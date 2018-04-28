Phụ nữ nhất định phải 'bỏ túi' bí quyết làm trắng da hiệu quả, an toàn từ tự nhiên này

Cách làm trắng da hiệu quả, an toàn từ tự nhiên là lựa chọn hoàn hảo dành cho phụ nữ – Ảnh: Internet

Bạn sẽ không phải đau đầu vì chọn màu sắc quần áo để mặc, không phải tự ti mỗi khi diện những chiếc áo trễ vai vì làn da sạm đen, xỉn màu. Vì đã có các bí quyết làm trắng da hữu hiệu, an toàn từ tự nhiên dưới đây.

Dưới đây là cách làm trắng da bằng mật ong đúng cách các bạn cùng thực hiện theo.

Trong mật ong có nhiều: Vitamin A, B, C, E và các khoáng chất có hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ làn da khỏi ánh mặt trời và làm trắng da cực nhanh chóng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 thìa mật ong

- 1 quả cà chua chín

- 1/2 quả chanh tươi

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mặt nạ dưỡng trắng da từ mật ong, cà chua, chanh – Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn rửa sạch cà chua, gọt vỏ rồi ép lấy nước. Sau đó, trộn cùng với 1 thìa mật ong nguyên chất rồi vắt 2 - 3 giọt nước cốt chanh vào. Khuấy đều để các thành phần hòa lẫn với nhau thành một hỗn hợp.

Tiếp đến, rửa mặt với nước ấm, lấy hỗn hợp vừa làm thoa đều lên da mặt, cổ, tay, chân hay toàn thân. Đợi trong khoảng 20 phút thì đi rửa lại với nước.

Đắp mặt bằng hỗn hợp mật ong, cà chua và chanh là cách làm trắng da tối ưu, đồng thời chống nắng hiệu quả – Ảnh: Internet

Thực hiện thường xuyên tuần 2 - 3 lần/tuần, cách làm trắng da từ mật ong này sẽ giúp bạn đạt được điều mong muốn.

2. Cách làm trắng da hiệu quả bằng nha đam

Nha đam có tác dụng làm mịn, cung cấp dưỡng chất giúp giảm mụn nhọt, se khít lỗ chân lông và dưỡng trắng da cực hiệu quả. Cách làm mặt nạ từ nha đam dưới đây sẽ giúp các chị em sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100g nha đam tươi

- 1 thìa mật ong nguyên chất

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho công thức làm trắng da bằng nha đam – Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bạn lấy nhánh nha đam tươi đem đi rửa sạch và gọt vỏ. Sau khi gọt hết lớp vỏ bên ngoài thì bắt đầu thái nha đam ra từng lát mỏng cho vào nồi đun sôi cùng với lượng nước vừa phải. Tiếp đến, lấy phần nước cô đặc của nha đam trộn đều cùng với mật ong tạo thành hỗn hợp.

Cách làm trắng da mặt bằng mật ong và nha đam mang đến hiệu quả vô cùng cao – Ảnh: Internet

Vào mỗi buổi tối sau khi làm sạch da mặt và da toàn thân. Bạn chỉ cần thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị ở trên lên da trong khoảng 20 - 30 phút rồi đi rửa sạch lại với nước.

Thực hiện cách làm trắng da này thường xuyên sẽ mang lại cho bạn kết quả bất ngờ chỉ sau 1 tuần.

3. Cách làm trắng da bằng cà rốt cực hiệu quả

Cà rốt là một trong những thực phẩm cung cấp nhiều vitamin và dưỡng chất cho cơ thể. Bên cạnh đó, cà rốt là nguyên liệu không thể thiếu trong việc làm đẹp của phái đẹp. Cùng theo dõi cách làm trắng da từ cà rốt dưới đây.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1 củ cà rốt tươi

- 1 thìa bột mì

Nguyên liệu làm trắng da bằng cà rốt và bột mì – Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Đem củ cà rốt đi gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt lấy 1/2 mang đi xay nhuyễn. Sau đó, trộn cà rốt với 1 thìa bột mì khuấy đều để thành một hỗn hợp sánh mịn.

Sau khi đã làm xong hỗn hợp bạn chỉ cần đắp hỗn hợp lên da mặt, da chân, tay hay bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Đợi trong khoảng 15 - 20 phút thì đi rửa lại với nước sạch.

Bạn có thể áp dụng cách làm trắng da này 2 - 3 lần/tuần. Sau thời gian ngắn, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được hiệu quả mà phương pháp này mang lại.

Làm trắng da cần phải có một quá trình không thể nóng vội. Vì vậy, chị em cần phải kiên trì để thực hiện các phương pháp trên trong một thời gian nhất định.

Chúc bạn thành công và sở hữu làn da trắng hồng như mong muốn!