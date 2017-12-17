Đây là những kiểu phụ nữ cả đời chịu khổ - Bạn có nằm trong số đó hay không?

Phụ nữ yêu 17/12/2017 08:23

Có những kiểu phụ nữ dù lấy chồng tốt thì cuộc đời cũng lắm gian truân. Bạn hãy xem mình có nằm trong số đó không nhé!

Phụ nữ hiện đại phải nắm trong tay vận mệnh của mình mới mong sống hạnh phúc. Thế nhưng có những kiểu phụ nữ dù lấy chồng tốt thì cuộc đời cũng lắm gian truân. Bạn hãy xem mình có nằm trong số đó không nhé!

Phụ nữ có thể làm mọi việc, mọi chuyện

Người phụ nữ việc gì cũng muốn tìm hiểu cũng muốn học để làm sẽ khiến đàn ông cảm thấy bạn như một người đàn bà vạn nặng vậy. Vì vậy họ sẽ ỷ lại vào bạn và nhởn nhơ bên ngoài, giao phó hết việc nhà, việc con cái cho bạn. Thậm chí anh ấy còn để cho vợ làm trụ cột gia đình. Thế nên với những người phụ nữ này chắc chắn cả đời sẽ có cuộc sống vất vả, khổ cực vì việc gì cũng muốn “vơ hết vào người”.

Người phụ nữ luôn muốn rạch ròi mọi chuyện

Những người phụ nữ luôn muốn rạch ròi mọi chuyện, trắng đen phải phân minh rõ ràng đôi khi sẽ khiến người đàn ông cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Thậm chí đàn ông không muốn đi chung một con đường với người phụ nữ như thế bởi chắc chắn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vì chẳng ai có thể hoàn hảo hoàn mỹ cả nên có những khuyết điểm, những sai lầm.

Đây là những kiểu phụ nữ cả đời chịu khổ - Bạn có nằm trong số đó hay không? - Ảnh 1
Những người phụ nữ luôn muốn rạch ròi mọi chuyện, trắng đen phải phân minh rõ ràng đôi khi sẽ khiến người đàn ông cảm thấy chán nản, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người phụ nữ lúc nào cũng đòi hỏi đàn ông phải cho cô ấy biết anh ấy làm gì, đi đâu, vào thời gian nào hay lúc nào cũng muốn phân định thắng thua trong mỗi cuộc tranh luận,… Để rồi khi không đạt được mục đích lại tự suy diễn, suy nghĩ. Sẽ khiến phụ nữ chìm trong những nỗi đau, những cái dằn vặt bản thân và cả đời phải sống khổ, không thể hạnh phúc được.

Người phụ nữ hay suy diễn

Người phụ nữ hay suy diễn cũng sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc, nhất là trong tình yêu. Khi yêu hay đã kết hôn người phụ nữ suy diễn sẽ luôn để ý đến từng lời nói, cử chỉ của người khác, đặc biệt là người đàn ông của mình. Từ đó họ thường suy diễn theo những chiều hướng tiêu cực.

Ở những người phụ nữ này luôn để ý mọi thứ xung quanh, quan tâm xem mọi người đánh giá, nhận xét mình như thế nào. Và chỉ một sự tác động nhỏ từ người khác, từ môi trường làm việc cũng khiến họ suy nghĩ. Chính điều này khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng đầy rẫy cảm giác vui buồn, giận hờn, ức chế đan xen lẫn lộn nên cả đời không lúc nào họ được thoải mái.

Đây là những kiểu phụ nữ cả đời chịu khổ - Bạn có nằm trong số đó hay không? - Ảnh 2
Người phụ nữ hay suy diễn cũng sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc, nhất là trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ quá hiểu chuyện

Những người phụ nữ hiểu chuyện luôn biết cách đối nhân xử thế, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ và xã hội. Ở họ luôn mong muốn sự vẹn toàn nên không bao giờ to tiếng hay khiến chồng phật ý. Bởi vậy trong mắt chồng họ là người phụ nữ tuyệt vời hoàn hảo nhất. Chính suy nghĩ này khiến phụ nữ hiểu chuyện dễ bị chồng chỉ trích, trách móc mỗi khi làm sai, làm không đúng một việc gì đó; thậm chí bị coi là vô dụng. Dù phụ nữ có hiểu chuyện bao nhiêu thì chồng vẫn cho là chưa đủ. Bởi thế người phụ nữ này sẽ luôn sống trong sự cố gắng, phấn đấu để hoàn thiện càng hoàn thiện hơn nữa, chu toàn càng chu toàn hơn nên sẽ chẳng bao giờ được an yên, tự tại.

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Đàn bà biết chăm chút, đàn ông đủ quan tâm, mới là vợ chồng thuận lòng thuận dạ. Mỗi bận khó khăn, cũng hãy nghĩ không sao, ta vẫn luôn ở lại bên nhau, đó mới là hôn nhân.

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