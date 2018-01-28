Những kiểu đàn ông tưởng ổn hóa ra lại không hề ổn

Người ta thường nói: “Phụ nữ hạnh phúc hay không ở tấm chồng”. Nhưng trong men say tình ái, người ta thường không sáng suốt để nhận ra rằng đó vốn dĩ không phải là người đàn ông xứng đáng để trao thân gửi phận cả đời.

Người đàn ông lãng tử thường có mối quan hệ xã giao rất rộng và trong thâm tâm họ chưa có ý muốn dành cả cuộc đời bên một người phụ nữ nào. Tuy nhiên, phụ nữ lại thường bị thu hút bởi những anh chàng lãng tử bởi anh ta rất khéo léo trong tình yêu. Người đàn ông như vậy thường rất chiều chuộng phụ nữ lại có vẻ ngoài phong trần nên dù biết không chung thủy nhưng nhiều nàng vẫn tự nguyện ngã vào vòng tay của anh ta.

Đàn ông thâm trầm thường có vẻ ngoài ít nói và giống như có tâm sự và khó hiểu. Người như vậy không hề đơn giản như vẻ ngoài mà bạn thấy ở anh ấy đâu. Thực tế họ đang chỉ sống trong thế giới tiêu cực của mình và theo đuổi một thứ gì đó viển vông.

Trong chuyện tình yêu đôi lứa, người đàn ông thâm trầm lúc gần gũi khi lại xa cách khiến người phụ nữ dù yêu thế nào cũng thấy khổ sở. Kiểu người như vậy rất “sát gái” nhưng với chàng đó chỉ là tình yêu thoáng qua mà thôi.

Đàn ông thâm trầm có vẻ ngoài ít nói và khó hiểu - Ảnh: Internet

3. Đàn ông có ý chí nhưng thiếu thực tài

Chàng là một người có ước mơ cao xa và nuôi chí lớn có một cuộc sống hoàn hảo. Đó là động lực để anh ấy phấn đấu nhưng nếu không có thực tài và bản lĩnh thì những điều đó chỉ dừng lại ở ước muốn không thành hiện thực mà thôi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ấy bận rộn với công việc như một người thành công. Khi tiếp xúc lâu dài, bạn mới nhận ra thực chất chàng chỉ đang ngụy tạo mà thôi.

4. Đàn ông quá theo đuổi sự nghiệp

Đành lòng đàn ông phải có sự nghiệp, có địa vị xã hội và đây cũng là mẫu người được phụ nữ mong đợi nhất. Thế nhưng nếu chỉ biết xem trọng công việc thì cần phải xem xét lại. Thậm chí, có những người đàn ông có thể hi sinh tình cảm cá nhân vì sự nghiệp của mình, khi đó người phụ nữ sẽ là người chịu đau khổ.

Hơn thế nữa, nhiều người đàn ông còn sẵn sàng đến với người mà anh ấy không yêu nhưng cô ta lại có điều kiện và có thể giúp anh ấy thăng tiến trong công việc, có một chức vị cao.

5. Đàn ông chỉ toàn nói những lời đường mật

Phái đẹp lại “yêu bằng tai” nên thích được người đàn ông tán tỉnh bằng những lời đường mật. Nhưng thường thì đó chỉ là những lời nói suông và giả bộ thôi còn thực chất chưa được kiểm chứng. Nhiều người trong số đó còn không chung thủy trong tình yêu và vì thế chị em nên cẩn trọng. Nếu làm bạn bè có thể được chứ đừng quá tin vào những lời nói suông.