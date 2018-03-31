Đàn bà khôn khéo nên làm thế nào khi chồng vô tâm?

Tuyệt đối không được khóc lóc hay than trách rằng: “Tại sao anh không quan tâm em?”, “Tại sao ngày sinh nhật em mà anh cũng không nhớ”, hay “Anh đúng là thằng đàn ông tồi”.

Vậy, đối với những người chồng vô tâm , đàn bà khôn khéo nên làm thế nào?

Phụ nữ nên nhớ, dù có làm như vậy thì đàn ông chỉ càng chán chường và muốn né tránh bạn mà thôi. Hãy hành động tinh tế như thế này:

Khi nhận ra người đàn ông của mình không quan tâm tới mình nữa, phụ nữ hãy tỏ ra bình thường, không thèm chú ý, hãy tỏ ra không quan tâm anh ấy như trước. Có đôi khi, sự vô tâm ở chồng là do guồng quay cuộc sống, áp lực công việc, gia đình, xã hội nên phụ nữ phải tỏ vẻ bình thản, kiên nhẫn.

Khi nhận ra người đàn ông của mình không quan tâm tới mình nữa, phụ nữ hãy tỏ ra bình thường - Ảnh Internet

Ban đầu, phụ nữ sẽ hỏi han 1 vài câu nhưng chồng tiếp tục vô tâm thì bạn cần làm lơ dài hạn.

Khi đột ngột đàn ông nhận ra người vợ luôn yêu thương, chiều chuộng, gọi dạ bảo vâng của mình bỗng nhiên lơ là mình, đàn ông đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, và bắt đầu quan tâm ngược trở lại. Tới lúc đó, anh ta sẽ nhận ra rất sợ để mất sự quan tâm của vợ, vì thế luôn phải bên cạnh và yêu thương vợ hơn.

Dành sự quan tâm cho người khác

Khi người đàn ông không còn quan tâm bạn nữa, đừng khóc lóc đau đớn tủi hờn làm gì. Hãy biết tự quan tâm tới bản thân và dành yêu thương cho những người xung quanh như gia đình, bạn bè.

Thay vì trước kia lúc nào thế giới của bạn cũng chỉ có người đàn ông đó thì bây giờ cần dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, anh em và những người thân thiết khác.

Khi đó, bỗng nhiên người đàn ông của bạn sẽ tự nhận thức được “người khác được quan tâm như thế còn mình thì…”. Đó chính là khi anh ta nhận ra bản thân đang dần mất đi sự yêu thương từ người phụ nữ của mình, mà nguyên nhân chính là do anh ta vô tâm trước.

Tới lúc ấy, đàn ông sẽ vội vàng quan tâm vợ để đòi lại tình yêu từ vợ.

Dành thời gian cho kế hoạch riêng của bản thân

Tới lúc ấy, đàn ông sẽ vội vàng quan tâm vợ tới tấp để đòi lại tình yêu từ vợ - Ảnh Internet

Đừng bao giờ bi lụy quá trong tình cảm, cũng đừng bao giờ vì 1 người khiến bạn phải đau khổ mà hết lòng.

Thế nên dù là chồng con, trước khi dành yêu thương cho họ thì bạn phải tự yêu thương bản thân mình, nếu không bạn sẽ là người chịu thiệt thòi.

Nếu trước đây, vì đàn ông mà mọi sở thích, dự định của bạn đều bị gác lại thì bây giờ hãy để đàn ông sang 1 bên để bắt đầu quay lại với cuộc sống của riêng mình. Có thể tham gia 1 khóa học nâng cao kỹ năng, khóa học làm đẹp, 1 lớp tập gym hoặc 1 khóa học tiếng anh nào đó sẽ khiến bạn không còn thời gian mà nghĩ tới chồng.

Đừng bao giờ bi lụy quá trong tình cảm, cũng đừng bao giờ vì 1 người khiến bạn phải đau khổ mà hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi bạn đang hoàn thiện bản thân và cảm thấy chồng không còn quan trọng nữa thì chồng sẽ tự khắc nhận ra sai lầm của họ và cuống quýt quan tâm lại bạn mà thôi.