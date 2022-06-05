Vụ xe tải đè nát xe con: Một nam thanh niên may mắn sống sót kì diệu

Nam thanh niên đã may mắn thoát nạn khi chiếc xe con bị đè nát khiến 3 người không qua khỏi.

Theo zingnews, thời điểm xảy ra tai nạn thảm khốc, Hà Văn Th. đã trườn khỏi ghế xuống nằm sát sàn xe nên là người sốt sót duy nhất, trong khi 3 người đi cùng xe tử vong vì bị xe tải đè bẹp. Sáng 5/6, ông Trình Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), cho biết ngay sau khi nhận được tin báo có công dân trên địa bàn gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc Hòa Bình vào chiều 4/6, lãnh đạo thị trấn đã cùng các đoàn thể đã lập tức tới thăm hỏi, chia buồn tới những người gặp nạn, hỗ trợ lo hậu sự cho người xấu số.

Ông Hùng cũng cho biết vụ tai nạn xe tải lật đè xe con khiến 2 người địa phương là lái xe Phạm Văn T. (SN 1991) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, cùng ngụ thị trấn Cành Nàng) tử vong; nạn nhân tử vong thứ ba là chị Pào Thị H. (sinh năm 1985), huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Còn anh Hà Văn Th. (SN 2002; ngụ thị trấn Cành Nàng) may mắn sống sót. "Anh Th. chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn. Theo lời kể thì lúc xảy ra tai nạn, anh Th. đã trườn người ra khỏi ghế nằm sát xuống sàn ôtô nên may mắn thoát chết", ông Hùng thông tin.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 15h45 ngày 4/6, tại Km472+950 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người tử vong. Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 29H-770.16 di chuyển theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bất ngờ bị lật, đè trúng chiếc xe ôtô con mang BKS 30A-615.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, 3 người trên ôtô con tử vong tại chỗ gồm: Lái xe Phạm Văn Toàn, bà Nguyễn Thị Huệ và chị Tào Thị Hương (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Người sống sót duy nhất sau tai nạn là anh Hà Văn Thanh. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc được xác định là xe tải mang BKS 29H-770.16 chở đất đi lấn làn rồi lật đổ đè bẹp ôtô con BKS 36A-615.xx. 4 người thương vong trong vụ tai nạn đều là những người ngồi trên xe con. Cũng theo báo Tuổi trẻ, "Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, công an huyện đã có mặt tại hiện trường tổ chức cẩu xe tải, đưa người bị mắc kẹt trong xe ôtô con ra. Tuy nhiên, 3 người đã tử vong, còn 1 người hiện đã được đưa đi cấp cứu" - lãnh đạo huyện Yên Thủy thông tin nhanh. Nhận được thông tin về vụ việc, phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đến hiện trường trong đêm, phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

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