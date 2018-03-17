3 lời khuyên để phụ nữ lấy lại tự tin sau cuộc hôn nhân đổ vỡ

Phụ nữ yêu 17/03/2018 07:09

Khi cuộc hôn nhân thất bại, không ai muốn như vậy. Nhưng đừng bi lụy trong nỗi đau, phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ bước qua, vì đổ vỡ trong hôn nhân không phải là chấm dứt.

Vậy sau khi ly hôn, phụ nữ cần những lời khuyên nào để lấy lại tự tin, hãy cùng tham khảo để giúp mình hoặc người thân của bạn vượt qua thời kỳ khó khăn này nhé!

Chấp nhận sự thật

Điều gì đã xảy ra, chúng ta hãy vui vẻ, ngẩng đầu chấp nhận sự thật và suy nghĩ theo 1 cách lạc quan nhất có thể.

Không ai muốn phải chia tay nhưng khi không còn cách nào cứu vãn được thì rời xa nhau đôi khi lại là cách tốt. Ngay cả khi đã có con cái rồi, vấn đề nuôi con cũng rất vất vả. Nếu phụ nữ chấp nhận nuôi con thì phải cố gắng chiến đấu tiếp để giúp cả bản thân mình và cả con cái sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

3 lời khuyên để phụ nữ lấy lại tự tin sau cuộc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 1

Không ai muốn phải chia tay nhưng khi không còn cách nào cứu vãn được thì rời xa nhau đôi khi lại là cách tốt - Ảnh Internet

Cuộc đời có nhiều biến cố nhưng cũng có nhiều những bất ngờ đang chờ đợi, vì thế đừng bao giờ mất niềm tin vì biết đâu ngày mai có những may mắn lớn đang chờ đợi bạn. Bởi vậy, điều quan trọng là đừng tiếc nuối về những việc đã qua.

Học cách quý trọng bản thân

Thời gian sẽ là liều thuốc khiến cho bạn xoa dịu đi những nỗi đau, và chính bản thân bạn phải tự biết học cách quý trọng mình trước tiên. Đừng khiến cho người khác nhìn bạn với ánh mắt thương hại mà phải tự mình chăm lo cho bản thân.

Đừng vì đau khổ bởi cuộc hôn nhân đã qua mà trở nên tiều tụy, yếu đuối và cũng đừng vì cô đơn mà vội vàng chấp nhận những cuộc tình quá sớm.

Bởi vì như thế người thiệt thòi nhất vẫn chính là người phụ nữ. Hãy lắng lại, dành thời gian suy nghĩ về những điều tích cực, dành thời gian cho bản thân được thư giãn, thoải mái, làm đẹp.

Hãy đặt cho mình 1 mục tiêu sống mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó. 

3 lời khuyên để phụ nữ lấy lại tự tin sau cuộc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 2

Thời gian sẽ là liều thuốc khiến cho bạn xoa dịu đi những nỗi đau - Ảnh Internet

Có thể sau chuyện đau lòng kia, trở lại cuộc sống bình thường đối với bạn vô cùng khó khăn, nhưng việc tìm kiếm 1 người đàn ông khác để làm chỗ dựa là hoàn toàn không nên khi bạn chưa đủ tỉnh táo. Ngay thời điểm đó, lý trí và con tim bạn cũng không thể xử lý quá nhiều chuyện cùng 1 lúc. Hãy bình tĩnh và thư giãn.

Dành thời gian cho bạn bè và gia đình

Bạn bè và gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng ta mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Dù thế nào đi chăng nữa, bố mẹ sẽ không bao giờ quay lưng với bạn.

Khi có chuyện buồn, hãy tìm tới bạn bè hoặc gia đình để chia sẻ, có như thế nỗi buồn sẽ chia bớt đi và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Chính những người thân đó sẽ giúp đưa ra lời khuyên chính xác nhất cho bạn trong mọi trường hợp.

Dù đôi khi ở 1 mình cũng tốt nhưng nếu chia sẻ được và nhận được sự cảm thông của những người xung quanh thì bạn sẽ mau hồi phục hơn. Yên tâm đi, họ sẽ lắng nghe và giúp đỡ bạn.

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