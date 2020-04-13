Tiền Giang: Vợ bế con về nhà bố mẹ ruột, chồng mang bom xăng ném vào nhà đe dọa

Xã hội 13/04/2020 09:29

Sau khi vợ đưa con về ở với cha mẹ ruột, người chồng mang bom xăng ném vào nhà, khủng bố gia đình vợ khiến 1 người bị thương.

Mới đây, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra vụ con rể dùng bom xăng khủng bố gia đình vợ

Theo thông tin trên Người lao động, chị Huỳnh Thị Ngọc Hân và chồng là Phạm Minh Khánh (29 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) xảy ra mâu thuẫn gia đình nên ly thân. Sau đó, chị Hân bế con về nhà cha mẹ ruột ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.  

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Sau khi chị Hân bế con về nhà, Khánh mang bom xăng khủng bố gia đình vợ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, trong thời gian chị Hân trở về nhà, Khánh nhiều lần đến nhà mắng chửi, đập phá cổng hàng rào, thậm chí còn dùng bom xăng ném vào nhà để khủng bố tinh thần gia đình vợ vào nửa đêm.

Mới đây nhất, vào khoảng 22 giờ ngày 9/4, đối tượng này liên tục chửi bới, ném liên tục 3 trái bom xăng vào nhà bố mẹ vợ khiến người bố bị cháy áo, anh trai chị Hân bị bỏng ở chân, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả thăm khám ban đầu của các bác sĩ, nạn nhân bị bỏng xăng 4% ở cấp độ II và III ở mu bàn chân và cẳng chân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vào tháng 12/2019, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ cả nhà vợ kêu cứu vì bị chồng cũ khủng bố dù đã ly hôn nhiều năm.

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Mặc dù đã ly hôn nhiều năm nhưng D. vẫn thường xuyên đến nhà vợ khủng bố - Ảnh: Internet

Theo đó, chị N.T.P.A (sinh năm 1993, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và chồng cũ là Đ.V.D (sinh năm 1984) ly hôn từ 2016. Sau đó, vì mâu thuẫn nuôi con nên D. thường xuyên đến nhà khủng bố tinh thần cả gia đình vợ. Chưa kể, đối tượng này còn thường xuyên lao vào đánh đập chị A. và người thân trong nhà.

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Từ khóa:   Tiền Giang mâu thuẫn gia đình khủng bố tinh thần

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