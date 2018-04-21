Mỗi ngày đều làm việc này, vợ chồng ngày càng yêu nhau

Để trở thành vợ chồng đã khó, để cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc, lâu dài lại càng khó khăn hơn. Nhiều cặp vợ chồng vẫn nghĩ rằng cần đến những điều to tát lớn lao thì mới có được cuộc sống hạnh phúc nhưng trên thực tế, chỉ những hành động nhỏ mỗi ngày cũng có thể khiến vợ chồng bạn ngày càng yêu nhau. Vì thế, đừng bỏ qua những điều cần làm mỗi ngày này nhé.

Nếu có bất cứ chuyện gì đều im lặng, vậy thì dần dần vợ chồng sẽ trở nên xa cách nhau. Chỉ cần dành thời gian nói chuyện, đơn giản như thế cũng có thể khiến vợ chồng ngày 1 gần gũi hơn.

Giao tiếp là 1 hình thức gắn kết tuyệt vời giữa con người với nhau, đặc biệt là giữa vợ chồng, sự giao tiếp sẽ mang tới sự thấu hiểu và cảm thông. Nếu có bất kỳ niềm vui, nỗi buồn nào trong cuộc sống, đừng ngần ngại chia sẻ với người chồng/vợ của mình để cùng nhau vui vẻ hay cùng nhau tìm ra hướng giải quyết.

Dành thời gian cho nhau

Giao tiếp là 1 hình thức gắn kết tuyệt vời giữa con người với nhau - Ảnh Internet

Cuộc sống hiện đại bận rộn, có thể vì guồng quay của công việc, cơm áo gạo tiền mà vợ chồng bạn phải vất vả bươn chải bên ngoài. Nhưng dù có thế nào, hạnh phúc gia đình vẫn là điều quan trọng nhất, mỗi ngày ít nhất nên dành thời gian ăn với nhau 1 bữa cơm.

Cuối tuần có rảnh rỗi thì hãy cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Chỉ cần những hành động nhỏ nhặt đó cũng khiến vợ chồng bạn có nhiều thời gian ở bên nhau, gắn bó tình cảm hơn.

Cùng nhau đi ngủ

Có nhiều cặp vợ chồng, người này làm việc thì người kia ngủ trước, như thế sẽ khiến ngay cả trên giường cũng cảm thấy cô đơn.

Ngủ cùng nhau không có nghĩa bạn phải quan hệ tình dục mà chỉ đơn giản là vợ chồng hãy ngủ cùng 1 lúc. Có thể ngay khoảnh khắc bạn kéo tấm chăn đắp cho chồng cũng khiến anh cảm động ôm chầm lấy vợ được ngay.

Ôm hôn như thời mới yêu

Ngủ cùng nhau không có nghĩa bạn phải quan hệ tình dục - Ảnh Internet

Đừng bao giờ nghĩ vợ chồng thì hạn chế chuyện ôm và hôn. Càng là vợ chồng lâu năm, càng nên thể hiện những cử chỉ tình cảm âu yếm để không bị chán nhau.

Một cái ôm hay 1 nụ hôn sẽ có tác dụng gắn kết không chỉ về thể xác mà còn cả trong tinh thần của mỗi người.

Đôi khi, vợ chồng giận dỗi, chỉ cần 1 cái ôm từ phía sau cũng có thể khiến mọi bực tức tiêu tan. Nhiều lúc, công việc quá áp lực, chỉ cần 1 nụ hôn từ người bạn yêu thương cũng có thể khiến bạn tràn đầy năng lượng để chiến đấu tiếp.

Khi ra ngoài trở về, hoặc trước khi đi đâu đó, hãy dành cho người bạn đời của mình 1 cái ôm hoặc 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

Tạo ra không khí vui vẻ

Một cái ôm hay 1 nụ hôn sẽ có tác dụng gắn kết không chỉ về thể xác mà còn cả trong tinh thần của mỗi người - Ảnh internet

Có thể bạn không phải là 1 người hoạt ngôn hay thú vị, nhưng trong 1 gia đình luôn cần bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Vì thế, những cuộc nói chuyện hài hước giữa 2 người sẽ khiến cho cuộc sống thêm thi vị.

Thỉnh thoảng hãy cùng nhau trò truyện theo cách thoải mái và hài hước nhất có thể. Như thế sẽ khiến đối phương cảm thấy ở nhà đúng là nơi hạnh phúc nhất, không phải là nơi nặng nề như ngoài xã hội.