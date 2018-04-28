Sự thật về hôn nhân mà đàn ông hiếm khi thừa nhận

Phụ nữ yêu 28/04/2018 05:30

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cuộc đời hai người như bước sang một trang khác. Đàn ông sẽ nhận ra nhiều điều nhưng không phải lúc nào cũng chịu thừa nhận. Dưới đây là một số sự thật về hôn nhân rất thú vị nhưng cánh mày râu hiếm khi thừa nhận.

Vợ nấu ăn giỏi hơn mẹ

Điều này có thể không phải là tình trạng chung của tất cả các gia đình, thế nhưng thực tế cho thấy nhiều bà mẹ nấu ăn không được bằng con dâu mình. Dù kinh nghiệm đứng bếp lâu năm nhưng tài nghệ thậm chí còn thua kém con dâu.

Đàn ông được coi là người trung thành tuyệt đối với mẹ mình và ăn cơm mẹ nấu từ nhỏ cho đến lớn. Thế nên họ sẽ khó mà thừa nhận sự thật rằng vợ là người đầu bếp tốt hơn nhiều so với mẹ. Đặc biệt nếu trong khi có mặt cả hai người thì đàn ông sẽ càng không dám thừa nhận.

Sự thật về hôn nhân mà đàn ông hiếm khi thừa nhận - Ảnh 1
Đàn ông khó mà thừa nhận sự thật rằng vợ là người đầu bếp tốt hơn nhiều so với mẹ - Ảnh: Internet

Sẽ có người chồng luôn tôn thờ tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ mình và khen ngợi ngay trước mặt vợ. Một số người đàn ông khéo léo hơn sẽ chọn giải pháp an toàn để không mất lòng ai đó là khen cả vợ cả mẹ.

Dựa trên nhan sắc để chọn vợ là sai lầm

Khi còn độc thân, đàn ông sẽ thường bị thu hút bởi những cô nàng xinh đẹp, có thân hình quyến rũ. Họ lao vào yêu say đắm để rồi đi đến quyết định kết hôn. Nhưng đến khi lấy nhau một thời gian mới nhận ra được rằng vẻ đẹp kia không thể bù lấp được những thiếu sót trong tính cách và nhân phẩm của một con người.

Sự thật về hôn nhân mà đàn ông hiếm khi thừa nhận - Ảnh 2

Việc chọn vợ dựa trên vẻ đẹp bên ngoài là điều không đúng - Ảnh: Internet

Lòng tự trọng và tính sĩ diện của đàn ông rất lớn cho nên đa số đàn ông ghét cay ghét đắng việc thừa nhận lỗi lầm. Nhất là với những chuyện hệ trọng của cuộc đời mình, chắc chắn họ sẽ không đủ can đảm để nói ra sai lầm đó. Vì thế, đàn ông chỉ có thể bảo vệ sự lựa chọn của mình đến cùng.

Vợ đã yên giấc khi chồng đi làm về khuya

Những mối quan hệ xã hội và công việc thường khiến đàn ông trở về nhà muộn hơn so với phụ nữ. Sau những cuộc gặp gỡ, nhậu nhẹt, điều họ mong muốn nhất khi trở về nhà là vợ đã yên giấc nồng.

Cảnh tượng ấy khiến cho các ông chồng thấy yên tâm và không bị làm phiền bởi những lời ca thán trong khi tâm trạng đang lâng lâng men say.

Thiếu vợ mình sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay

Sự thật về hôn nhân mà đàn ông hiếm khi thừa nhận - Ảnh 3
Người vợ thường được ví như hậu phương vững chắc giúp chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp - Ảnh: Internet

Đối với những người đàn ông thành đạt hay những người có đường công danh không mấy thuận lợi thì thực tế đã chứng minh người vợ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cánh mày râu. Người vợ thường được ví như hậu phương vững chắc giúp chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, không có nhiều người đàn ông dám thừa nhận vai trò lớn lao này của vợ. Thậm chí nhiều ông chồng khi thể hiện với người ngoài vẫn luôn cho mình là hơn vợ về mọi phương diện, thiếu vợ họ vẫn có thể sống tốt. Thực sự đó là suy nghĩ không mấy tích cực của đàn ông.

5 bí mật phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói với chồng

5 bí mật phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói với chồng

Có những điều chỉ được nghĩ chứ không được nói. Muốn giữ gìn cuộc hôn nhân của mình phụ nữ tuyệt đối phải giữ bí mật về 5 câu nói này.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này