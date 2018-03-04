7 điều tiên quyết ở phụ nữ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng si mê

Không có một chàng trai nào lại không động lòng trước một cô gái tốt bụng. Mỗi người có một đức tính riêng, tuy nhiên việc phụ nữ tốt bụng thì dù là ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng được cánh đàn ông để ý và hết lòng si mê là vậy. Thế nên hãy thể hiện rõ đức tính này của mình ở bất cứ đâu.

Đừng nói trên đời này không có vẻ đẹp tâm hồn nào "đánh chết" được cái đẹp. Sai rồi, đàn ông có thể yêu vì nhan sắc. Nhưng đó chỉ là thời điểm đầu tiên để đàn ông quan tâm đến bạn mà thôi. Còn để giữ một mối quan hệ đủ lâu dài giữa cả hai thì ngoài nhan sắc còn cần nhiều hơn thế.

Phụ nữ bất cứ trong trường hợp nào cũng phải đem vẻ đẹp tâm hồn của bản thân làm trọng - Ảnh: Internet

Phụ nữ trong bất cứ trường hợp nào cũng phải đem vẻ đẹp tâm hồn của bản thân làm trọng. Cái nết đánh chết cái đẹp, hãy tin tưởng vào điều đó.

3. Cá tính

Bất kì người đàn ông nào được hỏi đến điểm thu hút của bạn gái, có lẽ câu trả lời không ngoài dự đoán đó chính là cá tính. Mỗi người chọn cho mình một tính cách riêng, nhưng hãy giữ đúng cá tính của mình.

Cá tính đồng nghĩa với việc không phải lúc nào đàn ông cũng bị thu hút bởi những cô gái yếu đuối, ủy mỵ. Đàn ông để ý và đặc biệt quan tâm hơn cả chính là những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, độc lập. Bởi vì sự mạnh mẽ của bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy có thêm tinh thần cố gắng phấn đấu hơn.

4. Biết nấu ăn

Tình yêu thông qua dạ dày đúng là một phép màu khiến phụ nữ cần phải học hỏi nhiều hơn. Hãy nấu cho chàng một bữa ăn bằng tất cả tình yêu thương của mình. Khẳng định phụ nữ đôi lúc có thể vụng về nhưng trong chuyện nấu ăn thì đừng nên thế. Có thể bạn không biết quá nhiều, nhưng nếu chàng thích một món nào đó đặc biệt hãy cố gắng học nó và nấu nó thật ngon. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho chàng.

Hãy nấu cho chàng một bữa ăn bằng tất cả tình yêu thương của mình - Ảnh: Internet

5. Lãng mạn

Phụ nữ thường có thói quen đòi hỏi ở người đàn ông của mình sự lãng mạn mà họ quên mất rằng không phải người đàn ông nào cũng làm được điều đó.

Muốn có cuộc sống lãng mạn trong chuyện tình của cả hai thì trước tiên phụ nữ nên chủ động mở lòng mình và tự tạo dựng những khoảnh khắc nho nhỏ để khiến anh ấy bị thu hút bởi những gì bạn làm. Chính những điều ấy sẽ khiến phụ nữ nhận lại gấp bội từ chàng trai của mình.

6. Biết quan tâm

Đôi khi cuộc sống, công việc quá mệt mỏi cũng sẽ khiến chàng muốn gục ngã. Hãy là nơi để anh ấy có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi và là một hậu phương vững chắc sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của anh ấy và cùng anh ấy trải qua những khó khăn trong cuộc sống.

7. Biết chăm sóc gia đình

Gia đình là cội nguồn của mọi vấn đề, nếu muốn có một tình yêu có thể đi đến hôn nhân chắc chắn phụ nữ phải biết cách chăm sóc gia đình.

Đừng bao giờ coi việc chăm sóc gia đình như một gánh nặng mà hãy chăm sóc tất cả mọi thành viên của gia đình bằng tình yêu thương mà mình có. Chẳng có người đàn ông nào không đánh giá cao việc một người phụ nữ tận tâm chăm sóc gia đình của mình cả.