5 bí mật phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói với chồng

Không ít người phụ nữ sau khi lấy chồng có chung suy nghĩ này. Tuy nhiên hãy nhớ câu nói này chỉ được phép nghĩ chứ không được phép nói. Bởi vì, câu nói ấy có thể ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến cuộc hôn nhân mà bạn đang gìn giữ.

1.“Sai lầm lớn nhất của em là kết hôn với anh”

2.“Có chồng hay không thì mẹ con tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn”

Lúc nóng giận hãy biết kiềm chế bản thân đừng đổ thêm dầu vào lửa khi không cần thiết. Đàn ông cũng có sự nhạy cảm nhất định của mình. Câu nói mang tính sát thương vô cùng cao này sẽ khiến đàn ông tổn thương, tự ái và cảm thấy mình bị xúc phạm. Đàn ông có lòng tự trọng vô cùng lớn và họ sẽ phản ứng rất quyết liệt nếu bị đụng đến lòng tự trọng của bản thân.

Đàn ông luôn cho rằng bản thân chính là người trụ cột của gia đình. Tự thân người đàn ông luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm và là chỗ dựa cho vợ con được hạnh phúc.

Câu nói này chẳng khác nào đang coi thường chồng. Khi bạn nói mẹ con bạn không cần họ nữa điều này chứng minh rằng người chồng trong mắt vợ không có vị trí quan trọng. Chồng sẽ thấy người phụ nữ mà họ yêu thương có suy nghĩ coi thường và không coi trọng sự tồn tại của họ.

3.“Người ta thì thế này, còn chồng mình thì…”

Câu nói mang tính chất so sánh thế này sẽ vô cùng dễ khiến đàn ông tự ái, thậm chí anh ấy có thể bị tổn thương.

Đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy để khiến cuộc hôn nhân của bạn trở nên căng thẳng hơn - Ảnh: Internet

Đàn ông vốn không thích bị đem ra so sánh mình với người khác. Dù biết chán nản với chồng, biết chồng mình không bằng chồng của chị này, chị kia thì cũng hãy giữ kín bí mật này. Đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy để khiến cuộc hôn nhân của bạn trở nên căng thẳng hơn.

4.“Tiền tôi kiếm ra tôi thích làm gì thì làm, tiền anh đó tự đi mà tiêu”

Đã là vợ chồng sống với nhau thì không được phép nói câu nói tiền của anh, tiền của tôi. Cho dù cả hai đều có những khoản tiền chi tiêu cho riêng mình. Việc quá rạch ròi trong tài chính sẽ khiến gia đình không gắn kết.

Tránh việc nói đến “tiền” một vật vô cùng nhạy cảm để khiến mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt. Quan trọng hơn hết đừng bao giờ phân định theo kiểu: “Tiền của anh, tiền của tôi”

5.“Đồ thất bại, thật đáng thương”

Dù chồng bạn có thất bại, có khiến bạn tổn thương thì cũng hãy tìm những câu nói phù hợp và nhẹ nhàng hơn - Ảnh: Internet

Đây tuyệt đối phải là bí mật giữ kín của phụ nữ đối với đàn ông. Câu nói “mát” này có thể khiến cho cuộc hôn nhân của bạn bị dồn vào chân tường.

Trên thực tế câu nói này không được sử dụng. Dù chồng bạn có thất bại, có khiến bạn tổn thương thì cũng hãy tìm những câu nói phù hợp và nhẹ nhàng hơn.

Phụ nữ khôn khéo chính là người phụ nữ biết giấu kín bí mật của mình. 5 câu nói trên đây đối với phụ nữ chỉ được suy nghĩ chứ không được nói với chồng. Đó chính là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc cuộc hôn nhân của bạn.