, thay vào đó là hãy đứng lên mạnh dạn thay đổi bản thân.

Mỗi ngày đều tự biết chăm sóc bản thân mình, trang điểm nhẹ nhàng

Bởi vì gần lâu ngày thì ai cũng thấy vẻ đẹp đó bỗng trở nên bình thường - Ảnh Internet

Thay vì hàng ngày phụ nữ dành quá nhiều thời gian bếp núc, chăm sóc chồng con, đầu bù tóc rối thì giờ đây hãy để chồng con được tự lập và bản thân mình có nhiều không gian riêng hơn. Có thể tham gia 1 lớp yoga cải thiện vóc dáng, thay đổi 1 kiểu tóc mới phù hợp với bản thân, mua thêm 1 số bộ váy thật đẹp. Nên nhớ, ngay cả khi trong phòng ngủ, phụ nữ cũng phải đẹp.

Khi càng ngày càng có tuổi, nhan sắc sẽ nhanh xuống cấp và việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng quan trọng để có 1 cơ thể khỏe mạnh và vẻ ngoài xinh đẹp.

Nhiều phụ nũ thường nghĩ mình đẹp sẵn không cần trang điểm, nhưng 1 lớp make up nhẹ nhàng sẽ khiến bạn tươi tắn và quyến rũ hơn rất nhiều. Ngay cả khi ở nhà, cũng cần phải có khí chất nhé.

Nói ngọt ngào, nhõng nhẽo đúng lúc

Nếu bạn là 1 người vợ thường xuyên cau có với chồng vì công việc gia đình khiến bạn đau đầu thì đã đến lúc phải thay đổi. Bởi vì đàn ông rất ghét phụ nữ hay càm ràm, và đó là đặc điểm cố hữu của những bà vợ càng già càng khó tính.

Làm 1 người vợ muốn thu phục chồng cần biết cách nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào và thỉnh thoảng nhõng nhẽo.

Làm 1 người vợ muốn thu phục chồng cần biết cách nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào và thỉnh thoảng nhõng nhẽo - Ảnh Internet

Đây là 1 tuyệt chiêu mà đa số đàn ông đều không thể cưỡng lại được. Sự nhõng nhẽo của phụ nữ đúng lúc rất đáng yêu và có ma lực rất lớn. Đương nhiên phải ở mức độ chấp nhận được chứ không đi quá giới hạn.

Đôi khi chỉ vài câu khen đơn giản cũng có thể khiến chồng bạn vui vẻ cả ngày và bỗng nhiên yêu vợ hơn.

Dù trở thành vợ chồng bao lâu rồi vẫn cần chút lãng mạn trong tình yêu

Thỉnh thoảng hãy tạo cho anh 1 bất ngờ nho nhỏ, nhân ngày sinh nhật hoặc 1 ngày kỷ niệm nào đó sẽ khiến tình cảm vợ chồng thăng hoa.

Lãng mạn là điều không thể thiếu trong tình yêu, vì thế, để làm mới mình trong mắt chàng, phụ nữ cũng cần học rất nhiều về điều này.

Học thêm 1 “môn” gì đó

Vừa trau dồi được kiến thức lại vừa khiến chồng "lác mắt" vì cô vợ giỏi giang - Ảnh: Internet

Nếu cảm thấy mình quá tẻ nhạt, phụ nữ nên dành thời gian học thêm 1 môn gì đó như vẽ tranh, đàn hát…để làm mới mình. Vừa trau dồi được kiến thức lại vừa khiến chồng "lác mắt" vì cô vợ giỏi giang.

Quan tâm tới “chuyện ấy”

Thời hiện đại, phụ nữ không thể cứ nằm yên một chỗ đợi chồng. Đặc biệt là trong chuyện ấy, phụ nữ Á Đông thường hay coi nhẹ nhưng thực ra đây là điểm mấu chốt của 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đàn ông thường thích vợ mình ngoan ngoãn ngoài phòng khách nhưng lại hư hỏng trong phòng ngủ. Vì thế, muốn giữ được trái tim chàng phụ nữ cần tìm hiểu nhiều hơn về chuyện ấy. Thỉnh thoảng hãy làm mới với 1 tư thế mới khiến anh ấy thích thú không ngừng lại được.