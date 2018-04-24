'Bí kíp' chăm sóc da đúng cách cho từng độ tuổi giúp phụ nữ trẻ đẹp thách thức thời gian

Chăm sóc da 24/04/2018 11:15

Tình trạng, cấu trúc da sẽ thay đổi tùy theo từng độ tuổi, do đó, ở mỗi thời điểm, bạn cần áp dụng các phương pháp chăm sóc sao cho phù hợp và đúng cách.

Tùy thuộc vào độ tuổi mà các tính chất trên làn da như độ ẩm, độ pH, độ đàn hồi... sẽ khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào tuổi tác mà bạn nên tìm hiểu kỹ càng về làn da, từ đó áp dụng các phương pháp chăm sóc đúng đắn, khoa học nhất. 

Chăm sóc da đúng cách trước 18 tuổi

Thông thường, phái đẹp ở độ tuổi "chưa 18" gặp rất ít vấn đề về da. Nếu có, thường là mụn đầu đen quanh mũi, cằm và hai bên má. Ngoài ra, ở độ tuổi này, tuyến mồ hôi hoạt động thường xuyên làm da bóng nhờn. 

Do đó, bạn gái đang trong độ tuổi trước 18 nên chú tâm vào việc làm sạch và giữ độ ẩm cho da. Nên trang bị loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, cấp ẩm bằng nước cân bằng, tinh dầu hoặc Vitamin E là lựa chọn hoàn hảo nhất. 

Một điều đáng lưu ý là, ở giai đoạn này, cấu trúc da rất dễ bị tổn thương bởi kem có tính tẩy mạnh và cồn. 

'Bí kíp' chăm sóc da đúng cách cho từng độ tuổi giúp phụ nữ trẻ đẹp thách thức thời gian - Ảnh 1
Để làn da khỏe đẹp, không tì vết, việc chăm sóc đúng cách theo từng độ tuổi là điều không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

Chăm sóc da đúng cách ở tuổi 18 - 25

Ở độ tuổi này, công việc, học tập khiến cường độ làm việc của bạn tăng lên, từ đó có thể gây ra việc rối loạn nội tiết tố khiến làn da bắt đầu lão hóa, xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Ngoài ra, mụn nhọt, mụn trứng cá, mụn sưng đỏ tuổi trưởng thành cũng là vấn đề cực kỳ nguy hiểm ở giai đoạn này. Bên cạnh đó, ánh nắng mặt trời cũng chính là tác nhân xấu khiến làn da tổn thương nặng nề hơn. 

Chống nắng, cân bằng, thanh lọc cơ thể, nuôi dưỡng làn da kết hợp từ trong ra ngoài chính là những bí quyết chăm sóc da đúng đắn cho phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 25. 

'Bí kíp' chăm sóc da đúng cách cho từng độ tuổi giúp phụ nữ trẻ đẹp thách thức thời gian - Ảnh 2
Ngoài việc dùng mỹ phẩm, kem dưỡng, phụ nữ ở độ tuổi từ 18 - 25 cần nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Đây là cách đúng đắn nhất giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Chăm sóc da đúng cách ở tuổi 26 - 30

Ở giai đoạn này, đa phần phụ nữ đều đã trải qua quá trình sinh nở. Do đó, làn da sẽ bị ảnh hưởng khá nặng nề. Thậm chí, nhiều mẹ bỉm sữa sau sinh còn gặp phải tình trạng nám, tàn nhang, đốm nâu và lão hóa cực kỳ khó điều trị. 

Từ tuổi 26 trở đi, phụ nữ cần tẩy tế bào chết định kỳ 3 lần mỗi tuần, vì giai đoạn này da sẽ nhanh bong tróc hơn trước. Ngoài ra, áp dụng các cách cấp ẩm phù hợp thường xuyên mỗi ngày là điều quan trọng nhất giúp làn da phụ nữ sau sinh khỏe đẹp. 

'Bí kíp' chăm sóc da đúng cách cho từng độ tuổi giúp phụ nữ trẻ đẹp thách thức thời gian - Ảnh 3
Cách chăm sóc da đúng đắn dành cho phụ nữ từ 26 đến 30 tuổi là chống nắng, cấp ẩm - Ảnh: Internet

Chăm sóc da cho tuổi 30 trở đi

Ở độ tuổi này, lượng nội tiết tố nữ estrogen bắt đầu thiếu hụt, đây là điều kiện tốt để các vấn đề như nếp nhăn, nám sạm, thâm đen... xuất hiện trên bề mặt da. Nếu ở giai đoạn này, bạn không có những phương pháp chăm sóc đúng cách, lão hóa sẽ đến rất nhanh. 

Chính vì vậy, ăn nhiều thực phẩm chứa collagen - loại chất sản sinh, cân bằng nội tiết tố estrogen là điều quan trọng nhất giúp làn da trở nên căng mịn từ sâu bên trong. 

Ngoài ra, đắp mặt nạ hoặc sử dụng kem dưỡng giàu chất chống oxy hóa là lựa chọn hữu hiệu giúp ngăn ngừa lão hóa tối đa.

'Bí kíp' chăm sóc da đúng cách cho từng độ tuổi giúp phụ nữ trẻ đẹp thách thức thời gian - Ảnh 4
Từ tuổi 30 trở đi, nội tiết tố nữ estrogen thiếu hụt sẽ khiến làn da nhanh chóng lão hóa. Do đó, ở giai đoạn này, cấp collagen và chất chống oxy hóa là điều quan trọng, đúng đắn nhất trong công cuộc làm đẹp của phụ nữ U40 - Ảnh: Internet

Chú tâm vào việc làm đẹp thôi chưa đủ, tìm hiểu rõ tính chất của làn da theo từng độ tuổi và chăm sóc khoa học, đúng cách mới là điều quyết định giúp phụ nữ sở hữu nhan sắc lung linh, bất chấp năm tháng.

Nếu quá bận rộn không có thời gian đi spa chăm sóc da, hãy áp dụng 6 cách sau để da luôn tươi trẻ

Nếu quá bận rộn không có thời gian đi spa chăm sóc da, hãy áp dụng 6 cách sau để da luôn tươi trẻ

Phụ nữ nên nhớ dù cho đã làm vợ, làm mẹ, bận rộn đến thế nào, bạn vẫn có một trách nhiệm cực kì quan trọng với nhan sắc, cơ thể của mình. Do đó, chăm sóc da là một điều không thể bỏ qua với bất kì phụ nữ nào.

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