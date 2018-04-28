Phụ nữ hạnh phúc hay không, không phải ở người đàn ông bên cạnh mà ở những điểm này

Đàn ông không yêu nhưng vẫn có thể lên giường với người đàn bà khác. Còn phụ nữ , họ tìm một người đàn ông chỉ vì muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy bên gia đình nhỏ của mình. Vì thế, trong rất nhiều người, phụ nữ chỉ nên chọn một người. Đó là người thật sự yêu thương bạn, tốt với bạn. Chỉ có điều, có người phụ nữ đủ tỉnh táo để chọn lựa, lại có những người lại mù quáng để rồi chọn nhầm người.

Dù cho có lập gia đình thì phụ nữ cũng không nên và không cần phải tự ràng buộc mình trong một khuôn khổ chật hẹp. Bạn vẫn cần có một không gian riêng tư và tự do của riêng mình đồng thời cũng cần có kinh tế vững vàng.

Khi phụ nữ độc lập về tài chính thì tình yêu mới có thể thăng hoa và bền vững. Sự độc lập trong tình yêu là một trong những yếu tố rất cần thiết để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Bởi khi đó, bạn có sự tự chủ, cảm thấy tự tin hơn, yêu vì mình muốn chứ không phải yêu vì bất cứ điều ràng buộc nào cả.

Độc lập cho phụ nữ cảm giác tự tin hơn - Ảnh: Internet

Biết cách làm cho bản thân mình hạnh phúc

Đây chính là điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì phụ nữ cũng nên tự vươn lên để tìm kiếm hạnh phúc đời mình. Khi thấy buồn, hãy gạt bỏ và khiến mình thật xinh đẹp để đi ra ngoài. Khi thất bại, đừng vội nản mà hãy nghỉ ngơi, thư giãn rồi bạn sẽ thấy chẳng có điều gì mà bạn không thể vượt qua.

Khi bạn muốn dựa vào ai đó, hãy mạnh dạn tìm kiếm một bờ vai đủ rộng, đủ vững chãi để có thể tin tưởng dựa vào. Còn nếu bạn muốn yêu, hãy mở cánh cửa trái tim mình ra để chào đón những tình cảm mới lạ. Chắc chắn bạn sẽ không còn phải ưu phiền nhiều trong cuộc sống nữa.

Biết tự tìm hạnh phúc cho riêng mình là điều quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ - Ảnh: Internet

Không đố kị, không giữ lòng thù oán và biết khoan dung

Phụ nữ thường có tính đố kị rất lớn, nhất là trong mối quan hệ giữa phụ nữ với phụ nữ thì lòng đố kị lại càng dâng cao. Tất cả chỉ làm bạn thêm đau đầu và bực tức hơn chứ không mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc và an nhàn.

Phụ nữ hạnh phúc hơn nhau là ở lòng vị tha và bao dung, sẵn sàng bỏ qua những điều ghen ghét trong cuộc sống thì sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Khi tâm đã tịnh thì mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp và bình lặng hơn.