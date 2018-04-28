Sự thật về hôn nhân mà đàn ông hiếm khi thừa nhận

Điều này có thể không phải là tình trạng chung của tất cả các gia đình, thế nhưng thực tế cho thấy nhiều bà mẹ nấu ăn không được bằng con dâu mình. Dù kinh nghiệm đứng bếp lâu năm nhưng tài nghệ thậm chí còn thua kém con dâu.

Sẽ có người chồng luôn tôn thờ tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ mình và khen ngợi ngay trước mặt vợ. Một số người đàn ông khéo léo hơn sẽ chọn giải pháp an toàn để không mất lòng ai đó là khen cả vợ cả mẹ.

Đàn ông được coi là người trung thành tuyệt đối với mẹ mình và ăn cơm mẹ nấu từ nhỏ cho đến lớn. Thế nên họ sẽ khó mà thừa nhận sự thật rằng vợ là người đầu bếp tốt hơn nhiều so với mẹ. Đặc biệt nếu trong khi có mặt cả hai người thì đàn ông sẽ càng không dám thừa nhận.

Dựa trên nhan sắc để chọn vợ là sai lầm

Khi còn độc thân, đàn ông sẽ thường bị thu hút bởi những cô nàng xinh đẹp, có thân hình quyến rũ. Họ lao vào yêu say đắm để rồi đi đến quyết định kết hôn. Nhưng đến khi lấy nhau một thời gian mới nhận ra được rằng vẻ đẹp kia không thể bù lấp được những thiếu sót trong tính cách và nhân phẩm của một con người.

Việc chọn vợ dựa trên vẻ đẹp bên ngoài là điều không đúng - Ảnh: Internet

Lòng tự trọng và tính sĩ diện của đàn ông rất lớn cho nên đa số đàn ông ghét cay ghét đắng việc thừa nhận lỗi lầm. Nhất là với những chuyện hệ trọng của cuộc đời mình, chắc chắn họ sẽ không đủ can đảm để nói ra sai lầm đó. Vì thế, đàn ông chỉ có thể bảo vệ sự lựa chọn của mình đến cùng.

Vợ đã yên giấc khi chồng đi làm về khuya

Những mối quan hệ xã hội và công việc thường khiến đàn ông trở về nhà muộn hơn so với phụ nữ. Sau những cuộc gặp gỡ, nhậu nhẹt, điều họ mong muốn nhất khi trở về nhà là vợ đã yên giấc nồng.

Cảnh tượng ấy khiến cho các ông chồng thấy yên tâm và không bị làm phiền bởi những lời ca thán trong khi tâm trạng đang lâng lâng men say.

Thiếu vợ mình sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay

Người vợ thường được ví như hậu phương vững chắc giúp chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp - Ảnh: Internet

Đối với những người đàn ông thành đạt hay những người có đường công danh không mấy thuận lợi thì thực tế đã chứng minh người vợ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cánh mày râu. Người vợ thường được ví như hậu phương vững chắc giúp chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, không có nhiều người đàn ông dám thừa nhận vai trò lớn lao này của vợ. Thậm chí nhiều ông chồng khi thể hiện với người ngoài vẫn luôn cho mình là hơn vợ về mọi phương diện, thiếu vợ họ vẫn có thể sống tốt. Thực sự đó là suy nghĩ không mấy tích cực của đàn ông.