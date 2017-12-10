Nếu gặp phải một trong những kiểu đàn ông này, phụ nữ thà ở vậy cả đời chứ đừng nên lấy làm chồng

Yêu - Hôn nhân 10/12/2017 12:54

Nếu gặp phải một trong những kiểu đàn ông này phụ nữ thà ở vậy cả đời chứ đừng nên lấy làm chồng, kẻo ân hận suốt đời đấy.

“Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng”. Điều này không hẳn là đúng hoàn toàn nhưng nếu lấy người đàn ông tốt cuộc sống của phụ nữ sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên nếu gặp phải một trong những kiểu đàn ông này phụ nữ thà ở vậy cả đời chứ đừng nên lấy làm chồng, kẻo ân hận suốt đời đấy.

Đàn ông gia trưởng

Người đàn ông gia trưởng luôn muốn kiểm soát bạn và cho rằng ý kiến của mình mới là “độc tôn” là đúng. Họ luôn bắt bạn phải làm theo ý họ mà không cần suy nghĩ xem bạn có muốn hay không. Nếu bạn không làm theo anh ta sẽ tìm cách để khống chế bạn, thậm chí đánh đập bạn. Vì thế đây là mẫu đàn ông phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn cuộc sống hôn nhân của mình ngập trong nước mắt, sự ức chế và stress.

Nếu gặp phải một trong những kiểu đàn ông này, phụ nữ thà ở vậy cả đời chứ đừng nên lấy làm chồng - Ảnh 1
Người đàn ông gia trưởng luôn muốn kiểm soát bạn và cho rằng ý kiến của mình mới là “độc tôn” là đúng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nghiện ngập

Người đàn ông nghiện ngập bất cứ vấn đề gì như cờ bạc, chất kích thích, ma túy, mại dâm, game,… bạn cũng nên tránh xa nếu không muốn cuộc sống hôn nhân biến thành địa ngục. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng sau khi kết hôn anh ta sẽ thay đổi vì bạn, vì gia đình? Điều này rất khó có thể xảy ra. Nếu bạn vẫn muốn tiến xa hơn với mẫu người đàn ông này thì tốt nhất hãy đợi anh ấy “cai nghiện” thành công. Có như vậy bạn mới hi vọng có một hạnh phúc tương lai tốt đẹp.

Người đàn ông sống dựa dẫm vào người khác

Nhiều người đàn ông sống với sự bao bọc, chở che thái quá của bố mẹ và đến khi trưởng thành anh ta vẫn không thay đổi thói quen cũ. Mặc dù bề ngoài anh ấy là một anh chàng men lỳ, điển trai, cao to, phong độ nhưng bạn cũng không nên lấy làm chồng. Bởi anh ấy phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, không có chính kiến riêng thì chắc chắn hôn nhân của bạn sẽ không mấy dễ thở. Hơn nữa anh ấy không thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn và con sau này. Nếu không muốn phải vất vả chạy ngược chạy xuôi thì bạn không nên tiến xa hơn với mẫu đàn ông này.

Mẫu người đàn ông ghen tuông

Một người đàn ông ghen tuông thái quá sẽ luôn muốn kiểm soát mọi hành động, mọi mối quan hệ của bạn. Bất cứ bạn làm gì anh ta cũng tra khảo cho bằng được. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, công việc và các mối xã giao, quan hệ của bạn. Và nếu kết hôn với mẫu đàn ông này chắc chắn hôn nhân của bạn sẽ bao phủ bởi nước mắt, đó còn chưa kể những trận cãi vã, mâu thuẫn dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Nếu gặp phải một trong những kiểu đàn ông này, phụ nữ thà ở vậy cả đời chứ đừng nên lấy làm chồng - Ảnh 2
Một người đàn ông ghen tuông thái quá sẽ luôn muốn kiểm soát mọi hành động, mọi mối quan hệ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông có thói vũ phu

Đây là người đàn ông bạn phải tránh xa. Đã có rất nhiều gương phụ nữ phải sống trong sự đọa đày cả về thể xác lẫn tinh thần khi không may lấy phải người đàn ông có thói vũ phu này. Đặc biệt mẫu người đàn ông này sẽ bám riết lấy bạn để hành hạ chứ không dễ gì buông bỏ để bạn có cuộc sống mới nếu như bạn không mạnh mẽ và quyết tâm.

Người đàn ông có thói trăng hoa

Những người đàn ông trăng hoa, “đứng núi này trông núi nọ” cũng không phải mẫu người bạn nên lấy làm chồng. Sau kết hôn bạn không thể trói chân anh ta với cuộc sống gia đình mà anh ta vẫn tối ngày muốn chinh phục các cô gái khác vì cảm giác mới lạ. Thế nên tốt nhất hãy nói lời tạm biệt với người đàn ông này để không phải khóc lóc, đau khổ.

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