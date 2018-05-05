Đừng bao giờ dại dột làm 5 việc này cho đàn ông, dù đó là chồng bạn

Dù cho có yêu người đó đến mấy, phụ nữ cũng đừng dại dột làm 5 điều này:

Có rất nhiều điều mà người phụ nữ muốn làm cho người đàn ông họ yêu, ngay cả việc hy sinh chính bản thân mình họ cũng không nề hà. Phụ nữ bình thường hay nghĩ có hy sinh thì mới nhận lại được tình yêu của đàn ông. Nhưng thực tế, càng hy sinh, bạn sẽ càng thiệt thòi và càng bị đàn ông coi thường mà thôi.

Mỗi người có 1 cách sống và tiêu chuẩn của riêng mình, bạn không thể bỏ đi cái tôi của mình chỉ vì người yêu hoặc chồng. Nếu anh ta yêu bạn thực sự sẽ không bao giờ áp đặt bạn trong mọi việc và ép bạn nghe theo lời mình. Đó là 1 người đàn ông gia trưởng và không tôn trọng phụ nữ, vì thế bạn cần xem xét lại mối quan hệ của mình với anh ta ngay.

Ngược lại, nếu là tình yêu thật lòng, anh ta và bạn sẽ phải cùng đối thoại, cùng lắng nghe ý kiến của nhau và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Đồng thời, anh ta không bao giờ ép bạn làm việc gì theo ý mình.

Phụ nữ khi gặp người đàn ông như vậy, cần tỏ rõ thái độ, đừng lún sâu kẻo mang vạ vào thân.

Mỗi người có 1 cách sống và tiêu chuẩn của riêng mình, bạn không thể bỏ đi cái tôi của mình chỉ vì người yêu hoặc chồng - Ảnh Internet

Thay đổi ngoại hình vì chàng

Đương nhiên một người phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp trước mặt người đàn ông mình yêu là điều hiển nhiên. Thế nhưng, xinh đẹp theo cách mà bạn cảm thấy hợp lý, thoải mái chứ đừng cố gắng đáp ứng những sở thích của chàng.

Nếu bạn thích ăn mặc đơn giản nhưng chàng lại thích những cô gái điệu đà, kiểu cách hoặc nếu bạn thích để tóc ngắn mà chàng lại muốn bạn để tóc dài thì đừng dại dột gì mà làm theo ý chàng. Không có lý do gì mà bạn phải thay đổi bản thân biến mình thành con người khác chỉ vì muốn hài lòng chàng cả. Cho dù đó là người mà bạn yêu nhất.

Thậm chí có những chàng trai thường xuyên chê bạn gái/ vợ béo, xấu và vì áp lực đó, phụ nữ phải ăn kiêng giảm cân. Nhưng như thế đâu phải tình yêu?

Vì nếu thực sự yêu bạn, chàng sẽ chấp nhận con người thật của bạn, chấp nhận cá tính, sở thích, phong cách vốn có của bạn và sẽ không ép buộc bạn phải đẹp theo tiêu chuẩn của anh ta.

Phụ nữ, hãy tìm 1 người đàn ông luôn coi mình là người đẹp nhất với chính cá tính của riêng bạn.

Thế nhưng, xinh đẹp theo cách mà bạn cảm thấy hợp lý, thoải mái chứ đừng cố gắng đáp ứng những sở thích của chàng - Ảnh Internet

Phục vụ chàng như ô sin

Người phụ nữ thường có đức tính hy sinh. Vì thế dù khi yêu hay khi đã làm vợ, họ thường sẵn sàng làm mọi việc miễn là đối phương được vui. Từ việc dọn dẹp, giặt giũ, con cái cho đến tất tần tật những gì có thể làm, phụ nữ đều ôm đồm 1 mình.

Chính vì thế, đàn ông quen thói ăn trên ngồi trước, không bao giờ vào bếp giúp đỡ vợ. Nếu 1 người phụ nữ thích phục tùng chồng thì ắt hẳn rất dễ bị anh ta chán chường, và cuộc hôn nhân như vậy không hề hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là khi 2 người cùng chăm sóc lẫn nhau.

Quá thành thật về tài chính

Người phụ nữ thường có đức tính hy sinh. Vì thế dù khi yêu hay khi đã làm vợ, họ thường sẵn sàng làm mọi việc miễn là đối phương được vui - Ảnh Internet

Dẫu biết thành thật là đức tính tốt. Nhưng dù cho có là vợ chồng, ai cũng cần có 1 quỹ đen cho riêng mình. Đặc biệt là phụ nữ, đừng bao giờ quá thành thật về mặt tài chính nếu không muốn một khi xảy ra chuyện thì sẽ không còn đường lui.

Từ bỏ ước mơ

Ai cũng cần có ước mơ và cố gắng thực hiện điều đó. Một người phụ nữ có được tình yêu không phải là có tất cả. Và cũng không phải vì tình yêu đó mà buông bỏ ước mơ của mình.

Nếu thực sự bên cạnh bạn là người đàn ông tốt, anh ta nhất định sẽ cổ vũ bạn đi chinh phục ước mơ của mình chứ không phải kìm kẹp bạn trong căn bếp ngột ngạt.