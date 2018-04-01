Vợ làm đủ những 'kế sách' này, có cho tiền chồng cũng không ngoại tình

Phụ nữ yêu 01/04/2018 17:22

Đàn ông ngoại tình đa phần là vì muốn thay đổi khẩu vị tình dục trong một khoảng thời gian nào đó trong đời.

Lí do gì đi nữa thì ngoại tình vẫn là điều không ai chấp nhận nổi. Các cụ vẫn có câu "phòng hơn tránh". Nên các chị em hãy thử áp dụng những kế sách này xem liệu ông chồng mình còn dám ngoại tình nữa không?

1Sẵn sàng “tham chiến” bất cứ lúc nào

Vợ làm đủ những 'kế sách' này, có cho tiền chồng cũng không ngoại tình - Ảnh 1

Trừ những ngày “đèn đỏ”, bạn hãy sẵn sàng cho mọi cuộc yêu của chồng khi chàng gợi ý.- Ảnh: Internet

Trừ những ngày “đèn đỏ”, bạn hãy sẵn sàng cho mọi cuộc yêu của chồng khi chàng gợi ý. Bởi đàn ông thường suy nghĩ tình dục và tình yêu giống nhau. Nếu bạn khước từ có nghĩa là bạn không yêu anh ấy. Bởi vậy hãy “hư” một chút với chồng của mình. Khi đó anh ta nào còn sức để "léng phéng" với các ả khác ngoài kia.

2. Thay đổi những tư thế mới lạ

Đàn ông dễ say lòng bởi những điều mới mẻ, những thứ mà người vợ ở nhà chưa bao giờ thích làm cùng anh ta. Đừng ngại mở lòng mình mà cùng chồng trải nghiệm những cảm giác mới bởi biết đâu, chính bạn cũng sẽ thích thú với những điều này thì sao.

3. Đừng kiểm soát chồng mình quá chặt

Vợ làm đủ những 'kế sách' này, có cho tiền chồng cũng không ngoại tình - Ảnh 2

Đàn ông càng bị kìm kẹp, càng bị bó buộc thì lại càng cố gắng vùng vậy ra khỏi cái vòng chật chội đó. - Ảnh: Internet

Các bà vợ nên nhớ một điều, cái gì quá cũng không tốt. Bạn quan tâm tới chồng mình không có nghĩa là bạn kiểm soát hoàn toàn đời sống riêng tư của anh ấy. Đàn ông càng bị kìm kẹp, càng bị bó buộc thì lại càng cố gắng vùng vậy ra khỏi cái vòng chật chội đó. Hãy dành cho anh ấy khoảng thời gian riêng để cùng bạn bè và những sở thích cá nhân. Anh ấy đã trưởng thành, và bạn là vợ chứ không phải là bảo mẫu hay mẹ anh ấy.

4. Đừng biến chồng thành “đầy tớ”

Hôn nhân là tình yêu và trách nhiệm, nhưng đừng vì chữ trách nhiệm nặng quá mà lúc nào cũng bắt chồng phải phục vụ mọi điều trong cuộc sống của bạn. Bình đẳng trong hôn nhân cũng là một cách để giữ lửa tình yêu. Nếu quá sức chịu đựng, có thể anh ấy sẽ chia tay bạn bất cứ lúc nào.

5. Quan tâm đến cảm xúc của chồng

Vợ làm đủ những 'kế sách' này, có cho tiền chồng cũng không ngoại tình - Ảnh 3

Phụ nữ thích được thấu hiểu nhưng đàn ông cũng thế.- Ảnh: Internet

Những lúc giận dỗi, đôi khi chúng ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà không để ý xem chồng mình đang có những tâm tư, suy nghĩ gì. Phụ nữ thích được thấu hiểu nhưng đàn ông cũng thế. Anh ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc nếu như có một người vợ tâm lí, luôn hiểu những sở thích, thói quen của mình dù mình có nói ra hay không. Một món quà bất ngờ dù không có dịp nào đặc biệt, hay những chuyến du lịch ngoài kế hoạch cùng với nhau sẽ đưa hai bạn đến với những không gian, cảm xúc mới. Cuộc sống hôn nhân mà thú vị và hấp dẫn như vậy, còn đàn ông nào muốn ngoại tình nữa đây?

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