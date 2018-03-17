Mách bạn cách ứng xử khôn khéo khi xuất hiện 'tình địch'

Trước hết bạn cần có cái nhìn khách quan và chính xác nhất về những điều đang diễn ra để có cách giải quyết đúng đắn nhất. Biết đâu người phát tín hiệu đưa đẩy lại là chàng thì sao? Còn nếu chàng thực sự là một người đáng để tin tưởng thì bạn hãy mạnh dạn hỏi chàng về những điều đang xảy ra. Trong quá trình tìm hiểu, không nên tức giận, dồn ép mà hãy giữ thái độ mềm mỏng và cảm thông nhất có thể.

Việc nói chuyện thẳng thắn là điều nên làm nhất để cả hai hiểu ý nhau hơn. nhất là trong tình yêu . Hãy luôn nhớ trong đầu điều này. Bạn nên tinh tế nói với anh ấy rằng anh cần có sự cứng rắn và rõ ràng hơn khi có người phụ nữ khác tiếp cận. Bạn chẳng cần phải dính lấy anh ấy như sam nhưng ít nhất ở trước mặt nhiều người và có sự xuất hiện của tình địch hãy để họ biết bạn với chàng là một cặp.

Bạn nên tinh tế nói với anh ấy rằng anh cần có sự cứng rắn và rõ ràng hơn khi có người phụ nữ khác tiếp cận - Ảnh: Internet

Đừng dại đụng độ với tình địch

Khi chàng đã khẳng định rằng bạn mới chính là người phụ nữ mà anh ấy yêu thương thì không có lý gì bạn phải xuống nước để nói chuyện với người thứ ba chen ngang kia. Và bạn cũng càng không nên kéo anh ấy vào cuộc tranh chấp “ba mặt một lời”. Thay vì hành xử một cách nóng vội như thế, hãy đánh giá tình hình và tìm cách làm cho tình địch nhận ra rằng chính bạn mới là người phụ nữ mà anh ấy để mắt tới.

Tự hào về anh ấy

Trước khi học cách để xử lý những cô nàng thích chen ngang, phá đám mối quan hệ của bạn, hãy học cách tự hào về người đàn ông của bạn. Khi có một người nào đó để mắt đến chàng có nghĩa là chàng cũng phải là một người đàn ông thú vị nên mới khiến các cô gái khác phải xiêu lòng. Vì thế, hãy để chàng thấy bạn tự hào và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy.

Không nên mất thời gian đụng độ với tình địch - Ảnh: Internet

Không nên buộc tội

Khi có người phụ nữ khác để ý, tán tỉnh người đàn ông của bạn thì đó không phải là cái cớ để buộc tội hay trách móc. Chỉ trừ khi anh ta có những động thái vượt quá giới hạn mà thôi. Còn khi anh ấy tỏ ra lịch sự trong giao tiếp bình thường với kẻ thứ ba thì bạn cũng không nên trách móc, ghen tuông thái quá. Khi ấy chàng sẽ cảm thấy bị gò ép, chán nản và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Để tâm đến những biểu hiện của anh ấy

Bình tĩnh trong mọi tình huống là điều bạn nên làm để sáng suốt nhận định tình hình. Khi có người phụ nữ tiếp cận tán tỉnh người đàn ông của bạn hãy đừng vội can thiệp mà nên tập trung xem phản ứng của anh ấy ra sao. Nếu thái độ của chàng là sự thờ ơ, lạnh nhạt thì rõ ràng bạn chẳng cần bận tâm. Còn nếu chàng cũng nhiệt tình đong đưa lại thì bạn cần có những động thái giải quyết dứt điểm tình trạng này.