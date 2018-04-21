Phụ nữ khi yêu có thể chịu thiệt thòi nhưng đừng chịu đựng sự vô tâm

Phụ nữ yêu 21/04/2018 10:51

Đối với phụ nữ, việc phải chịu đựng những thiệt thòi là điều mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Thế nhưng nếu phải chịu đựng sự vô tâm từ người đàn ông của mình sẽ có rất nhiều nỗi khổ mà bạn không đáng phải gánh chịu.

Một người chồng vô tâm họ sẽ chỉ biết đến bản thân họ mà thôi. Ngoài ra, đàn ông vô tâm còn kèm theo cả tính ích kỷ. Mà sinh ra là phận đàn bà, ai chẳng khao khát được người đàn ông đầu áp tay gối với mình quan tâm và sẻ chia. Đàn ông vô tâm thì không bao giờ hiểu.

Phụ nữ khi yêu có thể chịu thiệt thòi nhưng đừng chịu đựng sự vô tâm - Ảnh 1

Phụ nữ không được quan tâm là tổn thương rất lớn - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, họ chỉ biết ngồi nói về bản thân mình mà chẳng buồn để tâm rằng hôm nay cảm giác của bạn thế nào, ở cơ quan bạn buồn vui ra sao? Dù cho người chồng đó có chiều chuộng nhưng không sẻ chia, quan tâm đến đời sống tình cảm, tâm sự của vợ thì đó cũng là một tổn thương rất lớn.

Lấy một người chồng vô tâm, bạn sẽ chẳng được chồng mình để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt hay được tặng quà bất ngờ vào những dịp kỉ niệm, ngày lễ. Bởi đàn ông vô tâm mà, họ chẳng nhớ tới đâu. Khi bạn chờ đợi mòn mỏi bên mâm cơm với những món ngon dành hết tình cảm cho chồng thì anh ta sẽ vui thú bên bạn bè, chén chú chén anh mà quên bẵng đi. Thời gian chồng ở bên cạnh bạn chẳng bằng một phần thời gian anh ta dành cho bạn bè là một nỗi đau lớn mà không dễ nói lên thành lời với người phụ nữ.

Phụ nữ khi yêu có thể chịu thiệt thòi nhưng đừng chịu đựng sự vô tâm - Ảnh 2
Khi bạn ốm đau thì sao? Người chồng vô tâm sẽ chẳng quan tâm rằng bạn bệnh tật ra sao - Ảnh: Internet

Khi bạn ốm đau thì sao? Người chồng vô tâm sẽ chẳng quan tâm rằng bạn bệnh tật ra sao. Mà khi ốm là lúc con người ta cảm thấy yếu đuối và cần sự chở che nhất, vậy mà anh ấy sẽ bỏ mặc bạn mệt mỏi và đắm chìm trong thế giới ảo hoặc dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một người vợ có rất nhiều nỗi sợ và lo lắng. Có lẽ khi cuộc sống ngày càng hiện đại hơn thì nỗi sợ của người phụ nữ khi trở về nhà chính là nhìn thấy chồng chìm đắm trong thế giới ảo, dán mắt vào điện thoại. Thời gian để trò chuyện, tâm sự hoặc giúp đỡ vợ con cũng dần bị vùi lấp mất bởi những thú vui ảo đó. Trong những lúc như vậy, chắc chắn vợ sẽ chỉ thấy cô đơn.

Phụ nữ khi yêu có thể chịu thiệt thòi nhưng đừng chịu đựng sự vô tâm - Ảnh 3

Chìm đắm trong thế giới ảo sẽ làm tình cảm nhạt phai - Ảnh: Internet

Bạn buồn ư? Anh ấy sẽ thờ ơ trước tất cả những gì mà bạn đang phải gánh chịu. Đàn ông mạnh mẽ và có thể họ sẽ cho rằng chuyện đó không quan trọng đâu.

Điều mà một người phụ nữ cần là những lời động viên, khuyên nhủ và quan tâm đúng mực từ người chồng của mình chứ không phải là thái độ thờ ơ. Đàn ông đừng nên cho rằng chuyện đó chẳng đáng phải bận tâm và suy nghĩ.

Còn với phụ nữ, những gì bạn phải đón nhận từ người đàn ông vô tâm sẽ là nỗi đau, sự tủi hờn. Chính vì thế, dù phụ nữ phải hi sinh nhiều như thế nào cũng nhất quyết đừng chịu đựng sự vô tâm nhé!

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Từ khóa:   phụ nữ thiệt thòi đàn ông phụ nữ chồng vô tâm

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