Chồng quay cảnh đánh vợ vì tội đi chơi về trễ, lên mạng nói chồng vô tâm

Xã hội 19/11/2019 10:07

Đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ dã man khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Theo lời gã chồng, nguyên nhân là do vợ đi chơi về trễ, thường xuyên nói xấu chồng trên mạng.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ dã man. Được biết, đoạn clip này do chính người chồng đặt camera để quay lại và đăng công khai trên mạng.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Theo nội dung clip, người chồng sau khi bật điện thoại để quay thì bắt đầu mắng chửi, xông vào đánh vợ dã man. Không chỉ dùng chân đạp liên tục vào đầu và mặt nạn nhân mà anh ta còn dùng tấm nhựa đập vào đầu vợ. Dù người vợ đã liên tục khóc lóc, van xin “anh ơi đừng đánh em nữa”, người chồng vẫn không dừng tay.

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Người chồng đánh vợ dã man vì đi chơi về trễ, nói xấu chồng trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip
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Bị chồng đánh đập, người vợ chỉ biết khóc lóc van xin - Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung cuộc trò chuyện, nguyên nhân khiến người chồng nổi giận là do vợ đi sinh nhật về trễ. Bên cạnh đó, người vợ còn lên mạng than thở chồng vô tâm.

Trước sự tức giận của chồng, chị vợ đã cố gắng giải thích rằng thời gian qua do chăm con nhỏ và thiếu tiền nên mệt mỏi. Vì không dám nói với chồng nên chị đi chơi với bạn và lên mạng để trút tâm sự. 

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh danh tính 2 vợ chồng trong clip - Ảnh cắt từ clip

Thông tin từ Tiền phong cho biết một số người sau khi xem clip đã nhận ra 2 vợ chồng này sinh sống tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Họ đã đến khu nhà trọ được cho là nơi cặp vợ chồng này sống nhưng không gặp ai.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính cặp vợ chồng trong clip để làm rõ vụ việc.

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