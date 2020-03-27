Bị ngăn cấm yêu đương, người đàn ông có vợ và nữ sinh lớp 12 ăn lá ngón tự tử

Xã hội 27/03/2020 18:40

Do bị hai bên gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, anh Kh. và nữ sinh T. cùng nhau ăn lá ngón tự tử.

Mới đây, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra vụ đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao. Ông Lầu Bá Trừ, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 25/3 tại bản Cù, anh T.B.Kh. (SN 1994, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) và em X.Y.T. (SN 2002, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) rủ nhau đến bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn rồi cùng ăn lá ngón tự tử. Hậu quả, anh Kh. tử vong tại chỗ, còn em T. được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều giờ cấp cứu, em T. đã được cứu sống.

Theo gia đình, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Khi biết chuyện, gia đình hai bên đều không đồng ý vì anh Kh. đã có vợ con, còn em T. đang là học sinh lớp 12. Bị ngăn cản chuyện tình cảm nên họ đã rủ nhau tự tử.

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Bị ngăn cản chuyện tình cảm, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7/2019, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc tương tự, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử vì bị gia đình cấm cản chuyện tình cảm.

Theo chính quyền xã Nậm Càn, Và Y Ua (SN 2002, trú bản Nậm Càn, xã Nậm Càn) và Vừ Bá Nênh (SN 2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi) có quan hệ yêu đương, muốn kết hôn nhưng gia đình ngăn cản vì cả hai chưa đủ tuổi. Chiều 3/7, đôi nam nữ đã rủ nhau lên rừng ăn lá ngón để tự sát.

Trước khi thực hiện hành động dại dột này, Ua chụp ảnh mình đang ăn lá ngón và đăng lên trang facebook cá nhân để vĩnh biệt người thân. 

Khi đọc được dòng trạng thái của Ua và hình ảnh trên facebook, người nhà hoảng hốt đến trụ sở nhờ chính quyền xã nhờ cứu giúp.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em Và Y Ua đã tử vong do ăn lá ngón. Còn em Vừ Bá Nênh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó vì bị nhiễm độc quá nặng.

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