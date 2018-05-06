Chồng ngoại tình hay không chỉ cần nhìn những điều này là rõ

Phụ nữ yêu 06/05/2018 05:21

Đàn ông vốn là một nửa thế giới vốn trăng hoa. Đừng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông của bạn sẽ không bao giờ phản bội vợ con. Anh ấy chưa ngoại tình chỉ vì chưa có thời gian để làm điều đó mà thôi.

Phụ nữ cần thật sự sáng suốt để luôn quan sát những thay đổi nhỏ của chồng mình. Chỉ cần nhìn vào những điều này bạn sẽ sớm nhận ra người đàn ông của mình đang ngoại tình:

Quan tâm về ngoại hình, chải chuốt quá nhiều

Trước kia khi là người yêu người phụ nữ có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông của mình thường xuyên để ý đến ngoại hình của bản thân. Anh ấy đi làm, đi chơi với bạn đều chau chuốt kĩ càng để bạn có thể nhìn thấy một nam thần hoàn hảo nhất.

Nhưng khi là vợ chồng rồi anh ấy sẽ bớt chải chuốt cho bản thân hơn. Đặc biệt khi vợ có con, gia đình có thêm thành viên mới anh ấy sẽ chú ý đến con nhiều hơn, lo kiếm tiền hơn chứ không phải ngoại hình của mình.

Chồng ngoại tình hay không chỉ cần nhìn những điều này là rõ - Ảnh 1
Nếu chồng bạn đột nhiên hay chải chuốt, là lượt quần áo kĩ càng và ngắm mình trước gương thật lâu trước khi ra ngoài thì hãy dè chừng - Ảnh: Internet

Nếu chồng bạn đột nhiên hay chải chuốt, là lượt quần áo kĩ càng và ngắm mình trước gương thật lâu trước khi ra ngoài thì hãy dè chừng. Rất có khả năng anh ấy đang có một mối quan hệ ngoài luồng nào đó.

Chồng không muốn bạn đụng vào điện thoại, cần nhiều thời gian riêng tư

Bất kể là vợ chồng thì ai cũng cần có những khoảng không gian riêng tư. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột của anh ấy khiến bạn phải để ý. Trước kia bạn thường xuyên thấy anh ấy vứt điện thoại lăn lóc khắp nơi hay đưa cho con chơi, xem hoạt hình cả ngày mà không cần để ý.

Vậy mà thời gian gần đây anh ấy cần nhiều thời gian cho bản thân hơn, đôi khi viện lý do cho công việc và cần riêng tư. Điện thoại anh ấy bỗng bạn không còn mở được vì đã đổi mật khẩu.

Chồng ngoại tình hay không chỉ cần nhìn những điều này là rõ - Ảnh 2
Điện thoại anh ấy bỗng bạn không còn mở được vì đã đổi mật khẩu - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian anh ấy cần dành cho sự riêng tư lại chính là một lời nói dối ngọt ngào dành cho bạn khi anh ấy đang tìm cách tạo ra thời gian cho một người phụ nữ khác. Hãy để ý biết đâu anh ấy đang lén lút với một người nào khác.

Thường làm thêm giờ hay đi công tác đột xuất

Đàn ông lúc nào cũng có thể viện cớ công việc để tạo được cho mình những khoảng thời gian riêng tư. Đàn ông cần có một công việc thật tốt để có thể đảm bảo cho gia đình luôn được đầy đủ.

Muốn có công việc tốt, thu nhập tốt thì đàn ông chắc chắn phải vô cùng bận bịu với công việc của mình. Nhưng nếu thời gian gần đây chồng bạn thường xuyên đi công tác, thường xuyên về trễ với lý do rằng anh ấy đang bận làm công việc và sự thăng tiến trong sự nghiệp.

Chồng ngoại tình hay không chỉ cần nhìn những điều này là rõ - Ảnh 3
Thời gian gần đây chồng bạn thường xuyên đi công tác, thường xuyên về trễ với lý do rằng anh ấy đang bận làm công việc - Ảnh: Internet

Thật tâm bạn có thể tin tưởng ở người đàn ông của mình. Nhưng đừng bao giờ để sự tin tưởng ấy trở nên mù quáng. Quá tin tưởng anh ấy để rồi một ngày anh ấy lại khiến cho bạn thất vọng về những việc đã làm. Đôi khi là việc anh ấy cần thêm thời gian dành cho một người phụ nữ mới mà không phải thời gian để chăm sóc gia đình.

Đàn ông một khi đã ngoại tình thường rất kín kẽ, ăn vụng khôn khéo để tránh khiến vợ con phát hiện. Phụ nữ chỉ cần tinh ý một chút và sự nhạy cảm của mình có thể dễ dàng nhận ra rằng người đàn ông của bạn đang thế nào. Hãy là một người phụ nữ thông minh, tinh tế để tránh bị chồng dắt mũi lúc nào không hay.

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