Trước khi ăn lá ngón tự tử, cô gái 21 tuổi chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi về cho gia đình.

Lãnh đạo xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người phụ nữ ăn lá ngón tự tử gây xôn xao dư luận địa phương. Nạn nhân là chị Cụt Thị M. (SN 1998, trú bản Hín Pèn).

Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị M. xảy ra mâu thuẫn, phải nhờ đến chính quyền xã hòa giải. Tuy nhiên tình hình không được cải thiện.

Khoảng 10 giờ sáng 29/11, chị M. một mình đi vào rừng, chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi cho người thân trong gia đình.

Phát hiện sự việc, người thân tổ chức tìm kiếm, phát hiện chị M. ăn lá ngón tự tử. Tuy được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng chị M. đã tử vong do độc tính phát tác quá mạnh.



Giận chồng, vợ ăn lá ngón tự tử - Ảnh: Báo Nghệ An

Cách đây không lâu, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc tương tự, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử vì bị gia đình cấm cản chuyện tình cảm.

Theo chính quyền xã Nậm Càn, Và Y Ua (SN 2002, trú bản Nậm Càn, xã Nậm Càn) và Vừ Bá Nênh (SN 2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi) có quan hệ yêu đương, muốn kết hôn nhưng gia đình ngăn cản vì cả hai chưa đủ tuổi. Chiều 3/7, đôi nam nữ đã rủ nhau lên rừng ăn lá ngón để tự sát.

Trước khi thực hiện hành động dại dột này, Ua chụp ảnh mình đang ăn lá ngón và đăng lên trang facebook cá nhân để vĩnh biệt người thân.

Khi đọc được dòng trạng thái của Ua và hình ảnh trên facebook, người nhà hoảng hốt đến trụ sở nhờ chính quyền xã nhờ cứu giúp.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em Và Y Ua đã tử vong do ăn lá ngón. Còn em Vừ Bá Nênh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó vì bị nhiễm độc quá nặng.

Bị gia đình cấm kết hôn do chưa đủ tuổi, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử Muốn kết hôn nhưng không được gia đình chấp nhận vì chưa đủ tuổi, đôi nam nữ SN 2002 và 2003 rủ nhau lên rừng ăn lá ngón tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-voi-chong-co-gai-21-tuoi-vao-rung-an-la-ngon-tu-tu-345382.html