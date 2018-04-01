Phát hiện chồng có bồ nhí, làm anh ta sợ chết khiếp với loạt 'đòn hiểm' này

Phụ nữ yêu 01/04/2018 16:52

Chẳng ai muốn mình trở thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân đầy sự lừa dối. Thế nhưng làm thế nào để khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ vẫn giữ được bình tĩnh và giảm bớt đau đớn thì chưa chắc ai cũng biết.

1. Bình tĩnh xem xét vấn đề

Sau một loạt những hành động để xác minh rằng chồng mình thực sự có người khác ở ngoài, bạn nên giải tỏa nỗi đau của mình. Đừng để nỗi buồn và uất hận nhấn chìm bạn, bạn sẽ thiếu sự tỉnh táo cần có. Tìm đến cô bạn thân, người anh chị em thân thiết hay đơn giản là đến một nơi vắng vẻ khóc cho thỏa nỗi lòng. Khi những cảm xúc tiêu cực được thoát ra ngoài, bạn sẽ tỉnh táo để đưa ra những bước hành động tiếp theo.

Phát hiện chồng có bồ nhí, làm anh ta sợ chết khiếp với loạt 'đòn hiểm' này - Ảnh 1

Đừng để nỗi buồn và uất hận nhấn chìm bạn, bạn sẽ thiếu sự tỉnh táo cần có. - Ảnh: Internet

2. Đối thoại trực tiếp với chồng 

Bạn đợi chồng mình và ả nhân tình tự giác chia tay nhau? Hẳn là điều ấy chẳng bao giờ có thể xảy ra nổi. Bởi vậy, hãy nói chuyện với chồng mình về chuyện này để tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất.

Trong câu chuyện này, bạn không chỉ đang giữ chồng cho bản thân mình, mà còn giữ người cha cho các con của mình nữa. Bởi vậy, bạn cần chỉ ra một cách thẳng thắn lỗi lầm mà chồng đang vấp phải với thái độ cứng rắn, vững vàng chứ đừng tỏ ra yếu đuối, ủy mị khiến anh ta nghĩ rằng bạn không thể sống thiếu họ.

Phát hiện chồng có bồ nhí, làm anh ta sợ chết khiếp với loạt 'đòn hiểm' này - Ảnh 2

Hãy nói chuyện với chồng mình về chuyện này để tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất. - Ảnh: Internet

Cuộc nói chuyện này sẽ giúp bạn nhìn ra sự thiếu sót của cả 2 bên. Không ủy mị nhưng cũng đừng có nóng giận. Mọi hành vi quá đà đều có thể khiến cuộc hôn nhân của bạn rơi xuống vực thẳm.

3. Chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn

Phụ nữ phải biết tự trân trọng mình trước khi khiến người khác yêu mình. Điều dại dột nhất là bạn bỏ bê chính mình chìm sâu trong nỗi buồn, điều đó sẽ khiến chồng càng chán nản khi mỗi lần về nhà lại nhìn thấy bộ dạng thất thểu của bạn. Hãy ưu tiên bản thân mình một chút, đi spa và mua những bộ váy đẹp để anh ta thấy, dẫu không có anh ta, bạn vẫn sẽ ổn.

Phát hiện chồng có bồ nhí, làm anh ta sợ chết khiếp với loạt 'đòn hiểm' này - Ảnh 3

Phụ nữ phải biết tự trân trọng mình trước khi khiến người khác yêu mình. - Ảnh: Internet

4. Kiểm soát tốt tài chính trong gia đình

Những cô bồ nhí chỉ mon men bên đàn ông thành đạt khi họ có tiền tài danh vọng, có thể chu cấp một cuộc sống đầy đủ cho anh ta. Bạn là vợ, là tay hòm chìa khóa trong nhà. Giây phút bạn phát hiện chồng mình ngoại tình, hãy kiểm soát tài chính trong khả năng của bạn để khiến anh ta không còn có thể “rút lõi” mang cho người ngoài nữa. Không có tiền, không có những món quà xa xỉ hàng tháng, những cô nàng kia sớm muộn cũng sẽ rút đuôi cáo đi mất mà thôi.

5. Khuyên con cái nên tâm sự với bố nhiều hơn

Dù trong gia đình xảy ra chuyện gì, bạn cũng đừng nói xấu bố với những đứa con. Hãy giữ hình ảnh đẹp của người chồng bạn vì đây chính là hình mẫu để con cái bạn học tập. Bạn cũng không cần gây sức ép rằng con sẽ ở với tôi hay với anh, hay dọa nạt li hôn. Bạn hãy nói con dành thời gian tâm sự với bố nhiều hơn. Về việc học tập, về những câu chuyện thường ngày hay trên lớp học. Chồng bạn sẽ phải giật mình nhìn lại mình đang đánh đổi sự bình yên thế nào cho những phút giây lạc lối nhất thời. Đàn ông có thể đôi phút chán vợ mình, nhưng con cái vẫn là điều họ dành cả đời để hy sinh.

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