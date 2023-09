Người vợ do bị chồng thường xuyên đánh đập nên cấu kết với con trai dùng súng tự chế bắn chết chồng.

Hôm nay (13/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) và con trai Phạm Phi Trường (19 tuổi) về tội Giết người.

Vào sáng 4/4, ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi, chồng bà Nga) được người nhà đưa vào Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Các bác sĩ phát hiện ông Dũng có vết thương xuyên từ vai trái qua phổi, thấu lên tới cổ, nghi do súng bắn. Ngoài ra, ở cổ còn có một vật bằng kim loại, nghi là đạn. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Căn nhà xảy ra án mạng - Ảnh: Zing

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một súng tự chế và vật chứng khác tại nhà của nạn nhân.

Nghi ngờ bà Nga và con trai có liên quan đến cái chết của ông Dũng nên cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Bà Nga khai nhận, trong quá trình chung sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới và đánh đập vợ con.

Do bị chồng chèn ép lâu ngày nên bà Nga chủ động nói với con, nếu còn bị ông Dũng đánh sẽ giết chết người này. Sau đó, Trường mua khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn về đưa cho mẹ. Sáng 4/4, bà Nga dùng súng này bắn chết chồng. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

